Ascolti Tv lunedì 27 aprile 2020. Vince l’ennesima replica de Il Commissario Montalbano. Buoni risultati per Quarta Repubblica su Retequattro e Report su Rai 3. Ambedue con share superiore al 9%. Ecco nei dettagli il risultato dell’Auditel per i programmi andati in oinda ieri.

Ascolti Tv lunedì 27 aprile 2020, il prime time

Su Rai 1 Il commissario Montalbano – Il giro di boa in replica: 5.921.000 con 21.5%

Su Rai 2 Stasera tutto è possibile: 1.670.000 telespettatori con 6.2%.

Su Rai 3 Report ha interessato 2.578.000 telespettatori con 9.2%.

Su Canale 5 Il Signore degli anelli – La compagnia dell’anello: 1.882.000 con 9%.

Su Rete 4 Quarta Repubblica: 2.070.000 telespettatori con 9.5%

Su Italia 1 Il film Così è la vita ha registrato 1.912.000 telespettatori con 7.2%.

Su La 7 Il film U-Boot 96 ha registrato 325.000 persone con 1.5%

Su TV8 Alessandro Borghese – 4 Ristoranti: 555.000 telespettatori con 1.9%.

Su NOVE Earthflight – Sorvolando il pianeta: 268.000 telespettatori con 1%.

Ascolti Tv lunedì 27 aprile 2020, la fascia preserale Testa a testa tra L’Eredità e Avanti un altro! Su Rai 1 L’Eredità La sfida dei Sette: 3.074.000 con 16.9% e 4.472.000 con 19.8%. Su Rai 2 Instinct: 1.175.000 telespettatori con 4.6%. Su Canale 5 Avanti un altro! 2.648.000 con 15.1% e 4.144.000 con 19.1%. Su Rete 4 Tempesta d’amore: 994.000 telespettatori con 3.9%. Su Italia 1 The O.C. 491.000 con 2.3% e 727.000 con 2.7%. Su La 7 Drop Dead Diva ha registrato 190.000 con 0.9%. Ascolti Tv lunedì 27 aprile 2020, l’access prime time Tg2 Post al 5% Su Rai 1 Soliti Ignoti – Il ritorno: 5.460.000 con 18.6% Su Rai 2 Tg2 Post ha registrato 1.489.000 telespettatori con 5% Su Rai 3 La scelta I partigiani raccontano:1.136.000 con 4%. Un posto al sole 954.000 con 3.3%. Su Canale 5 Striscia la notizia ha registrato 5.510.000 telespettatori con 18.7%. Su Rete 4 Stasera Italia: 1.755.000 con 6.1% e 2.070.000 con 9.5%. Su Italia 1 CSI ha registrato 1.396.000 telespettatori con 4.8% Su La 7 Otto e mezzo: 2.354.000 telespettatori con 8% Su TV8 Guess my age ha registrato 710.000 con 2.4%. Su NOVE Deal with it – Stai al gioco: 376.000 con 1.3%.

Ascolti Tv lunedì 27, daytime mattutino

Agorà sempre leader

Su Rai 1 Storie italiane 1.175.000 con 14.3%, 1.305.000 con 12.9% e 1.306.000 con 12.8%.

Su Rai 2 I Fatti Vostri: 429.000 con 4.3% e 932.000 con 6.4%.

Su Rai 3 Agorà ha registrato 716.000 con 8.9%

Su Canale 5 Mattino Cinque: 1.384.000 con 16.9% e 1.256.000 con 15.3%.

Su Rete 4 Ricette all’italiana: 209.000 con 2.1% e 398.000 con 2.5%.

Su La 7 L’aria che tira 810.000 con 5.6%. L’aria che tira oggi 811.000 con 4.2%.

Ascolti Tv lunedì 27, day time pomeridiano

L’ultima puntata de Il Paradiso delle Signore al 16.7%

Su Rai 1 Il Paradiso delle Signore: 2.387.000 con 16.7%. La Vita in Diretta: 1.951.000 con 13.6%.

Su Rai 2 Il Mistero delle Lettere Perdute: 636.000 con 3.6%.

Su Rai 3 #maestri 673.000 persone con 4.6%

Su Canale 5 Uomini e donne 1.852.000 con 11.8%. Pomeriggio Cinque 1.921.000 con 14.3% e 1.973.000 con 12.9%

Su Rete 4 Lo sportello di Forum: 870.000 telespettatori con 4.8%

Ascolti Tv lunedì 27, seconda serata

Ultima puntata di Lessico civile 5.1%

Su Rai 1 Frontiere ha registrato 1.657.000 con 10.4%.

Su Rai 2 Patriae ha registrato 483.000 con 5.1%.

Su Rai 3 Lessico civile ha registrato 952.000 con 5.1%.

Su Rete 4 Il film Insomnia: 302.000 telespettatori con 5%. Il film302.000 telespettatori con 5%.