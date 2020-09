Ascolti Tv domenica 6 settembre 2020. Rai 1 vince con il minimo risultato utile. Canale 5 chiude la serie L’ora della verità. Molti i film in palinsesto. Da segnalare la finale della Supercoppa itlaiana di pallavolo su Rai 2. Ecco, nei dettagli, il risultato dell’Auditel per i programmi andati in onda ieri.

Ascolti Tv domenica 6 settembre 2020, il prime time

Su Rai 1 Il film Hotel Gagarin ha registrato 2.282.000 telespettatori con 12%.

Su Rai 2 Finale Supercoppa Italiana di Pallavolo: 823.000 con 4.1%

Su Rai 3 Nella tana dei lupi: 1.151.000 spettatori con 6.6%.

Su Canale 5 L'Ora della Verità ha siglato per l'ultima puntata 1.823.000 con 10.1%

Su Rete 4 Il film Faccio un salto all’Havana: 897.000 telespettatori con 4.1%.

Su Italia 1 Baywatch ha ottenuto 1.241.000 spettatori con 7.1%.

Su La 7 Chernobyl ha registrato 312.000 spettatori con 2.3

Su Tv8 Masterchef Italia 9 è scelto da 631.000 telespettatori con 3.8%.

Su NOVE Il film King Arthur ha registrato 286.000 persone con 1.6%

Ascolti Tv domenica 6 settembre 2020, la fascia preserale The Wall chiude le repliche al 13.9% Su Rai 1 Reazione a Catena – L’Intesa Vincente: 2.199.000 con 17.7%. Il game: 3.597.000 con 23.9% Su Rai 2 Regata Storica di Venezia: 576.000 spettatori con 4.9% Su Rai 3 Blob ha registrato 753.000 telespettatori con 4.1% Su Canale 5 The Wall – I Protagonisti: 1.210.000 con 10% The Wall 2.027.000 con 13.9% Su Rete 4 Hamburg Distretto 21 ha registrato 360.000 telespettatori con 2.1%. Su Italia 1 Dr. House ha registrato 415.000 con 2.9% e 648.000 con 3.6%. Su Tv8 Superbike: 428.000 spettatori con 3.2%. Su NOVE Deal with It: 172.000 spettatori con 1.1%. Ascolti Tv domenica 6 settembre 2020, l’access prime time Sempre buoni ascolti per Stasera Italia Su Rai 1 Techetechetè sigla 3.293.000 persone con 16.3% Su Rai 3 Sapiens – Un Solo Pianeta: 1.041.000 spettatori con 5.2% Su Canale 5 Paperissima Sprint registra 3.275.000 spettatori con 16.2%. Su Rete 4 Stasera Italia: 1.088.000 spettatori con 5.6% e 1.156.000 con 5.7% Su Italia 1 CSI ha registrato 925.000 persone con 4.6%. Su Tv8 4 Ristoranti è scelto da 695.000 telespettatori con 3.5%. Su NOVE Little Big Italy ha registrato 344.000 persone con 1.7%.

Ascolti Tv domenica 6, daytime mattutino

La nuova edizione di Melaverde ha gli spessi ascolti delle repliche estive

Su Rai 1 Paesi che vai: 876.000 con 13.8%. Linea Verde Estate: 2.853.000 con 22.8%.

Su Rai 2 Crociere di nozze Normandia: 473.000 telespettatori con 4.8%.

Su Rai 3 Radici 332.000 con 2.3%

Su Canale 5 Melaverde ha interessato 1.613.000 persone con 14.6%.

Su Rete 4 Colombo ha ottenuto 324000 persone con 2.4%.

Su Italia 1 The 100: 132.000 spettatori con 1.5%

Su La 7 L’ingrediente perfetto 78.000 con 0,8%. Ultime dal cielo 103.000 con 0.8%

Ascolti Tv domenica 6, day time pomeridiano

La terza puntata best off dei Seat Music Awards all’11.7%. Vola Tv8 con la Formula 1

Su Rai 1 Seat Music Awards sono seguiti da 1.337.000 spettatori con 11.7%

Su Rai 2 Tour de France 907.000 con 6.8%

Su Rai 3 Kilimangiaro Collection ha registrato 549.000 con 4.9%.

Su Canale 5 Una Vita 1.531.000 con 11.2%. Il segreto: 1.209.000 con 6.7%

Su Rete 4 Donnavventura ha registrato 394.000 spettatori con 2.8%.

Su Italia 1 Il film Caino e Caino: 212.000 telespettatori con 1.7%.

Su Tv8 il Gran Premio d’Italia di F1 segna 1.791.000 spettatori con 14.1%

Ascolti Tv domenica 6, seconda serata

La domenica sportiva al 3.4%

Su Rai 1 Speciale Tg1 ha registrato 710.000 telespettatori, share 6,16%.

Su Rai 2 La domenica sportiva Estate: 378.000 telespettatori con 3.4%.

Su Rai 3 Hic Sunt Leones ha registrato 120.000 con 2.4%.

Su Canale 5 Knock Knock ha ottenuto 540.000 persone con 7.5%

Su Rete 4 Il film Il film Giochi di potere: 265.000 telespettatori con 3.6%.