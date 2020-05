Ascolti Tv lunedì 4 maggio 2020. Inarrestabile Il Commissario Montalbano che vince ancora in replica. Report e Quarta Repubblica sono apri al 7.5% di share. Ecco nei dettagli quanto ha decretato l’Auditel per i programmi andati in onda ieri.

Ascolti Tv lunedì 4 maggio 2020, il prime time

Su Rai 1 Il Commissario Montalbano – Le Ali della Sfinge: 6.027.000 con 23.7%

Su Rai 2 Stasera Tutto è Possibile: 1.448.000 spettatori con 6.3%

Su Rai 3 Report ha raggiunto 1.985.000 spettatori con 7.5%

Su Canale 5 Il Signore degli Anelli – Le Due Torri: 1.635.000 spettatori con 8.2%

Su Rete 4 Quarta Repubblica: 1.571.000 persone con 7.5%

Su Italia 1 Emigratis 3 ha siglato 1.784.000 telespettatori con 7.2%

Su La 7 Il Giurato ha registrato 715.000 spettatori con 2.8%.

Su TV8 Il Delitto Varani ha segnato con 301.000 con 1.1%

Su NOVE Pianeta Terra ha coinvolto 302.000 spettatori con 1.3%

Ascolti Tv lunedì 4 maggio 2020, la fascia preserale La ripresa de L’Eredità al 21.7% Su Rai 1 L’Eredità – La Sfida dei Sei: 3.010.000 con 19.1%. L’Eredità: 4.375.000 con 21.7% Su Rai 2 Blue Bloods ha raccolto 922.000 persone con 5% Su Rai 3 Blob si fa scegliere da 1.110.000 spettatori con 4.5% Su Canale 5 Avanti il Primo! 2.393.000 con 15.6%. Avanti un Altro! 3.484.000 con 17.9% Su Rete 4 Tempesta D’Amore: 967.000 spettatori con 4.2% Su Italia 1 Drop Dead Diva ha siglato 121.000 con 0.6% Su TV8 Cuochi d’Italia: 282.000 spettatori con 1.3% Su NOVE Sono le Venti piace a 279.000 telespettatori con 1.2% Ascolti Tv lunedì 4 maggio 2020, l’access prime time La scelta al 3.9% su Rai3 Su Rai 1 Soliti Ignoti – Il Ritorno: 5.463.000 spettatori con 19.5% Su Rai 2 Tg2 Post: 1.291.000 spettatori con 4.5% Su Rai 3 La Scelta – I partigiani: 1.023.000 con 3.9%. Un Posto al Sole 855.000 con 3.1% Su Canale 5 Striscia la Notizia: 5.087.000 spettatori con 18%. Su Rete 4 Stasera Italia: 1.421.000 con 5.3% e 1.452.000 con 5.2% Su Italia 1 CSI ha registrato 1.184.000 telespettatori con 4.2% Su La 7 Otto e Mezzo ha interessato 2.353.000 spettatori con 8.4% Su TV8 Cuochi d’Italia: 282.000 con 1.3%. Su NOVE Sono le Venti: 279.000 spettatori con 1.2%

Ascolti Tv lunedì 4, daytime mattutino

Storie italiane al 14.4%

Su Rai 1 Uno Mattina: 1.178.000 con 17%. Storie Italiane: 1.022.000 con 14.4%

Su Rai 2 I Fatti Vostri: 413.000 spettatori con 4.8% e 885.000 con 6.6%

Su Rai 3 Agorà interessa 650.000 spettatori con 8.6%

Su Canale 5 Forum 1.573.000 con 14.4%

Su Italia 1 Upgrade: 230.000 telespettatori con 2.3%

Su La 7 L’Aria che Tira: 542.000 con 6.6% e 715.000 con 5.5%

Ascolti Tv lunedì 4, day time pomeridiano

Vite da copertina all’1.4%

Su Rai 1 Vieni da Me: 1.652.000 con 10.4%. Il Paradiso delle Signore: 1.373.000 con 11.1%. La Vita in Diretta: 1.796.000 con 14.8%

Su Rai 2 Il Nostro Amico Kalle: 502.000 con 3.7% e 526.000 con 4.5%

Su Rai 3 #Maestri ha interessato 681.000 spettatori con 5.1%

Su Canale 5 Uomini e Donne: 2.945.000 con 20.3%. Pomeriggio Cinque: 1.701.000 con 14.9% e 1.781.000 con 13.7%

Su Rete 4 Lo Sportello di Forum: 682.000 con 4.1%

Su Italia 1 Master Spy – Una Spia per Amico: 350.000 spettatori con 3%

Su La 7 Tagadà: 568.000 con 4.1%. Tagadoc 453.000 con 3.9%

Su TV8 Vite da Copertina: 176.000 spettatori con 1.4%

Ascolti Tv lunedì 4 maggio 2020, seconda serata

Bene Frontiere su Rai1

Su Rai 1 Frontiere: 1.472.000 spettatori con 11.4%

Su Rai 2 Patriae sigla 343.000 telespettatori con 4.5%

Su Rai 3 Quante Storie so fa scegliere da 756.000 spettatori con 4.1%

Su Rete 4 l film Il ricatto ha registrato 277.000 con 4.9%.