Ascolti Tv lunedì 20 luglio 2020, Il giovane Montalbano 2 al 19.1%, Made in Sud chiude al 7.1%

Ascolti Tv lunedì 20 luglio 2020. La replica di Morte in mare aperto del ciclo Il giovane Montalbano 2 scende sotto il 20%. Quarta Repubblica, penultima puntata, al 5.1%. ecco nei dettagli il responso dell’Auditel per i programmi in onda ieri.

Ascolti Tv lunedì 20 luglio 2020, il prime time

Su Rai 1 Il giovane Montalbano 2 – Morte in mare aperto 3.818.000 con 19.1%.

Su Rai 2 Made in Sud , ultima puntata: 1.400.000 telespettatori con 7.1%.

Su Rai 3 Il filmDesconocido – Resa dei conti: 809.000 con 3.9%. Il film 809.000 con 3.9%.

Su Canale 5 Il film Finalmente la felicità: 2.022.000 con 9.9%.

Su Rete 4 Quarta Repubblica: 796.000 con 5.1%.

Su Italia 1 La mummia – La tomba dell’Imperatore Dragone: 1.214.000 con 6.1%.

Su La 7 Eden – Un pianeta da salvare ha registrato 385.000 con 2.2%.

Su TV8 Il film Chloe – Tra seduzione e inganno: 423.000 con 2%.

Su NOVE Il film Breakdown – La trappola: 395.000 con 1.9%.

Ascolti Tv lunedì 20 luglio 2020, la fascia preserale Continua il percorso degli Scioglilingua a Reazione a catena Su Rai 1 Reazione a catena, L’intesa vincente vincente 2.188.000 con 19.7%. Il game: 3.342.000 con 23.6%. Su Rai 2 Bull: 814.000 telespettatori con 4.9%. Su Rai 3 Blob segna 731.000 persone con 4.3% Su Canale 5 Avanti un altro! 1.365.000 con 13% e 2.149.000 con 15.8%. Su Rete 4 Tempesta d’amore ha registrato 724.000 con 4.5%. Su La 7 Little Murders ha registrato 79.000 telespettatori con 0.7%. Ascolti Tv lunedì 20 luglio 2020, l’access prime time Vola oltre il 6% la puntata di Tg2 Post Su Rai 1 Techetechetè: 2.679.000 telespettatori con 13.2%. Su Rai 2 Tg2 Post ha registrato 1264.000 telespettatori con 6.2%. Su Rai 3 La dedica 688.000 con 3.7%. Un posto al sole 1.264.000 con 6.3%. Su Canale 5 Paperissima Sprint ha registrato 3070.000 con 15.2%. Su Rete 4 Stasera Italia News: 944.000 con 4.9% e 1.090.000 con 5.3%. Su Italia 1 CSI ha registrato 1.012.000 telespettatori con 5.2%. Su La 7 In Onda ha registrato 1.138.000 persone con 5.5%. Su TV8 Alessandro Borghese 4 Ristoranti: 555.000 con 2.8%. Su NOVE C ittle Big Italy ha registrato 285.000 con 1.5%.

Ascolti Tv lunedì 20, daytime mattutino

Ogni mattina su Tv 8 ancora sotto l’1%

Su Rai 1 Uno Mattina Estate: 739.000 con 15.5%. C’è Tempo Per… 722.000 con 13.7%

Su Rai 2 La nave dei sogni ha registrato 543.000 con 6.2%.

Su Rai 3 Agorà Estate: 404.000 con 8%

Su Canale 5 Forum: 1.220.000 telespettatori con 14.7%.

Su Rete 4 I Cesaroni registra 110.000 con 2.2%

Su La 7 L’Aria che Tira Estate: 287 .000 con 4.6% e 358.000 con 3%

Su TV8 Ogni Mattina ha raccolto 89.000 spettatori con 0.96%

Su NOVE Il Lato Oscuro dell’Amore: 158.000 spettatori con 2.9%

Ascolti Tv lunedì 20, day time pomeridiano

Su Rai 1 Io e Te: 1.448.000 con 11.5%. Il Paradiso delle Signore: 1.133.000 con 11.4%. La Vita Diretta: 1.247.000 con 14.1%

Su Rai 2 Resta a casa e vinci 428.000 con 3.1%. L’Italia che fa: 156.000 con 1.3%.

Su Rai 3 Palestre di vita 379.000 con 3.2%

Su Canale 5 Daydreamer 2.681.000 con 22.8%

Su Rete 4 Lo sportello di Forum: 649.000 telespettatori con 5%

Su Italia 1 La vita secondo Jim: 304.000 con 3.5%.

Su La 7 Perception 69.000 persone con 0.8%.

Ascolti Tv lunedì 20, seconda serata

Sette storie sfiora il 10%

Su Rai 1 Sette Storie: 970.000 telespettatori con 9.9%.

Su Rai 2 90° minuto Notte Gol: 835.000 telespettatori con 8.9%.

Su Rai 3 TG3 Lineanotte: 339.000 telespettatori con 2.3%.

Su Canale 5 Il film Il buio nell’anima: 505.000 telespettatori con 6.6%.