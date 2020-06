Ascolti Tv domenica 31 maggio 2020. La replica di Non dirlo al mio capo vince di un soffio la serata. Live Non è la D’Urso tallona Rai 1 raggiungendo il 13.2%. Si conclude Un giorno in Pretura. Massimo Giletti con Non è L’Arena sfiora il 9% con l’intervista a Luca Palamara. Ecco nei dettagli il risultato dell’Auditel per i programmi andati in onda ieri.

Ascolti Tv domenica 31 maggio 2020, il prime time

Su Rai 1 Non dirlo al mio Capo ha raggiunto 3.026.000 telespettatori con 13.6%

Su Rai 2 Hawaii Five-0 ha registrato 1.266.000 spettatori con 5.2%

Su Rai 3 Un Giorno in Pretura ultima puntata: 886.000 con 3.8%

Su Canale 5 Live – Non è la D’Urso ha raggiunto 2.219.000 spettatori con 13.2%

Su Rete 4 Le Ali della Libertà è scelto da 1.358.000 persone con 6.8%

Su Italia 1 Come ti Rovino le Vacanze: 1.187.000 telespettatori con 5.2%

Su La 7 Non è l’Arena ha interessato 1.565.000 spettatori con 8.8%

Su TV8 I Delitti del BarLume – Azione e Reazione: 741.000 con 3.1%

Su NOVE Little Big Italy: 455.000 spettatori.con 1.9%

Ascolti Tv domenica 31 maggio 2020, la fascia preserale Ultima puntata di L’Eredità con gli ex campioni che hanno giocato nel corso della settimana Su Rai 1 L’Eredità – La sfida dei Sei: 2.538.000 con 17.6%. L’Eredità 3.806.000 con 21.8% Su Rai 2 NCIS Los Angeles: 657.000 spettatori con 4% Su Rai 3 Blob: 1.050.000 telespettatori con 5% Su Canale 5 Avanti il Primo! 1.317.000 con 9.4% e Avanti un Altro! 2.520.000 con 14.7% Su Rete 4 Hamburg Distretto 21: 376.000 telespettatori con 1.9% Su Italia 1 The O.C. 414.000 con 2.5% e 611.000 con 2.9% Ascolti Tv domenica 31 maggio 2020, l’access prime time Che ci faccio qui sulla periferia romana di Corviale al 4.6% Su Rai Soliti Ignoti – Il Ritorno: 4.949.000 telespettatori e 20.8% Su Rai 3 Che ci Faccio Qui: 1.062.000 con 4.6% Su Canale 5 Paperissima Sprint: 3.307.000 spettatori con 14.1%. Su Italia 1 CSI ha siglato 943.000 spettatori con 4.1% Su La 7 Non è l’Arena – Prima Pagina: 1.407.000 con 6.2% Su TV8 Alessandro Borghese 4 Ristoranti: 557.000 con 2.4%. Su NOVE Little Big Italy ha registrato 455.000 con 1.9%.

Ascolti Tv domenica 31, daytime mattutino

UnoMattina in Famiglia al 23.7%

Su Rai 1 Uno Mattina in Famiglia:1.795.000 con 23.7%

Su Rai 2 Un ciclone in convento: 401.000 con 3%.

Su Rai 3 Oggi in Prima: 308.000 spettatori con 5.2%

Su Canale 5 Melaverde ha ottenuto 1.950.000 con 14.7%

Su Rete 4 Colombo ha ottenuto 403.000 persone con 2.5%.

Su La 7 L’ingrediente perfetto 143.000 con 1.5%. Le parole della salute 114.000 con 1%

Ascolti Tv domenica 31, day time pomeridiano

Mara Venier con il piede fratturato sfiora il 22%

Su Rai 1 Domenica In: 3.251.000 con 19.9% e 2.923.000 con 21.7%. Da Noi A Ruota Libera 2.092.000 con 16.6%

Su Rai 2 Quelli che… Aspettando il Calcio: 371.000 con 2.6%

Su Rai 3 Mezz’ora in Più: 1.239.000 con 8.5%

Su Canale 5 Inga Lindstrom – Rasmus & Johanna: 912.000 con 7.2%

Su Rete 4 Chi Ucciderà Charley ha registrato 471.000 spettatori con 3.4%.

Su La 7 Misterioso Omicidio a Manhattan: 143.000 con 1.1%

Ascolti Tv domenica 31, seconda serata

La Domenica sportiva crolla al 2.2%

Su Rai 1 Speciale Tg1: 682.000 con 6.1%.

Su Rai 2 La Domenica Sportiva: 251.000 con 2.2%

Su Rai 3 Tg3 nel Mondo è visto da 512.000 persone con 3.6%

Su Canale 5 Tg5 Notte 486.000 spettatori con 11.2%

Su Rete 4 10050 Cielo Drive: 241.000 con 3.6%