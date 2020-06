Italia Sì giorno per giorno diretta 1 giugno – Con Marco Liorni su Rai 1

Italia sì giorno per giorno sbarca in diretta su Rai 1 questa mattina, lunedì 1 giugno, alle 9.55. Marco Liorni presenta la nuova versione quotidiana del programma settimanale dedicato alle storie e all’attualità, condotto al sabato pomeriggio durante tutta la stagione. Insieme a lui, gli ospiti fissi Rita Dalla Chiesa, Elena Santarelli, Manuel Bortuzzo e Mauro Coruzzi.

Italia sì giorno per giorno va in onda dal lunedì al venerdì in diretta su Rai 1, fino al 27 giugno. Marco Liorni si avvicenda così con Eleonora Daniele, che ha appena concluso la stagione di Storie italiane ed è diventata mamma da qualche giorno. Mentre, dal 29 giugno il presentatore sarà al timone di Reazione a catena.

La versione quotidiana di Italia sì tiene fede alla formula originaria del programma. Spazio alle storie e alle idee più interessanti degli italiani.

Marco Liorni, però, vuole concentrarsi sull’attualità, come già fatto durante il periodo di lockdown vissuto dal nostro paese, quando la trasmissione si è prestata alla cronaca. Il conduttore ha deciso di mantenere parte di quell’impostazione.

Italia sì giorno per giorno diventa, dunque, il racconto dell’Italia trasformata dall’epidemia. Una narrazione resa innanzitutto attraverso le storie di chi lavora a stretto contatto con le persone. Medici di base, infermieri, dipendenti dei supermercati, baristi, edicolanti raccontano il cambiamento degli italiani. Inoltre, i collegamenti di Barbara Di Palma, Vittorio Introcaso, Giulia Nannini e Caterina Varvello tastano in diretta il polso del paese.



Il concetto chiave della trasmissione è quello di finestra. Un’apertura attraverso la quale ci apriamo al mondo dal chiuso delle esperienze personali. La stessa che ha segnato buona parte del nostro contatto con l’esterno durante la quarantena. Ciascun segmento del programma è una finestra da cui affacciarsi per conoscere quel che sta accadendo.

In studio, commentano ogni giorno i quattro saggi di Italia sì giorno per giorno: Rita Dalla Chiesa, Elena Santarelli, il nuotatore Manuel Bortuzzo e Mauro Coruzzi (Platinette).

La diretta

La sigla di Italia Sì giorno per giorno, la canzone “Italia d’oro” di Pierangelo Bertoli reinterpretata dal figlio Alberto, apre la diretta dagli studi Rai di Saxa Rubra. Marco Liorni dedica i primi momenti del debutto agli auguri ad Eleonora Daniele, poi presenta i suoi saggi. In studio manca Mauro Coruzzi, collegato da Milano.

Mentre Barbara Di Palma, dall‘Aeroporto di Pratica Di Mare, aspetta l’atterraggio delle Frecce Tricolori, la prima finestra del programma si apre da Ventimiglia. Prima, però, il pensiero del giorno di Elena Santarelli: “Siate gentili, perché ognuno sta vivendo i suoi dolori”. Manuel Bortuzzo, invece, parla della sveglia presto come un felice ritorno alla normalità.

Rita Dalla Chiesa, dal canto suo, commenta chiamando alla cautela le parole del Prof. Dottor Zangrillo del San Raffaele di Milano, che ieri hanno fatto molto discutere. Ha dichiarato che, a giudicare dai numeri clinici, il coronavirus non circola più. Affermazioni molto pericolose e non suffragate da alcuna evidenza scientifica.

Adesso, la storia di Alberto e Claudia da Ventimiglia. A Natale 2019, Alberto ha regalato alla madre un biglietto da 200€, con cui ha contribuito ad una lotteria benefica per la costruzione di pozzi in Africa. In palio c’era un quadro di Picasso e lo hanno vinto. Vale 1 milionde di euro.

Alla gioia, è seguita l’incertezza. La loro non è una famiglia di collezionisti e gestire in modo adeugato un’opera di quel calibro è tutt’altro che semplice. Il sindaco, anch’egli in collegamento, mette a disposizione l’impegno della città per aiutarli.

Subito dopo, per Italia Sì giorno dopo giorno, Vittorio Introcaso è a Castel Gerundo, in provincia di Lodi, a due passi da Codogno. L’inviato racconta il sequesto di 3,6 milioni di euro ad un mago chiromante. Secondo la Guardia di Finanza, l’uomo approfittava della fragilità dei malcapitati, soprattutto degli anziani.

Italia Sì giorno per giorno 1 giugno – Nello studio del Dott. Giuseppe Bianchi medico di base

Come promesso alla vigilia, Marco Liorni e Italia Sì giorno per giorno aprono finestre con coloro che lavorano a stretto contatto con le persone, per valutare il ritorno alla normalità. In collegamento da Roma c’è il Dott. Giuseppe Bianchi, medico di base che con molta ironia racconta come sta riprendendo la sua attività. “Ci vuole molta ironia”, confessa raccontando telefonate bizzare dei suoi mutuati.