Questa mattina, alla sede Rai di Viale Mazzini a Roma, si è tenuta la conferenza stampa di presentazione della 26esima edizione di “Porta a Porta”, il programma di Bruno Vespa.

Nella nuova stagione televisiva il programma occuperà la seconda serata del martedì, mercoledì e giovedì. Tre puntate dedicate alla politica, alla cronaca ed al costume.

Conferenza stampa Porta a Porta edizione 26, 7 settembre 2020

Presente da un quarto di secolo su tutti i grandi eventi nazionali e internazionali, “Porta a Porta” è nata il 22 gennaio 1996 con 2 edizioni, 1996 e 1996-97.

In questi 25 anni ha conquistato il pubblico per la tempestività nell’ offrire al pubblico un’informazione completa e per la capacità di avere ospiti i leader della politica ed i personaggi che hanno segnato cronaca e costume.

Alla Conferenza sono intervenuti: Bruno Vespa ed il Direttore di Rai 1 Stefano Coletta.