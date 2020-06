Ascolti Tv venerdì 5 giugno 2020. La finale di Amici Speciali con la vittoria di Irama, conquista il prime time. Rai 1 ha risposto con l’ennesima replica. Fratelli di Crozza al 5.37%. Ecco nei dettagli il responso dell’Auditel per i programmi andati in onda ieri.

Su TV8 Italia’s Got Talent – Best Of: 654 .000 spettatori con 2.77%.