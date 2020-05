Ascolti Tv sabato 9 maggio 2020. Niente da fare per Rai 1. Anche Benigni con la terza replica della lettura de I Dieci Comandamenti, cede dinanzi a Ciao Darwin 8. Due repliche ancora nel sabato sera delle reti ammiraglie. Ecco nei dettagli qual è stato il responso dell’Auditel per i programmi andati in onda ieri.

Ascolti Tv sabato 9 maggio 2020, il prime time

Su Rai 1 I Dieci Comandamenti ha ottenuto 3.466.000 telespettatori con 14.2%

Su Rai 2 Petrolio Antivirus è stato seguito da 1.067.000 telespettatori con 4.3%

Su Rai 3 Liberi Tutti ha siglato 1.119.000 spettatori con 4.3%.

Su Canale 5 Ciao Darwin – Terre Desolate ha raggiunto 4.992.000 spettatori con 22.2%

Su Rete 4 Stasera Italia è seguito da 811.000 spettatori con 3.1%

Su Italia 1 Richard- Missione Africa ha intrattenuto 1.216.000 persone con 4.6%

Su La 7 La Caccia ha registrato 630.000 spettatori con 2.6%.

Su TV8 Il film Agente 007 – Mai dire mai: 446.000 telespettatori con 1.8%.

Su NOVE Il film Broken City: 571.000 telespettatori con 2.3%.

Ascolti Tv sabato 9 maggio 2020, la fascia preserale Terza ghigliottina per la campionessa Giulia Stronati Su Rai 1 L’Eredità per l’Italia ha ottenuto 3.365.000 spettatori con 19.6% Su Rai 2 NCIS New Orleans ha raccolto 684.000 con 3.9% Su Rai 3 Blob sigla 1.167.000 spettatori con 4.9%. Su Canale 5 Avanti il Primo! 2.208.000 con 15.2%. Avanti un Altro! 3.327.000 con 17.8% Su Rete 4 Hamburg Distretto 21: 441.000 spettatori con 2% Su Italia 1 The O.C. 455.000 con 2.5% e 600.000 con 2.5% Ascolti Tv sabato 9 maggio 2020, l’access prime time Striscia oltre il 19% senza la concorrenza Su Rai 3 Aspettando le Parole della Settimana: 1.675.000 con 6.3% Su Canale 5 Striscia la Notizia: 5.162.000 spettatori con 19.6% Su Rete 4 Stasera Italia Weekend: 1.206.000 con 4.7% e 1.278.000 con 4.8% Su Italia 1 CSI: 1.256.000 spettatori con 4.8% Su TV8 Alessandro Borghese 4 Ristoranti: 626.000 con 2.4%. Su NOVE I Migliori Fratelli di Crozza: 290.000 telespettatori con 1,1%

Ascolti Tv sabato 9, daytime mattutino

Vira Carbone con Buongiorno Benessere al 14.3%

Su Rai 1 Buongiorno Benessere: 1.039.000 con 14.3%

Su Rai 2 Un ciclone in convento ha registrato 652.000 con 4.9%.

Su Rai 3 TgR Officina Italia 957.000 con 4.9%

Su Canale 5 Forum ha registrato 1.526.000 con 14.1%.

Su Rete 4 Sempre Verde 258.000 con 1.4%.

Su La 7 Tagadà risponde 232.000 con 2.9%

Ascolti Tv sabato 9, day time pomeridiano

Bene Marco Liorni con Italia Si

Su Rai 1 Linea Blu: 2.153.000 e 12.7%. Italia Sì 1.237.000 con 10.9% e 1.820.000 con 14.5%

Su Rai 2 La Nostra amica Robbie: 585.000 spettatori con 4.3%

Su Rai 3 La Scelta – I Partigiani a 520.000 con 4.6%

Su Canale 5 Le Storie di Verissimo 1.595.000 spettatori con 13.4%

Su Rete 4 Lo Sportello di Forum: 784.000 spettatori con 4.6%

Su La 7 Atlantide – Le Notti della Repubblica ha ottenuto 234.000 con 1.8%.

Ascolti Tv sabato 9, seconda serata

Teche Rai oltre il 7%

Su Rai 1 Techetechetè: 883.000 spettatori con 7.1%

Su Rai 2 Tg2 Dossier: 585.000 telespettatori con 4.2%

Su Rai 3 Tg3 nel Mondo: 558.000 spettatori con 2.6%. Liberi tutti 1.104.000 con 4.4%

Su Rete 4 Blue Steel – Bersaglio mortale: 286.000 con 2.1%