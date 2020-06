Ascolti Tv venerdì 26 giugno 2020. Venerdì televisivo all’insegna di chiusure di stagione e addii. Ha salutato i telespettatori La prova del cuoco. Hanno chiuso i battenti La vita in diretta, Agorà e Mi manda Rai 3 per viale Mazzini. Anche Fratelli di Crozza va in pausa estiva e si accomiata dal pubblico con il 5.4% di share. Ecco quanto è accaduto ai programmi di ieri, come decretato dall’Auditel.

Ascolti Tv venerdì 26 giugno 2020, il prime time

Su Rai 1 Top Dieci ha raggiunto 3.520.000 telespettatori con 19%

Su Rai 2 Ossessione senza fine la vendetta di Sophie: 811.000 con 4%.

Su Rai 3 La grande storia ha ottenuto 738.000 con 3.7%.

Su Canale 5 27 volte in bianco: 1.587.000 spettatori con 8.9%

Su Rete 4 Quarto Grado – Le storie: 1.100.000 telespettatori con 7.2%.

Su Italia 1 ll film Transformers 4: L’era dell’estinzione: 916.000 con 5.9%

Su La 7 Bello, onesto, emigrato Australia, sposerebbe compaesana illibata 587.000 con 3%

Su TV8 Il meglio di Italia’s Got Talent: 479.000 con 2.5%.

Su NOVE Fratelli di Crozza: ultima puntata 1.104.000 con 5.4%

Ascolti Tv venerdì 26 giugno 2020, la fascia preserale Poco gradimento per Eden – un pianeta da salvare, in replica su La7 Su Rai 1 L’Eredità – La Sfida dei Sei 1.953.000 con 18.5%. L’Eredità: 2.911.000 con 21.7% Su Rai 2 Bull ha registrato 796.000 telespettatori con 5%. Su Rai 3 Blob sigla 609.000 spettatori con 3.6% Su Canale 5 Avanti il Primo! 1.459.000 con 14.1%. Avanti un Altro! 2.227.000 con 17.1% Su Rete 4 Tempesta d’amore: 707.000 telespettatori con 4.5%. Su Italia 1 Dr. House: 333.000 con 2.6% e 565.000 con 3.4% Su La 7 Eden – Un Pianeta da Salvare: 81.000 spettatori con 0.6% Su TV8 Cuochi d’Italia: 250.000 spettatori con 1.7% Su NOVE Camionisti in Trattoria: 94.000 spettatori con 0.7% Ascolti Tv venerdì 26 giugno 2020, l’access prime time Sempre male l’access prime time di Rai 3. Su Rai 1 Soliti Ignoti – Il Ritorno ottiene 4.207.000 con 21.4% Su Rai 2 Tg2 Post ha registrato 996.000 con 5%. Su Rai 3 Geo – Vacanze italiane 487.000 con 2.5% Su Canale 5 Striscia la Notizia: 3.267.000 con 16.4%. Su Rete 4 Stasera Italia: 907.000 con 5% e 816.000 con 4.1%. Su Italia 1 CSI ha registrato 846.000 telespettatori con 4.3%. Su La 7 Otto e mezzo: 1.441.000 telespettatori con 7.4%. Su TV8 Alessandro Borghese 4 Ristoranti: 312.000 con 1.7%. Su NOVE Little Big Italy ha registrato 190.000 con 1%.

Ascolti Tv venerdì 26, daytime mattutino

La prova del cuoco saluta il pubblico con l’11.8% di share

Su Rai 1 ItaliaSì! Giorno per giorno 746.000 con 13.3%. La prova del cuoco: 1.356.000 con 11.8%.

Su Rai 2 La nave dei sogni ha registrato 375.000 con 4.3%

Su Rai 3 Agorà ha registrato 409.000 con 8% per l’ultima puntata.

Su Canale 5 Forum ha registrato 1.255.000 telespettatori con 15.2%.

Su Rete 4 Ricette all’italiana: 113.000 con 1.8% e 269.000 con 2.3%

Su La 7 L’Aria che Tira Estate: 251.000 con 4.1% e 342.000 con 3%.

Ascolti Tv venerdì 26, day time pomeridiano

Ultima puntata di Lorella Cuccarini a La vita in diretta con 17.1%. Bene Vite da copertina.

Su Rai 1 Io e Te: 1.298.000 con 9.8%. La Vita in Diretta: 1.520.000 con 17.1%

Su Rai 2 Detto Fatto: 502.000 con 4%. L’Italia che fa 238.000 con 2.6%

Su Rai 3 #maestri 360.000 con 3.1%

Su Canale 5 Daydreamer 2.613.000 con 20.6%

Su Rete 4 Lo sportello di Forum: 685.000 telespettatori con 5%

Su Italia 1 La vita secondo Jim: 258.000 con 2.9%.

Su La 7 Tagadà: 402.000 spettatori con 3.4%.Tagadoc 139.000 con 1.5.

Su TV8 Vite da Copertina: 184.000 spettatori con 2.1%.

Ascolti Tv venerdì 26, seconda serata

Crolla Tg3 LineaNotte

Su Rai 1 30 caffè per innamorarsi: 641.000 con 8.5%.

Su Rai 2 Novantesimo minuto notte: 382.000 con 4.1%.

Su Rai 3 Tg3 LineaNotte: 332.000 telespettatori con 4.1%

Su Canale 5 Jacques Cousteau: Mio padre, il capitano: 353.000 con 4.5%.

Su Rete 4: Il Commissario Schumann: 251.000 spettatori con 5.9%

Su Italia 1 Sport Mediaset: La Giornata: 436.000 con 7.9%