Ascolti Tv giovedì 6 agosto 2020. Rai 1 vince il prime time. La riproposizione di Zelig su Canale 5 al 10.7%. Bene lo speciale in replica In arte Mina su Rai 3 con Pino Strabioli. Ecco nei dettagli il responso dell’Auditel per i programmi andati in onda ieri.

Ascolti Tv giovedì 6 agosto 2020, il prime time

Su Rai 1 Sei mai stata sulla Luna? ha ottenuto 2.575.000 spettatori con 15.3%

Su Rai 2 Due Donne e un Segreto ha interessato 912.000 con 5.1%

Su Rai 3 In Arte Mina ha intrattenuto 1.131.000 spettatori con 6.4%

Su Canale 5 Zelig prima puntata in replica, ha registrato 1.770.000 spettatori con 10.7%

Su Rete 4 Il film Mamma mia! 700.000 telespettatori con 4.3%.

Su Italia 1 300 ha coinvolto 648.000 spettatori con 4.1%

Su La 7 In Onda Focus ha registrato 603.000 telespettatori con 3.5%.

Su TV8 Il film Nel cuore della tempesta: 543.000 con 3.1%.

Su NOVE Il film Ronin ha registrato 495.000 persone con 3%.

Ascolti Tv giovedì 6 agosto 2020, la fascia preserale Tempesta d’amore al 4% Su Rai 1 Reazione a Catena – L’Intesa Vincente: 2.046.000 con 19.1%. Il game: 3.236.000 con 23.3% Su Rai 2 Blue Bloods ha siglato 670.000 spettatori con 5.3% Su Rai 3 Blob è scelto da 745.000 spettatori con 4.4% Su Canale 5 The Wall – I Protagonisti: 1.080.000 con 10.8%. Il game: 1.756.000 con 13.2% Su Rete 4 Tempesta D’Amore: 642.000 spettatori con 4% Su TV8 4 Ristoranti: 265.000 spettatori con 1.7% Ascolti Tv giovedì 6 agosto 2020, l’access prime time Bene le repliche di 4 Ristoranti Su Rai 1 Techetechetè intrattiene 3.370.000 spettatori con 17.6% Su Rai 2 Tg2 Post ha registrato 937.000 persone con 4.9%. Su Rai 3 Vox Populi: 700.000 con 3.8% e Un Posto al Sole: 1.244.000 con 6.5%. Su Canale 5 Paperissima Sprint: 2.662.000 spettatori con 13.9% Su Rete 4 Stasera Italia: 880.000 con 4.7% e 1.037.000 con 5.4% Su Italia 1 CSI ha registrato 882.000 telespettatori con 4.3%. Su La 7 In Onda ha registrato 812.000 telespettatori con 4.3%. Su TV8 4 Ristoranti: 519.000 spettatori con 2.7% Su NOVE Little Big Italy ha siglato 232.000 spettatori con 1.2%.

Ascolti Tv giovedì 6, daytime mattutino

Cala Agorà Estate. Piccola ripresa per Ogni mattina

Su Rai 1 Uno Mattina Estate: 770.000 con 17%. C‘è Tempo per… 702.000 con 14.2%

Su Rai 2 La Nave dei Sogni è scelta da 470.000 spettatori con 5.5%

Su Rai 3 Agorà Estate convince 295.000 persone con 6.1%

Su Canale 5 Forum ha registrato 948.000 telespettatori con 11.9%.

Su Rete 4 Ricette all’italiana: 172.000 con 2.8% e 259.000 con 2.3%

Su Italia 1 Blindspot: 64.000 spettatori con 1.4% e 131.000 con 2.6%

Su La 7 L’Aria che Tira Estate: 255.000 con 4.3% e 384.000 con 3.5%

Su TV8 Ogni Mattina raggiunge 108.000 spettatori con 1.2%

Ascolti Tv giovedì 6, day time pomeridiano

Risale La vita in diretta estate

Su Rai 1 Io e Te: 1.301.000 con 10.7%. Il Paradiso delle Signore: 984.000 con 10.7%.. La Vita in Diretta Estate: 1.236.000 con 14.6%

Su Rai 2 Chiamatemi Anna ha registrato 299.000 con 2.3%.

Su Canale 5 Daydreamer – Le Ali del Sogno: 2.339.000 spettatori con 20%

Su Rete 4 Lo sportello di Forum ha registrato 605.000 con 4.9%

Su Italia 1 I Griffin 677.000 con 5.9%

Su La 7 Perception 65.000 con 0.7% e 70.000 con 0.9%.

Su TV8 Vite da Copertina: 106.000 spettatori con 1.8%

Ascolti Tv giovedì 6, seconda serata

Narcotica chiude al 4.5%

Su Rai 1 Destini Incrociati: 617.000 spettatori con 10%

Su Rai 2 Blue Bloods ha registrato 414.000 con 3.1%

Su Rai 3 Narcotica: 517.000 con 4.5%. Tg3 LineaNotte Estate 313.000 con 4.4%

Su Rete 4 To Rome with Love: 169.000 spettatori con 3.1%