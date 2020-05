Un segreto oscuro film Tv8

Ha per titolo Un segreto oscuro il film tv in onda su Tv8 nel daytime pomeridiano. La pellicola è una produzione statunitense di genere thriller con atmosfere drammatiche. La durata è di un’ora e 30 minuti. Per le tematiche trattate si sconsiglia la visione ad un pubblico di minori.

Un segreto oscuro film – regia, protagonisti, dove è girato

La regia è di Christopher James Lang. Protagonisti principali sono Molly Hagan nel ruolo di Kathy Rhodes e Sofia Mattsson che interpreta Michelle Jacobs. Le riprese si sono svolte nel Massachusetts in particolare nella cittadina di Ayer.

La produzione è della Estrange Films. Il film è arrivato in prima visione su Tv8 il 28 gennaio del 2019. Il titolo originale è Long Lost Daughter.

Un segreto oscuro – trama del film in onda su Tv8

La trama ha come protagonista Michelle, una giovane donna che si è appena trasferita in un piccolo centro della periferia. Qui vuole iniziare finalmente la convivenza con il suo fidanzato Jonathan. Ambedue hanno deciso di allontanarsi dal clamore della grande città e iniziare a vivere in un posto più tranquillo. Nel nuovo paesino dove si sono trasferiti, Michelle e Jonathan conoscono Kathy, una scrittrice di libri per bambini.

Appena Kathy incontra Michelle ha una reazione abnorme. Infatti la scrittrice crede di riconoscere in Michelle sua figlia scomparsa 20 anni prima e mai più ritrovata.

Inizialmente Kathy tiene questa considerazione per sé e non rivela i suoi dubbi a nessuno. Tra Kathy e Michelle inizia un’amicizia che apparentemente sembra colmare la solitudine della scrittrice. La donna infatti ha un atteggiamento molto cordiale e familiare con Michelle. Sembra quasi che Kathy voglia ristabilire il rapporto madre figlia perso 20 anni fa quando la sua bambina fu rapita.

Il finale del film

Nella parte finale del film il comportamento di Kathy nei riguardi di Michelle comincia ad assumere le forme di una vera e propria ossessione. La scrittrice pretende di controllare la vita della giovane donna che ritiene adesso sua figlia a tutti gli effetti.

Kathy si lega sempre più a Michelle in maniera morbosa. La donna è disposta a tutto pur di non perdere la giovane che ritiene essere sua figlia. In questo modo la vita di Michelle diventa un vero e proprio incubo. La pressione a cui si sente sottoposta sta deteriorando anche il rapporto con il fidanzato Jonathan. A questo punto si sente obbligata a trovare una via d’uscita prima che sia troppo tardi.

Un segreto oscuro – il cast completo

Di seguito il cast del film Un segreto oscuro e i rispettivi personaggi interpretati dagli attori