Morire e poi ancora film Tv8

Il film proposto oggi da Tv8 è Morire e poi ancora. Si tratta di una produzione statunitense di genere thriller. La durata della pellicola è di un’ora e 30 minuti. Il film è datato 2019 ed è andato in onda una sola volta, sempre sul medesimo canale, lo scorso 26 novembre 2019.

Sono presenti atmosfere spesso ansiogene. Per tale motivo la visione è consigliata ad un pubblico adulto.

Morire e poi ancora film – regia, protagonisti, dove è girato

La regia del tv-movie è affidata a Jared Cohn. I protagonisti sono Michael Welch nel ruolo di David e Mary Badham che è invece Barbara Waldron. Nel film recita anche Al Sapienza ed è il detective Baldwin. I telespettatori conoscono Al Sapienza per essere stato nel cast di molti film e serie tv di successo. Tra questi ad esempio il film cult Pretty Woman e le serie Suits e The Blacklist.

Le riprese si sono svolte tutte negli Stati Uniti, la produzione è della Dawn’s Light. Il titolo originale è Erasing His Past.

Morire e poi ancora – trama del film in onda su Tv8

La trama ha come protagonista Karen Miller, fotografa free-lance molto nota. Sposata con David e con una figlia Annie di 17 anni, Karen sembra appagata sia dal punto di vista professionale che personale. David per lei è il marito perfetto. L’uomo da tempo sognato sia come consorte che come padre della figlia Annie.

Tutto procede tranquillamente fino al giorno in cui David parte per lavoro. Purtroppo Karen riceve la notizia che l’aereo sul quale viaggiava il marito è precipitato e lui è morto. Le due donne sono letteralmente sconvolte e non riescono ad elaborare un dolore che diventa sempre più forte.

Proprio in questo periodo di intensa sofferenza, Karen riceve una telefonata dalla sua banca. Viene avvertita di trovarsi in una situazione economica sull’orlo del baratro. Infatti c’è sulla casa in cui vive una ipoteca di cui lei non era assolutamente a conoscenza e che quindi non ha mai sottoscritto. In particolare l’ultima rata non era stata pagata.

Ma è soltanto l’inizio di una ulteriore presa di coscienza da parte delle due donne. David non era l’uomo che voleva sembrare.

Il finale del film

Nella parte finale del film Karen oltre a veder crollare il suo mondo personale faticosamente conquistato, dovrà fare i conti con una situazione finanziaria catastrofica, ma anche con un altro problema che incombe. Karen si trova in pericolo di vita insieme alla figlia Annie.

Tutto questo perché David era finito in un pericolosissimo giro di business illeciti dal quale non era riuscito mai ad affrancarsi. E la sua morte non è dovuta soltanto all’incidente aereo. Sarà Karen a dover difendere la sua vita e quella della figlia.

Morire e poi ancora – il cast completo

Di seguito il cast del film Morire e poi ancora e i rispettivi personaggi interpretati dagli attori