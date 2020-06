Tra stasera e domenica 28 giugno, la Serie A torna in campo per i match della 28esima giornata di Campionato. L’inizio del turno c’è stato ieri con l’incontro disputato tra Juventus e Lecce e concluso con il punteggio di 4 a zero per la squadra di Torino.

Sono ancora sei i match da seguire in diretta esclusiva sui canali Sky, anche in streaming su NOW TV. Tre, inoltre, sono fruibili su DAZN. Per tutti è inoltre attivo lo Sky Virtual Audio, l’opzione per vivere la partita con il suono del pubblico dello stadio pieno.

Serie A 28esima di Campionato la programmazione su Sky

Ecco la programmazione degli incontri di oggi sui canali sportivi di Sky per la partite di Campionato di questo turno

Sabato 27 giugno

ore 17.15

Brescia-Genoa Sky Sport Serie A (satellite, digitale terrestre e fibra) e Sky Sport 252 (satellite e fibra)

telecronaca Daniele Barone; commento Lorenzo Minotti; bordocampo Marina Presello

ore 19.30

Cagliari-Torino Sky Sport Serie A (satellite, digitale terrestre e fibra) e Sky Sport 251 (satellite e fibra)

telecronaca Federico Zancan; commento Fernando Orsi; bordocampo Veronica Baldaccini

Domenica 28 giugno

ore 19.30

Diretta Gol Sky Sport 251 (satellite e fibra)

Napoli-Spal Sky Sport Serie A (satellite, digitale terrestre e fibra) e Sky Sport 252 (satellite e fibra)

telecronaca Riccardo Gentile; commento Lorenzo Minotti; bordocampo Massimo Ugolini; Diretta Gol Daniele Barone

Udinese-Atalanta Sky Sport 253 (satellite e fibra) e Sky Sport 484 (digitale terrestre)

telecronaca Dario Massara; commento Luca Pellegrini; bordocampo Vanessa Leonardi. Diretta Gol Geri De Rosa

Sampdoria-Bologna Sky Sport 254 (satellite e fibra) e Sky Sport 485 (digitale terrestre)

telecronaca Antonio Nucera; commento Giancarlo Marocchi; bordocampo Massimiliano Nebuloni. Diretta Gol Davide Polizzi

ore 21.45

Parma-Inter Sky Sport Uno, Sky Sport Serie A (satellite, digitale terrestre e fibra) e Sky Sport 251 – 255 (satellite e fibra)

telecronaca Maurizio Compagnoni; commento Daniele Adani; bordocampo Andrea Paventi e Matteo Barzaghi

Serie A programmazione DAZN

Ed ecco le tre partite di Serie A fruibili su DAZN

Sabato 27 giugno

ore 21.45

Lazio-Fiorentina DAZN1 (canale 209)

Domenica 28 giugno

ore 17.15

Milan-Roma DAZN1 (canale 209)

ore 19.30

Sassuolo-Verona DAZN1 (canale 209)