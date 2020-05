Tv8 propone nel daytime pomeridiano di oggi il film dal titolo La Villa del Mistero. La durata di un’ora e 30 minuti, la produzione è statunitense, datata 2019.

Le atmosfere sono genere thriller e drammatiche. La pellicola è consigliata ad un pubblico di soli adulti per la delicatezza delle tematiche affrontate. Inoltre è stata mandata in onda soltanto da Tv8 il 19 febbraio e il 18 marzo 2020.

La Villa del Mistero – regia, protagonisti, dove è girato

La regia è di Damián Romay. I protagonisti sono l’attrice Christie Burson che interpreta Eliza e Tilky Jones nel ruolo di James. Altri personaggi femminili sono Vicky e Bridgette, interpretate rispettivamente da Laura Ault e Karlee Eldridge.

Le riprese si sono svolte a Miami Beach in Florida negli Stati Uniti. La produzione è della Sunshine Films Florida. Il film è arrivato negli Stati Uniti il 30 maggio 2019.

Il titolo originale è Scare BNB, ma la pellicola è conosciuta a livello internazionale anche con il titolo di Fatal Getaway.

La Villa del Mistero – trama del film in onda su Tv8

Protagoniste della vicenda raccontata sono quattro amiche Eliza, Vicky, Bridgette e Monica. Una di esse, Eliza, propone alle altre di trascorrere un periodo di vacanza a Miami in uno dei luoghi più incantevoli della Florida.

Si mette così in contatto con James, un consulente aziendale che gestisce la compravendita e l’affitto di case sulla costa californiana. In particolare lui è proprietario di una villa nella quale risiede. Ma una grande parte la affitta a turisti.

Eliza prenota il soggiorno per le loro vacanze proprio nella villa di James. Quando arrivano, il consulente fa in modo che siano immediatamente a proprio agio. Riescono così a trascorrere i primi giorni tra tutti i confort e gli agi possibili. James insomma tratta le quattro ragazze in maniera eccellente. Non ci sarebbe modo di dubitare della sua professionalità. E come se non bastasse il fascino di James colpisce le giovani ospiti.

Quando tutto sembra procedere per il meglio, accadono eventi abbastanza singolari.

Il finale del film

Eliza viene a conoscenza della scomparsa di uno degli ospiti della villa. Inoltre trova per caso, in un cassetto, una collana che era appartenuta in passato proprio a lei. Comunica questa sua impressione allo sceriffo della zona. Viene però rassicurata perché James è un cittadino modello. Sono insomma voci false messe pretestuosamente in giro dal suo vicino di nome Hector.

Eliza però comincia ad avere dei seri dubbi in quanto nuovi eventi strani accadono a Miami. E si tratta sempre di sparizioni di persone. Anche in passato, nella stessa zona, erano sparite altre persone.

Alla fine James si accorge che i dubbi delle ragazze sono puntati proprio su di lui. Ed allora comprende di essere stato scoperto e mette in pratica un diabolico piano per sbarazzarsi delle quattro ragazze.

La Villa del Mistero – il cast completo

Di seguito il cast del film La Villa del Mistero e i rispettivi personaggi interpretati dagli attori