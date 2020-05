Ascolti Tv mercoledì 20 maggio 2020. Ancora scontri tra repliche nel prime time di Rai 1 e Canale 5. Poco di tanto su Rai 2 continua a non convincere, nonostante lo spostamento dal giovedì al mercoledì. Ottimi risultati per Atlantide su La7 con Andrea Purgatori. Si Nove arriva Cambio moglie. Ecco nei dettagli il risultato dell’Auditel per i programmi andati in onda ieri.

Ascolti Tv mercoledì 20 maggio 2020, il prime time

Su Rai 1 Nero a Metà ha conquistato 3.430.000 telespettatori con 14%

Su Rai 2 Poco di Tanto ha intrattenuto 872.000 spettatori con 3.5%

Su Rai 3 Chi l’ha visto? 2.040.000 telespettatori con 9%

Su Canale 5 Tú sí que vales ha siglato 3.318.000 spettatori con 18.2%

Su Rete 4 Mr. Crocodile Dundee è scelto da 911.000 telespettatori con 3.7%

Su Italia 1 Scontro tra Titani ha intrattenuto 1.460.000 persone con 5.8%

Su La 7 Atlantide – Capaci, fine storia mai: 915.000 spettatori con 4.6%.

Su TV8 Ex Amici Come Prima sigla 689.000 telespettatori con 2.7%.

Su NOVE Cambio Moglie ha coinvolto 481.000 spettatori con 1.8%

Su Real Time Il Ragazzo di 380 Chili ha segnato 219.000 con 0.8%.

Ascolti Tv mercoledì 20 maggio 2020, la fascia preserale L’Eredità per l’Italia continua a superare il 20% Su Rai 1 ’Eredità La Sfida dei Sei: 2.687.000 con 17.3%. L’Eredità per l’Italia 4.098.000 con 20.8% Su Rai 2 Blue Bloods 824.000 con 4.6%. Su Rai 3 Blob si fa seguire da 1.085.000 spettatori con 4.6%. Su Canale 5: Avanti il Primo: 2.360.000 con 15.9%. Avanti un Altro 3.552.000 con 18.9% Su Rete 4 Tempesta d’Amore: 839.000 con 3.8% Su La 7 Drop Dead Diva: 149.000 con 1.1% e 169.000 con 0.9% Su TV8 Cuochi di Italia: 324.000 spettatori con 1.5%. Su NOVE Sono le Venti ha siglato 246.000 con 1.1%. Ascolti Tv mercoledì 20 maggio 2020, l’access prime time Anche in questa fascia oraria molte repliche. Striscia la notizia supera il 19% Su Rai 1 Soliti Ignoti in replica: 4.835.000 spettatori con 18.1%. Su Rai 2 TG2 Post ha ottenuto 1.112.000 telespettatori con 4.1%. Su Rai 3 Palestre di Vita: 834.000 con il 3.3%. Un Posto al Sole: 962.000 con 3.6% Su Canale 5 Striscia la Notizia: 5.189.000 spettatori con 19.4% Su Rete 4 Stasera Italia: 1.244.000 con 4.9% e 1.372.000 con 5.1% Su Italia 1 CSI ha registrato 1.079.000 persone con 4.1%. Su La 7 Otto e Mezzo ha interessato 2.247.000 persone con 8.5% Su TV8 Guess My Age ha divertito 738.000 persone con 2.8% Su NOVE Deal With It – Stai al Gioco: 322.000 spettatori con 1.2%.

Ascolti Tv mercoledì 20, daytime mattutino

Le repliche di Forum vincono la fascia oraria

Su Rai 1 Storie Italiane 909.000 con 13.7% e 1.112.000 con 12.4%

Su Rai 2 I Fatti Vostri 410.000 con 5% e 811.000 con 5.9%

Su Rai 3 Agorà: 582.000 con 8.2%

Su Canale 5 Forum ha registrato 1.592.000 con 15.4%.

Su Rete 4 Ricette all’Italiana: 192.000 con 2.3% e 230.000 con 1.8%

Su Italia 1 Person of interest ha registrato 219.000 con 2.9%.

Su La 7 L’Aria che Tira: 435.000 con 5.4%; 673.000 con 5.4% e 704.000 con 4.1%.

Su TV8 4 Ristoranti si fa seguire da 318.000 spettatori con 2%

Ascolti Tv mercoledì 20, day time pomeridiano

La vita in diretta al 14.5%. Risale l’appuntamento con Uomini e donne.Detto fatto sotto il 3%

Su Rai 1 Vieni da Me: 1.805.000 con 11.1% e 1.649.000 con 12%. La Vita Diretta: 1.784.000 con 14.5%

Su Rai 2 Detto Fatto ha convinto 477.000 spettatori con 2.9%.

Su Rai 3 #Maestri ha raccolto 604.000 persone con 4.5%

Su Canale 5 Uomini e Donne: 3.250.000 con 22.9%. Pomeriggio Cinque: 1.887.000 con 15.7% e 2.019.000 con 14.7%

Su Rete 4 Lo Sportello di Forum: 688.000 con 4.3%.

Su La 7 Tagadà: 555.000 con 4.1%. Tagadoc: 329.000 spettatori con 2.8%.

Su TV8 Vite da Copertina ha raccolto 200.000 con 1.6%

Ascolti Tv mercoledì 20, seconda serata

Porta a porta sotto il 9% con un segmento addirittura in replica

Su Rai 1 Porta a Porta: 780.000 con 8.6%

Su Rai 2: Mare di Grano: 381.000 telespettatori con 2.8%.

Su Rai 3 Tg3 Linea Notte: 692.000 spettatori con 7.2%.

Su Rete 4 Confessione Reporter: 267.000 con 2.1%.