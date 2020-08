Ascolti TV venerdì 21 agosto 2020. Boom di ascolti per Tv 8 che vola al 22.8% con la finale di Europa League Siviglia – Inter persa per 3 goal a 2 dalla squadra italiana. Sotto il 10% Rai 1 con l’ennesima riproposizione di I migliori dei migliori anni, e di un Carlo Conti che rischia di inflazionarsi. Buon riscontro per Rai 2 che supera la consorella prima rete. Ecco nei dettagli il quadro dell’Auditel per i programmi andati in onda ieri.

Ascolti TV venerdì 21 agosto 2020, il prime time

Su Rai 1 I migliori dei Migliori Anni: 1.503.000 telespettatori con 9.5%.

Su Rai 2 Il film Mai fidarsi di quel ragazzo: 788.000 persone con 10.8%.

Su Rai 3 La grande storia ha interessato 862.000 telespettatori con 3.8%.

Su Canale 5 Come sorelle: 1.777.000 spettatori con 10.8%.

Su Rete 4 Il film Il burbero ha registrato 528.000 con 3.1%.

Su Italia 1 Il film 17 again ha siglato 819.000 telespettatori con 4.8%.

Su La 7 Il film La caccia ha registrato 189.000 con 1.6%.

Su TV8 Siviglia – Inter Finale Europa League: 4.253.000 telespettatori con 22.8%

Su NOVE I migliori Fratelli di Crozza ha registrato 215.000 con 1.2%.

Ascolti TV venerdì 21 agosto 2020, la fascia preserale Sale il gradimento di The Wall in replica Su Rai 1 Reazione a catena L’intesa vincente 1.936.000 con 19.3%. Il game: 3.115.000 con 24.6%. Su Rai 2 Bull ha registrato 784.000 telespettatori con 5.3%. Su Rai 3 Blob segna 726.000 spettatori con 4.8% Su Canale 5 The Wall – I Protagonisti: 1.098.000 con 11.4% e 1.803.000 con 14.8% Su Rete 4 Tempesta d’amore: 655.000 telespettatori con 4.5%. Su Italia 1 Dr. House ha registrato 606.000 telespettatori con 3.8%. Su La 7 Little Murders ha siglato 107.000 telespettatori con 1%. Su TV8 4 Ristoranti: 245.000 spettatori con 1.8% Ascolti TV venerdì 21 agosto 2020, l’access prime time Cala Tg 2 post per effetto della finale di Europa League. Su Rai 1 Techetechetè ha registrato 2.671.000 con 14.3%. Su Rai 2 Tg2 Post ha ottenuto 594.000 telespettatori con 3.1%. Su Rai 3 Un posto al sole ha registrato 1.272.000 persone con 6.8%. Su Canale 5 Paperissima Sprint: 2.100.000 telespettatori con 11.4%. Su Rete 4 Stasera Italia News: 974.000 con 5.7% e 944.000 con 5%. Su Italia 1 CSI ha registrato 767.000 spettatori con 4.1%. Su La 7 In Onda ha ottenuto 744.000 telespettatori con 4.1%. Su NOVE Little Big Italy: 239.000 telespettatori con 1.3%.

Ascolti TV venerdì 21, daytime mattutino

Ogni mattina è stabile, nonostante lo sdoppiamento

Su Rai 1 Unomattina Estate; 700.000 con 15.5%. C’è Tempo Per…645.000 con 13.5%

Su Rai 2 La Nave dei Sogni: 418.000 spettatori con 5%

Su Rai 3 Agorà Estate convince 316.000 persone con 6.5%

Su Canale 5 Forum ha registrato 1.125.000 telespettatori con 14.4%.

Su Rete 4 Detective in Corsia conquista 377.000 con 2.9%

Su La 7 L’Aria che Tira Estate – Il Diario: 213.000 spettatori con 2.2%

Su TV8 Ogni Mattina: 88.000 con 1.7%. Ogni Mattina Dopo il Tg: 143.000 con 1.1%

Ascolti TV venerdì 21, day time pomeridiano

Daydreamer sotto il 19%

Su Rai 1 Io e Te 1.186.000 con 10.2%. Il Paradiso delle Signore 997.000 con 10.2%. La vita in diretta Estate: 1.303.000 con 15.2%.

Su Rai 2 Squadra Omicidi Istanbul ha siglato 689.000 con 5.7%

Su Rai 3 Geo Magazine ha registrato 676.000 con 7.6%.

Su Canale 5 Daydreamer – Le Ali del Sogno: 2.131.000 con 18.5%;

Su Rete 4 Lo Sportello di Forum in replica: 510.000 spettatori con 4.1%

Su Italia 1 Dr. House 370.000 con 3.1%

Su TV8 Tenuta in ostaggio: 433.000 con 3.7%. Vite da Copertina: 146.000 con 1.8%

Ascolti TV venerdì 21, seconda serata

Alberto Angela domina la seconda serata

Su Rai 1 Passaggio a Nord-Ovest: 487.000 telespettatori con 7.5%

Su Rai 2 O anche no: 109.000 telespettatori con 2.1%.

Su Rai 3 Tg3 Linea Notte Estate: 331.000 telespettatori con 3%.

Su Canale 5 Rosamunde Pilcher: 407.000 telespettatori con 6.7%

Su Rete 4 4 Il film Ricchi Ricchissimi… praticamente in mutande: 291.000 con 4.8%.