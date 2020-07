Ascolti Tv giovedì 9 luglio 2020. La seconda puntata di Temptation island 7 conferma il gradimento del pubblico con il 21.3%. E doppia la replica di Che Dio ci aiuti 5. Molte le repliche in palinsesto. Ecco nei dettagli il responso dell’Auditel per i programmi andati in onda ieri.

Ascolti Tv giovedì 9 luglio 2020, il prime time

Su Rai 1 Che Dio Ci Aiuti in replica ha siglato 1.692.000 spettatori con 10.5%

Su Rai 2 Hawaii Five – 0 849.000 con 4.2%

Su Rai 3 Mia Martini – Fammi Sentire Bella: 979.000 spettatori con 5%

Su Canale 5 Temptation Island 7 ha coinvolto 3.550.000 spettatori con 21.3%

Su Rete 4 I Legnanesi – Signori si nasce… e noi: 682.000 con 3.7%.

Su Italia 1 Fast & Furious – Solo Parti Originali: 1.002.000 con 5.4%

Su La 7 In Onda Focus ha registrato 658.000 con 3.4%.

Su TV8 Il film Un’estate romantica: 299.000 telespettatori con 2%.

Su NOVE Dietro le Linee Nemiche – Behind Enemy Lines: 275.000 spettatori con 1.9%

Ascolti Tv giovedì 9 luglio 2020, la fascia preserale Tempesta d’amore oltre il 5% Su Rai 1 Reazione a Catena – L’Intesa Vincente: 1.912.000 con 18.4%, Il game: 3.149.000 con 23% Su Rai 2 Bull ha registrato 871.000 telespettatori con 5.4%. Su Rai 3 Blob 655.000 con 3.8% Su Canale 5 Avanti il Primo: 1.246.000 con 12.6%. Avanti un Altro 2.039.000 con 15.6% Su Rete 4 Tempesta d’amore: 809.000 telespettatori con 5.1%. Su Italia 1 Dr. House: 382.000 con 3% e 626.000 con 3.7%. Su La 7 Little Murders ha siglato 94.000 spettatori con 0.9% Su TV8 Cuochi di Italia: 212.000 spettatori con 1.4% Ascolti Tv giovedì 9 luglio 2020, l’access prime time Cresce Paperissima sprint superate dalle Teche Rai. In onda sempre superato da Stasera Italia news. Su Rai 1 Techetechetè ottiene 3.349.000 spettatori con 17.4% Su Rai 2 Tg2 Post ha registrato 1.009.000 telespettatori con 5.2%. Su Rai 3 Geo – Vacanze Italiane raggiunge 554.000 spettatori con 3%. Su Canale 5 Paperissima Sprint: 3.203.000 spettatori con 16.7%. Su Rete 4 Stasera Italia News: 997.000 con 5.5% e 1.056.000 con 5% Su Italia 1 CSI ha registrato 942.000 spettatori con 4.9% Su La 7 In Onda ha interessato 864.000 persone con 4.2% Su TV8 4 Ristoranti ha coinvolto 402.000 spettatori con 2.1%. Su NOVE Little Big Italy replica: 200.000 spettatori con 1.1%.

Ascolti Tv giovedì 9, daytime mattutino

C’è tempo per…al 14.3%, superato dalle repliche di Forum. Ogni mattina supera l’1%

Su Rai 1 Uno Mattina Estate: 767.000 con 16.5%. C’è Tempo Per…683.000 con 14.3%

Su Rai 2 TG2 Italia: 118.000 spettatori con 2.5%.

Su Rai 3 Agorà Estate interessa 348.000 spettatori con 7.2%

Su Canale 5 Forum ha registrato 1.220.000 telespettatori con 15.4%.

Su Rete 4 Ricette all’italiana: 125.000 con 2.1% e 283.000 con 2.5%.

Su Italia 1 Blindspot ha registrato 132.000 telespettatori con 2.1%.

Su La 7 L’Aria che Tira Estate: 292.000 con 5.2% e 407.000 con 3.6%.

Su TV8 Un’Ex Pericolosa: 115.000 con 2.3%. Ogni Mattina: 103.000 con 1.1%.

Ascolti Tv giovedì 9, day time pomeridiano

Il pur gradevole Resta a casa e vinci non riesce ad imporsi.

Su Rai 1 Io e Te: 1.265.000 con 10.2%. Il Paradiso delle Signore: 1.098.000 con 11.2%. La Vita Diretta 1.141.000 con 13.4%.

Su Rai 2 Resta a casa e vinci: 367.000 con 2.7%. L’Italia che fa 212.000 con 1.8%.

Su Rai 3 Maturità 2020 – Diari 229.000 persone con 2.4%

Su Canale 5 Daydreamer 2.439.000 con 21.2%. Il Segreto 1.608.000 con 16.8%.

Su Rete 4 Lo sportello di Forum: 747.000 telespettatori con 5.9%

Su Italia 1 I Simpson ha registrato 931.000 con 6.4%.

Su La 7 Perception 131.000 con 1.5% e 94.000 con 1.2%.

Su TV8 Scelta d’Amore: 295.000 con 3.4%. Vite da Copertina: 173.000 con 2%.

Ascolti Tv giovedì 9, seconda serata

La seconda serie di Narcotica all’esordio con il 3.3%

Su Rai 1 Che Dio ci aiuti: 1.106.000 con 10.8%.

Su Rai 2 Rai, storie di un’italiana 386.000 con 2.7%

Su Rai 3 Narcotica: 457.000 con 3.3%. Tg3 LineaNotte 281.000 con 3.2%.

Su Canale 5 in onda Temptation island 7

Su Rete 4 Festivalbar Story: 146.000 spettatori con 1.8%.