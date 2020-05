Ascolti Tv giovedì 30 aprile 2020. Vince la serie di Rai 1 che perde, però, qualche punto di share rispetto all’esordio. Canale 5 bloccata al 12% con i Pirati dei Caraibi. Ottimo riscontro per Diritto e Rovescio su Retequattro che ha la meglio su Piazzapulita. Ecco nei dettagli il responso dell’Auditel per i programmi in onda ieri.

Ascolti Tv giovedì 30 aprile 2020, il prime time

Su Rai 1 Vivi e lascia Vivere ha raggiunto 6.693.000 telespettatori con 24.5%

Su Rai 2 Sogni e Bisogni ha intrattenuto 877.000 spettatori con 3.2%

Su Canale 5 Pirati dei Caraibi – La Vendetta di Salazar: 3.031.000 con 12%

Su Rete 4 Dritto e Rovescio interessa 1.779.000 spettatori con 8%

Su Italia 1 No Escape – Colpo di Stato ha sregnato 1.506.000 spettatori con 5.5%

Su La 7 PiazzaPulita ha registrato 1.274.000 spettatori con 5.8%.

Su TV8 Il film Fantozzi in Paradiso ha registrato 456.000 telespettatori con 1,6%.

Su NOVE Il film Corpi da reato: 578.000 telespettatori con 2,1%.

Ascolti Tv giovedì 30 aprile 2020, la fascia preserale Sempre testa a testa tra le repliche di Rai 1 e Canale 5 Su Rai 1 L’Eredità La Sfida dei Sette: 3.059.000 con 15.8%. L’Eredità: 4.381.000 con 18.9% Su Rai 2 Blue Bloods ha raccolto 1.075.000 persone con 5% Su Rai 3 Blob sigla 1.198.000 spettatori con 4.5% Su Canale 5 Avanti il Primo! 3.017.000 con 15.8%. Avanti un Altro! 4.231.000 con 18.8% Su Rete 4 Tempesta D’Amore sigla 968.000 spettatori con 3.7% Su TV8 Cuochi d’Italia: 376.000 persone con 1.5% Su NOVE Sono le Venti: 293.000 spettatori con 1.1% Ascolti Tv giovedì 30 aprile 2020, l’access prime time Crollano gli ascolti di UPAS in replica Su Rai 1 Soliti Ignoti – Il Ritorno: 5.596.000 spettatori con 18.8% Su Rai 2 Tg2 Post so fa scegliere da 1.467.000 spettatori con 4.9% Su Rai 3 Un Posto al Sole: 745.000 persone con 2.6% Su Canale 5 Striscia la Notizia registra 5.571.000 spettatori con 18.7%. Su Rete 4 Stasera Italia:1.590.000 con 5.5% e 1.598.000 con 5.3% Su Italia 1 CSI ha registrato 1.322.000 persone con 4.4%. Su La 7 Otto e Mezzo ha interessato 2.519.000 persone con 8.5% Su TV8 Guess my Age: 736.000 spettatori con 2.5%. Su NOVE Deal with It – Stai al Gioco: 421.000 spettatori con 1.4%.

Ascolti Tv giovedì 30, daytime mattutino

I fatti vostri al 6%

Su Rai 1 Uno Mattina: 1.171.000 telespettatori con 16.7%

Su Rai 2 I Fatti Vostri: 387.000 con 4% e 882.000 con 6%.

Su Rai 3 Agorà interessa 757.000 spettatori con 9.7%

Su Canale 5 Mattino Cinque: 1.249.000 con 15.8% e 1.146.000 con 14.2%

Su Rete 4 Ricette all’italiana: 243.000 con 2.5% e 401.000 con 2.5%

Su La 7 L’Aria che Tira: 534.000 con 5.9%, 755.000 con 5.3% e 770.000 con 3.9%

Ascolti Tv giovedì 30, day time pomeridiano

Bene l’appuntamento con #maestri

Su Rai 1 Il Paradiso delle Signore: 1.681.000 con 11.6%. La Vita in Diretta: 1.977.000 con 12.8%

Su Rai 3 #maestri 680.000 persone con 4.5%

Su Canale 5 Uomini e Donne: 1.945.000 con 12.2%. Pomeriggio Cinque: 2044.000 con 14% e 2171.000 con 13.3%

Su Italia 1 I Simpson ha registrato 1.168.000 telespettatori con 5.6%.

Su La 7 Tagadà: 705.000 con 4.6%. Tagadoc 520.000 con 3.7%

Su TV8 Vite da Copertina: 299.000 persone con 1.9%

Ascolti Tv giovedì 30, seconda serata

Bruno Vespa oltre il 14%

Su Rai 1 Porta a Porta: 1.949.000 spettatori con 14.3%

Su Rai 2 Revolution – Storie dal futuro: 291.000 telespettatori con 1.7%

Su Rai 3 Grazie dei Fiori Ribelli sigla 580.000 spettatori con 2.9%

Su Rete 4 Turks & Caicos: 301.000 spettatori con 4.5%