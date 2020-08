Ascolti Tv lunedì 17 agosto 2020. Vince Tv8 che trasmetteva in diretta e in chiaro a semifinale dell’Europa league. 2.677.000 spettatori hanno assistito al trionfo dell’Inter. In seconda posizione il film tv La mossa del cavallo della serie C’era una volta Vigata con Michele Riondino.

Ascolti TV lunedì 17 agosto 2020, il prime time

Su Rai 1 C’era una volta Vigata – La mossa del cavallo: 2.101.000 con 13.1%.

Su Rai 2 Hawaii Five – 0 ha interessato 977.000 spettatori con 5.1%

Su Rai 3 Quello che non so di lei 642.000 spettatori con 3.5%.

Su Canale 5 Windstorm – Liberi nel vento, 2.048.000 spettatori con 11.6%

Su Rete 4 Il Bisbetico Domato 816.000 telespettatori con 4.9%.

Su Italia 1 La Mummia ha intrattenuto 634.000 spettatori con 5.1%

Su La 7 In Onda Focus 790.000 spettatori con 4.1%

Su TV8 semifinale Europa League Inter vs Shakhtar Donetsk 2.677.000 con 14.2%

Su NOVE La Casa degli Spiriti ha raccolto 348.000 con 2.3%

Ascolti TV lunedì 17 agosto 2020, la fascia preserale Su Italia 1 continua Doctor House Su Rai 1 Reazione a Catena – L’Intesa Vincente 2.101.000 con 19.8%. Il game: 3.404.000 con 24.8% Su Rai 2 Blue Bloods: 721.000 con 5.9%. Bull segna 917.000 con 5.7% Su Rai 3 Blob sigla 807.000 spettatori con 4.9% Su Canale 5 The Wall – Protagonisti 1.181.000 con 11.2%. Il game: 1.912.000 con 14,4% Su Rete 4 Tempesta d’Amore: 713.000 con 4.5% Su Italia 1 Dr House: 482.000 con 3.7% e 603.000 con 3.6% Su La 7 Little Murders ha coinvolto 82.000 spettatori con 0.9% Su TV8 Best Bakery: 152.000 telespettatori e 1.5% Ascolti TV lunedì 17 agosto 2020, l’access prime time In onda con Matteo Salvini al 4.3% Su Rai 1 Techetechetè ottiene 3.206.000 telespettatori con 16.7%. Su Rai 2 TG2 Post: 1.103.000 spettatori con 5.7% Su Rai 3 Un Posto al Sole: 1.096.000 persone con 5.7%. Su Canale 5 Paperissima Sprint 2.293.000 spettatori con 12.2% Su Rete 4 Stasera Italia News:1.094.000 con 6% e 1.135.000 con 5.7% Su Italia 1 CSI ha registrato 825.000 persone con 4.3%. Su La 7 In Onda ha interessato 805.000 persone con 4.3%

Ascolti TV lunedì 17, daytime mattutino

Cala il gradimento per le repliche di Forum

Su Rai 1 C’è Tempo Per… ha ottenuto 682.000 con 13.8%

Su Rai 2 La Nave dei Sogni: 498.000 con 5.8%

Su Rai 3 Agorà Estate convince 362.000 con 7.6%

Su Canale 5 Forum: 971.000 telespettatori con12.1%

Su Rete 4 Ricette all’Italiana: 147.000 con 2.2% e 248.000 con 2.3%

Su La 7 L’Aria che Tira Estate: 258.000 spettatori con 2.6%.

Su TV8 Ogni Mattina: 84.000 con 1.5%. Ogni Mattina Dopo il TG: 129.000 con 1%.

Ascolti TV lunedì 17, day time pomeridiano e seconda serata

Miglior risultato per La vita in diretta estate che conquista il 16.9%

Su Rai 1 La Vita Diretta: 1.517.000 con 16.9%. Overland 21: 479.000 spettatori con 7.5%

Su Rai 2 Omicidi sul Lago: 427.000 con 3.6%. 427.000 con 3.6%. The Blacklist: 293.000 von 4%

Su Rai 3 Geo Magazine: 604.000 con 6.6%.

Su Canale 5 Daydreamer: 2.084.000 con 18.5%. Giffoni Film Festival: 618.000 con 5.6%.

Su Rete 4 Lo Sportello di Forum: 717.000 spettatori con 6.2%.