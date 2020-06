Ascolti Tv lunedì 22 giugno 2020. Ancora una vittoria per Il giovane Montalbano che arresta il Robin Hood di Canale 5 al 10%. Tiene Quarta Repubblica su Rete 4. Ecco nei dettagli il responso dell’Auditel per i programmi di ieri.

Su TV8 Il film The Karate Kid II – La sfida continua: 347.000 con 1.6%.

Ascolti Tv lunedì 22 giugno 2020, la fascia preserale

Ultimo gruppo di ex campioni per L’Eredità che gioca per beneficenza. Crolla Blob.

Su Rai 1 L’Eredità La Sfida dei Sei: 2.133.000 con 17.9%. L’Eredità: 3.328.000 con 21%

Su Rai 2 Blue Bloods ha raccolto 750.000 persone con 5.4%

Su Rai 3 Blob: 715.000 spettatori con 3.5%

Su Canale 5 Avanti il Primo 1.563.000 con 17.3%. Avanti un Altro: 2.565.000 con 16.9%

Su Rete 4 Tempesta d’Amore: 794.000 con 4.3%

Su La 7 Eden – Un Pianeta da Salvare: 93.000 con 0.6%

Su TV8 Cuochi di Italia: 263.000 con 1.5%.

Su NOVE Camionisti in Trattoria: 117.000 spettatori con 0.7%