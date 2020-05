Ascolti Tv domenica 3 maggio 2020. Vince la replica di L’Allieva. Live Non è la D’Urso resta al 12.2%. Fabio Fazio raggiunge il 9.7% nella seconda parte. Ottimi ascolti anche per Non è L’Arena di Massimo Giletti. Ecco quanto ha decretato ieri l’Auditel.

Ascolti Tv domenica 3 maggio 2020, il prime time

Su Rai 1 L’Allieva 2 ha ottenuto 3.976.000 telespettatori con 14.3%

Su Rai 2 Che Tempo Che Fa: 2.616.000 con 9.1%. Che Tempo Che Fa – Il Tavolo: 1.990.000 con 9.7%

Su Canale 5 Live – Non è la D’Urso ha raggiunto 2.389.000 spettatori con 12.2%

Su Rete 4 Ladyhawke è scelto da 1.042.000 telespettatori con 4.1%

Su Italia 1 Vi Presento i Nostri ha siglato 1.744.000 spettatori con 6.2%

Su La 7 Non è L’Arena: 1.756.000 con 6% e 1.699.000 con 8.8%

Su TV8 I delitti del Barlume è seguito da 552.000 persone con 1,9%.

Su NOVE Little Big Italy, in replica: 477.000 telespettatori con 1,7%.

Ascolti Tv domenica 3 maggio 2020, la fascia preserale Sempre male Drop Dead Diva Su Rai 1 L’Eredità La Sfida dei Sette: 2.987.000 con 15.6%. L’Eredità: 4.229.000 con 18.6%. Su Rai 2 Il Commissario Voss 689.000 con 3.4%.Che Tempo Che Farà: 1.135.000 con 4.5% Su Canale 5 Avanti il Primo: 2.457.000 con 13.1%. Avanti un Altro 3.860.000 con 17.5% Su Rete 4 Hamburg Distretto 21: 596.000 spettatori con 2.4%. Su Italia 1 The OC: 551.000 con 2.5% e 717.000 con 2.7% Su La 7 Drop Dead Diva ha siglato 126.000 spettatori con 0.6% Ascolti Tv domenica 3 maggio 2020, l’access prime time Ottimi ascolti per Indovina chi viene a cena Su Rai 1 Soliti Ignoti ha registrato 5.436.000 spettatori con 18.8%. Su Rai 3 Indovina Chi Viene a Cena: 1.736.000 spettatori con 6.1% Su Canale 5 Paperissima Sprint ha ottenuto 4.092.000 con 14.1% Su Rete 4 Stasera Italia Weekend: 1.220.000 con 4.4% e 1.244.000 con 4.3%, Su Italia 1 CSI ha totalizzato 1.231.000 persone con 4.3% Su TV8 4 Ristoranti so fa scegliere da 621.000 spettatori con 2.2%. Su NOVE Little Big Italy sigla 326.000 spettatori con 1.2%.

Ascolti Tv domenica 3, daytime mattutino

Melaverde al 13.7%

Su Rai 1 Messa Celebrata dal Papa: 1.226.000 con 25.9%. Linea Verde 3.792.000 con 19.7%.

Su Rai 2 Un ciclone in convento: 663.000 con 3.9%.

Su Canale 5 Santa Messa: 1.070.000 con 9.9%. Melaverde 2.287.000 con 13.7%.

Su Rete 4 I Viaggi del Cuore raccoglie 202.000 persone con 1.6%.

Su La 7 Io Ti Salverò: 164.000 spettatori con 1.1%

Ascolti Tv domenica 3, day time pomeridiano

Mezz’ora in più sfiora l’11%

Su Rai 1 Domenica In: 3.576.000 con 18.2% e 3.048.000 con 18.7%. Da Noi… A Ruota Libera: 2.205.000 con 13.3%

Su Rai 2 Il Commissario Dupin: 778.000 con 4.2% e 848.000 con 5.3%

Su Rai 3 Mezz’ora in Più: 1.937.000 con 10.8%. Kilimangiaro: 1.292.000 con 7.9% e 1.292.000 con 7.9%.

Su Canale 5 Una Vita ha interessato 2.432.000 persone con 11.8%

Su La 7 Atlantide Speciale Superga ha siglato 157.000 con 0.9%

Ascolti Tv domenica 3, seconda serata

La Domenica sportiva al 4.7%

Su Rai 1 Speciale TG1: 991.000 spettatori con 5.4%.

Su Rai 2 La Domenica Sportiva: 533.000 con 4.7%.

Su Rai 3: 7 donne acCanto a te 279.000 con 2.5%.

Su Rete 4 Il film Tutto in una notte: 204.000 con 2.5%.