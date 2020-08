Ascolti Tv giovedì 20 agosto 2020. Rai 1 vince la serata con il film interpretato da Terence Hill. Zelig resta in seconda posizione. Ecco, nei dettagli il responso dell’Auditel per i programmi andati in onda ieri.

Ascolti Tv giovedì 20 agosto 2020, il prime time

Su Rai 1 L’uomo che cavalcava nel buio: 2.195.000 con 14.4%

Su Rai 2 Spezia vs Frosinone, paly off di Serie B: 1.311.000 con 7.8%.

Su Rai 3 Hudson & Rex: 805.000 con 4.5% e 745.000 con 4.6%. 805.000 con 4.5% e 745.000 con 4.6%.

Su Canale 5 Zelig ha raggiunto 1.885.000 spettatori con 11.7%

Su Rete 4 Il film L’ultimo boy scout – Missione sopravvivere: 593.000 con 3.8%.

Su Italia 1 Chicago Med ha registrato 1.108.000 telespettatori con 7.1%.

Su La 7 In onda Focus 960.000 con 5.4%. Il film La grande scommessa: 235.000 con 2.2%.

Su TV8 Il film Dal profondo della Terra: 297.000 telespettatori con 1.8%.

Su NOVE Il film La maschera di ferro: 362.000 telespettatori con 2.4%.

Ascolti Tv giovedì 20 agosto 2020, la fascia preserale Ottimi ascolti per Reazione a catena Su Rai 1 Reazione a Catena – L’Intesa Vincente: 2.168.000 con 21.4%. Il game: 3.143.000 con 24.8%. Su Rai 2 Bull ha registrato 790.000 telespettatori con 5.3%. Su Rai 3 Blob 661.000 persone con 4.5% Su Canale 5 The Wall – Protagonisti: 1.110.000 con 11.2% The Wall: 1.702.000 con 14% Su Rete 4 Tempesta d’amore: 656.000 telespettatori con 4.5%. Su La 7 Little Murders ha registrato 93.000 perone con 0.9%. Su TV8 4 Ristoranti raggiunge 199.000 spettatori con 1.4%. Ascolti Tv giovedì 20 agosto 2020, l’access prime time Bene Stasera Italia News su Rete 4 Su Rai 1 Techetechetè: 3.453.000 spettatori con 19.5%. Su Rai 3 Vox Populi 746.000 con 4.6%. Un posto al sole 1.243.000 con 7.1%. Su Canale 5 Paperissima Sprint ha registrato 2.252.000 con 12.9%. Su Rete 4 Stasera Italia News: 1.034.000 con 6.1% e 1.087.000 con 6.1%. Su Italia 1 CSI ha siglato 816.000 spettatori con 4.7% Su La 7 In Onda ha registrato 895.000 con 5.1%. Su TV8 4 Ristoranti ha siglato 331.000 spettatori con 1.9%. Su NOVE la replica di Little Big Italy: 282.000 spettatori con 1.7%

Ascolti Tv giovedì 20, daytime mattutino

Riprendono la leadership le repliche di Forum. E Ogni mattina non fa passi avanti

Su Rai 1 Uno Mattina Estate: 758.000 con 16.9%. C’è Tempo Per… 631.000 con 13.1%

Su Rai 2 La Nave dei Sogni: 429.000 telespettatori con 5.1%.

Su Rai 3 Agorà Estate: 333.000 spettatori con 7%.

Su Canale 5 Forum: 1.061.000 telespettatori con 13.5%

Su Rete 4 Ricette all’Italiana: 130.000 con 2.1% e 92.000 con 2.6%

Su Italia 1 Motive ha registrato 280.000 telespettatori con 3.9%.

Su La 7 L’Aria che Tira Estate – Il Diario: 222.000 con 2.3%.

Su TV8 Ogni Mattina: 114.000 con 2.2%. Ogni Mattina Dopo il TG: 137.000 spettatori con 1.1%.

Ascolti Tv giovedì 20, day time pomeridiano

La vita in dirette estate al 17.2%

Su Rai 1 Io e Te: 1.234.000 con 10.3%. Paradiso delle Signore: 1.062.000 con 10.6%. La Vita Diretta: 1.484.000 con 17.2%

Su Rai 2 Gli omicidi del lago: 498.000 telespettatori con 4.1%.

Su Rai 3 Geo Magazine: 505.000 telespettatori con 5.7%.

Su Canale 5 Daydreamer – Le Ali del Sogno: 2.312.000 con 19.9%.

Su Rete 4 Lo sportello di Forum: 640.000 telespettatori con 5.2%

Su Italia 1 I Simpson ha registrato 910.000 telespettatori con 6.7%.

Ascolti Tv giovedì 20 agosto 2020, seconda serata

Bene il film di seconda serata di Rai 1

Su Rai 1 Immenhof – L’avventura di un’estate: 543.000 con 9.9%

Su Rai 2 Blue Bloods ha registrato 318.000 con 3.4%.

Su Rai 3 Tg3 Linea Notte Estate: 412.000 telespettatori con 3.1%

Su Canale 5 Rise: 605.000 spettatori con 6.7%

Su Italia 1 Chicago Med ha registrato 1.058.000 con 8.1%.