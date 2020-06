Re di Cuori Talento e rimpianti Rai 2

Rai 2 propone oggi il terzo appuntamento con la seconda stagione di Re di Cuori con l’episodio dal titolo Talento e rimpianti. I telespettatori che vogliono rivedere l’affascinante e bravo cardiologo Hugh Knight devono sintonizzarsi alle 14:00 sulla seconda rete diretta da Ludovico Di Meo.

Per l’alta definizione ci si può sintonizzare, invece, sul canale 502 del digitale terrestre.

La serie ha come il protagonista il cardiochirurgo bravo, ma sempre sopra le righe, Hugh Knight che oggi deve far fronte ad altri importanti casi clinici. In contemporanea il racconto segue anche le vicende personali del medico e del reparto dove opera.

Re di Cuori: Talento e rimpianti – protagonisti principali, dove è girato

Protagonisti principali dell’episodio, oltre al cardiochirurgo Hugh Knight interpretato da Rodger Corser, sono Matt Knight (Ryan Johnson) e Meryl Knight (Tina Bursill).

Le riprese si sono svolte in Australia dove è ambientata tutta la vicenda raccontata. In particolare alcune scene si sono svolte nella cittadina immaginaria di Whyhope, ovvero Mudge una città nel centro ovest del nuovo Galles del Sud. Gli interni dell’ospedale sono stati girati nel sobborgo di Rozelle nei pressi di Sydney. Interessata anche Camden, storica cittadina a 65 km da Sydney.

Il titolo originale è Doctor Doctor: Talent Showdown. La sigla è una cover della band americana Canned Heat.

La trama dell’episodio odierno è incentrata su Penny e Floyd che tornano a Whyhope. Ma l’ospedale dove avevano lavorato bene e con grande dignità, è notevolmente degradato. Ricordiamo che Whyhope è l’ex città natale del dottor Hugh Knight.

Gli uffici sono sporchi, la biancheria spesso addirittura ammuffita. E man mano che Nora va avanti nell’ispezione del nosocomio si rende conto che la situazione è ancora più grave di quanto avesse immaginato. Inoltre scopre che il dottor Hugh Knight adesso lavora proprio nell’ospedale. Infatti il cardiochirurgo è stato costretto a diventare per un anno medico di campagna proprio nella sua ex città natale di Whyhope. Si tratta di una vera e propria punizione che gli ha inflitto il tribunale medico. Lavorare bene nel piccolo ospedale e farsi apprezzare di nuovo è l’unico modo per salvare la carriera e proiettarla di nuovo verso il futuro.

Hugh Knight sa benissimo che le risorse del nosocomio sono insufficienti. E intorno a lui trova pazienti e personaggi davvero molto singolari.

Intanto Penny si rende conto che Nora è determinata a portare avanti una truffa assicurativa.

Mentre le due protagoniste stanno discutendo vengono interrotte da una chiamata urgente. Devono prendersi cura di un ragazzo che è stato trovato sotto un albero ed al quale è stata diagnosticata la sindrome di Crush. Il ragazzo è stato letteralmente investito dalla caduta di un albero. La sindrome di Crush, chiamata anche sindrome da schiacciamento, è causata da una forte pressione prolungata oltre la mezz’ora su uno degli arti.

Dopo che l’emergenza si è conclusa Betty riceve da Penny una grave confessione: la collega non è sicura di voler rimanere Whyhope e sta meditando di abbandonare l’ospedale.

Re di Cuori – il cast completo

