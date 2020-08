Una puntata speciale di Chi l’ha visto? dedicata al piccolo Gioele, va in onda oggi martedì 18 agosto su Rai 3. Federica Sciarelli torna con un appuntamento esclusivamente dedicato al caso del piccolo Gioele che sta interessando tutta l’Italia per la drammaticità della situazione.

Chi l’ha visto? speciale Gioele

Chi l’ha visto? dedica, dunque, una puntata speciale per lanciare appelli a tutti coloro che potrebbero aver visto qualcosa di importante legato al caso del piccolo Gioele.

In particolare vengono invitati soprattutto i turisti e tutti coloro che passavano per l’autostrada Messina Palermo al momento dell’incidente del 3 agosto in cui il bambino è stato coinvolto con la madre.

Questa sera alle 21.20 su Rai3, Federica Sciarelli propone in diretta, ricostruzioni e collegamenti degli inviati dai luoghi più significativi della vicenda.

Il 3 agosto scorso, la mamma di Gioele, Viviana Parisi, ha lasciato l’auto sull’autostrada, e da qui è iniziato il suo ultimo viaggio, mentre del figlio si sono perse le tracce.

Il caso della dj Viviana Parisi, le ultime notizie

Il procuratore di Patti, Angelo Cavallo, che indaga sulla morte della dj Viviana Parisi e sulla scomparsa del figlio di 4 anni, ha fatto ieri, dichiarazioni importantissime sul bambino e sulla madre.

Alcuni testimoni hanno riferito al dottor Cavallo che dopo l’incidente stradale Gioele era vivo, si trovava in braccio alla madre, in posizione verticale e non presentava alcuna ferita. Inoltre aveva gli occhi aperti.

A parlare con la procura sono stati testimoni che si trovavano in vacanza in Sicilia e poi sono rientrati al Nord.

Il procuratore ha spiegato che, inizialmente i testimoni avevano dei dubbi sull’identità delle persone che avevano visto. Ma quando è stata diffusa la loro foto, hanno capito che avevano assistito proprio all’incidente descritto dai media e si sono presentati. Viviana Parisi quando è scesa dall’auto, dopo l’incidente stradale, camminava in modo veloce, ma non correva- E, nei confronti di Gioele aveva un atteggiamento protettivo.

Ma naturalmente adesso tutte le ipotesi sono al vaglio. Ed è in tale contesto che si inserisce lo speciale di Chi l’ha visto in onda questa sera.

Federica Sciarelli aveva salutato i telespettatori della tersa rete, lo scorso 29 luglio.