Ascolti Tv sabato 18 luglio 2020. Tra Morandi ed Ezio Greggio, vince il cantante di Monghidoro. Il pubblico mostra di gradire poco le barzellette in replica. Per il resto della programmazione solo film e ulteriori repliche. Da segnalare, su Rete 4, la puntata di Una vita che raggiunge il 6%. Ecco il responso dell’Auditel per i programmi andati in onda ieri.

Ascolti Tv sabato 18 luglio 2020, il prime time

Su Rai 1 Grazie a Tutti Show ha ottenuto 2.063.000 spettatori con 13.8%

Su Rai 2 l film Incubo biondo ha registrato 740.000 persone con 4.5%.

Su Rai 3 Il film Febbre da cavallo: 809.000 telespettatori con 4.9%.

Su Canale 5 La Sai l’Ultima? – Digital Edition: 1.594.000 con 10.7%.

Su Rete 4 Una vita ha registrato 960.000 persone con 6%.

Su Italia 1 Il film La grande Gilly Hopkins: 790.000 con 4.8%.

Su La 7 Il film Sette anni in Tibet: 535.000 telespettatori con 3.5%.

Su TV8 Il film Terminator: 270.000 telespettatori con 1.6%.

Su NOVE In un altro paese ha registrato 287.000 con 1.7%.

Ascolti Tv sabato 18 luglio 2020, la fascia preserale Bene la formula 1 su Tv8 Su Rai 1 Reazione a catena: L’intesa vincente 1.822.000 con 16.6%. Il game: 2.917.000 con 22.4%. Su Rai 2 Dribbling ha registrato 278.000 telespettatori con 2.3% Su Rai 3 Blob sigla 704.000 spettatori con 4.7%. Su Canale 5 Avanti un altro! 1.084.000 con 10.4% e nel game 1.893.000 con 15% Su Rete 4 Hamburg Distretto 21 interessa 273.000 con 2.9% Su Italia 1 Dr House: 423.000 con 3.4% e 610.000 con 4%. Su TV8 Prove del GP di Formula 1 interessano 586.000 tifosi con 5%. Su NOVE Delitti a circuito chiuso: 96.000 spettatori con 0.7% Ascolti Tv sabato 18 luglio 2020, l’access prime time Rete4 con Stasera Italia weekend al 6% Su Rai 1 Techetechetè: 2.955.000 telespettatori con 17.5%. Su Rai 3 La mia passione – Post Scriptum 666.000 con 4%. Su Canale 5 Paperissima sprint ha registrato 2.513.000 telespettatori con 14.9%. Su Rete 4 Stasera Italia Weekend: 885.000 con 5.2% e 1.050.000 con 6.1%. Su Italia 1 CSI ha registrato 860.000 telespettatori con 5.1%. Su La 7 In onda ha registrato 860.000 telespettatori con 5.1%.

Ascolti Tv sabato 18, daytime mattutino

Ottimi ascolti per Il caffè di Rai 1 estate

Su Rai 1 Il caffè di Rai1 Estate 906.000 con 17.7% e 906.000 con 15.7%

Su Rai 2 Questi Fantasmi ha registrato 380.000 con 2.9%

Su Rai 3 Di padre in figlia ha registrato 215.000 telespettatori con 3.8%

Su Canale 5 Forum ha registrato 937.000 telespettatori con 11.6%.

Su Rete 4 Sempre Verde 310.000 con 2.2%

Su Italia 1 The 100 ha registrato 153.000 telespettatori con 2.%.

Su La 7 Uozzap! interessa 122.000 persone con 1.2%

Su TV8 Tg8 Sport è seguito da 94.000 telespettatori con 0.8%

Ascolti Tv sabato 18, day time pomeridiano

Bene Lineablu nel day time pomeridiano di Rai 1

Su Rai 1 Linea Blu ha registrato 535.000 telespettatori con 12.8%

Su Rai 2 Re di cuori ha registrato 385.000 telespettatori con 2.8%.

Su Rai 3 Report ha registrato in replica 499.000 con 4.7%.

Su Canale 5 Lo sportello di Forum; 788.000 con 5.4%

Su Rete 4 Una Vita ha registrato 2.149.000 con 14.6%

Su Italia 1 God friended me: 212.000 telespettatori con 2.3%. 212.000 telespettatori con 2.3%.

Ascolti Tv sabato 18, seconda serata

Chi credete che io sia al 2.8%

Su Rai 1 Rai News: 542.000 spettatori con 8.3%

Su Rai 2 90° Minuto Notte Gol 519.000 con 4.3%

Su Rai 3 Chi credete che io sia: 273.000 telespettatori con 2.8%.

Su Rete 4 Il film Il dolce e l’amaro 304.000 telespettatori con 3.4%.

Su La 7 Tg La7 informa 168.000 persone con 2%.