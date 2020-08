Ascolti Tv lunedì 10 agosto 2020. Nella sera di San Lorenzo Il giovane Montalbano 2 sigla il 21.9% e domina lo scenario televisivo. Canale 5 è sotto il 10%. Pieno di ascolti per Tv8 che trasmetteva Inter – Bayer L. Ecco nei dettagli il responso dell’Auditel per i programmi andati in onda ieri.

Ascolti Tv lunedì 10 agosto 2020, il prime time

Su Rai 1 l’ultima replica de Il Giovane Montalbano 2 sigla 3.644.000 spettatori con 21.9%

Su Rai 2 Hawaii Five-0 9 ha interessato 907.000 persone con 4.8%

Su Rai 3 Ippocrate ha convinto 559.000 spettatori con 3.6%

Su Canale 5 Il paradiso all’improvviso: 1.704.000 spettatori con 9.6%.

Su Rete 4 Codice Mercury: 589.000 spettatori con 3.1%

Su Italia 1 Battiti Live terza puntata, ha intrattenuto 1.186.000 spettatori con 7.2%

Su La 7 In Onda Focus: 693.000 con 3.6%. Propaganda Live The Movie: 282.000 con 2.6%.

Su TV8 Inter – Bayern L. è seguito da 2.178.000 telespettatori con 11.9%.

Su NOVE I sogni segreti di Walter Mitty: 341.000 spettatori con 1.4%

Ascolti Tv lunedì 10 agosto 2020, la fascia preserale Migliora la fascia preserale di Rai 3 Su Rai 1 Reazione a Catena – L’Intesa Vincente 2.018.000 con 20%. Il game: 3.073.000 con 24.2%. Su Rai 2 Bull ha registrato 799.000 telespettatori con 5.4%. Su Rai 3 Blob: 755.000 con 4.8%. Voxpopuli 918.000 con 5.4% Su Canale 5 The Wall – I Protagonisti:1.140.000 con 11.7%. Il game: 1.709.000 con 14% Su Rete 4 Tempesta d’Amore interessa 631.000 persone con 4.3% Su Italia 1 Dr. House: 438.000 telespettatori con 3.2%. Su La 7 Little Murders: 149.000 spettatori con 1.4% Su TV8 4 Ristoranti: 259.000 spettatori con 1.8% Su NOVE: Ce l’avevo quasi fatta convince 83.000 spettatori con 0.6%. Ascolti Tv lunedì 10 agosto 2020, l’access prime time Stabile Un posto al sole con le nuove puntate post Covid. In onda fanalino di coda per l’informazione Su Rai 1 Techetechetè coinvolge 3.338.000 spettatori con 18% Su Rai 2 Tg2 Post ha interessato 968.000 spettatori con 5.1 Su Rai 3 Un Posto al Sole: 1.242.000 spettatori con 6.7% Su Canale 5 Paperissima Sprint: 2.420.000 spettatori con 13.2%. Su Rete 4 Stasera Italia News: 1.013.000 con 5.9% e 974.000 con 5.2%. Su Italia 1 CSI 9 ha registrato 706.000 con 4.1%. Su La 7 In Onda ha interessato 799.000 persone con 4.4% Su NOVE Little Big Italy in replica: 250.000 spettatori con 1.4%.

Ascolti Tv lunedì 10, daytime mattutino

Ogni Mattina divide gli ascolti in due parti, prima e dopo il Tg8.

Su Rai 1 Unomattina Estate: 672.000 con 15.8%. C’è Tempo Per… 584.000 con 12.6%

Su Rai 2 La nave dei sogni ha registrato 504.000 con 6.1%.

Su Rai 3 Agorà Estate: 390.000 telespettatori con 8.6%

Su Canale 5 Forum in replica: 1.045.000 spettatori con 13.5%

Su Italia 1 Blindspot 4 è seguito da 216.000 spettatori con 3.1%

Su TV8 Ogni Mattina, dalle 10.00 alle 11.55, raccoglie 117.000 con 2.3%. Dopo il Tg8: 123.000 con 1%

Ascolti Tv lunedì 10, day time pomeridiano

Al top il day time pomeridiano di Tv8

Su Rai 1 Io e Te:1.261.000 con 10.9%. Il Paradiso delle Signore: 1.016.000 con 10.6%. La Vita in Diretta Estate: 1.274.000 con14.8%

Su Rai 2 Gli Omicidi del Lago: 445.000 spettatori con 3.8%

Su Rai 3 Geo Magazine: 499.000 con 5.6%.

Su Canale 5 Una Vita: 2.060.000 con 16.3%

Su Rete 4 Lo Sportello di Forum: 644.000 spettatori con 5.4%

Su Italia 1 I Griffin sigla 540.000 spettatori con 4.6%

Su La 7 Perception: 120.000 con 1.4% e 131.000 con 1.6%

Su TV8 Una famiglia quasi perfetta: 416.000 con 3.8%; Vite da Copertina cala a 1 14.000 con 1.3%

Ascolti Tv lunedì 10, seconda serata

Monica Maggioni chiude il bellezza le sue Sette storie

Su Rai 1 Sette Storie: 827.000 spettatori con 11.3%

Su Rai 2 The Blacklist ha registrato 382.000 con 2.7%.

Su Rai 3 Report Cult ha registrato 419.000 con 4.6%.

Su Canale 5 Vip; 556.000 spettatori con 7.5%

Su Rete 4 è scelto da 108.000 spettatori con 2.2% Corda tesa è scelto da 108.000 spettatori con 2.2%

Su Italia 1 Tempesta di ghiaccio: 277.000 spettatori con 5.4%.

Su TV8 Uefa Europa League Terzo Tempo: 247.000 spettatori con 4%