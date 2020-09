Ascolti Tv mercoledì 23 settembre 2020. Vince la puntata di Temptation island che, però, perde in share rispetto alla scorsa settimana. L’esordio della serie Mare fuori su Rai 2 raggiunge l’8%. Alberto Angela con Raffaello si ferma poco sotto il 16%. Ecco nei dettagli la risposta dell’Auditel ai programmi andati in onda ieri.

Ascolti Tv mercoledì 23 settembre 2020, il prime time

Su Rai 1 Ulisse – Il piacere della scoperta: Raffaello: 3.247.000 con 15.54%

Su Rai 2 Mare Fuori: 1.802.000 con 7.34% e 1.804.000 con 8.67% nei due episodi.

Su Rai 3 Chi l’ha visto? 1.714.000 telespettatori con 8.53%.

Su Canale 5 Temptation Island: 3.036.000 telespettatori con 17.85%.

Su Rete 4 Stasera Italia Speciale ha registrato 745.000 persone con 3.41%.

Su Italia 1 Il film Rambo 2 – La vendetta ha registrato 1.465.000 con 6.75%.

Su La 7 Atlantide – Il delitto Siani, giornalisti sotto tiro: 338.000 con 1.6%.

Su Tv8 Cani Sciolti segna 484.000 spettatori con 2.26%.

Su NOVE Fratelli di Italia ha raggiunto 403.000 spettatori con 1.8%.

Ascolti Tv mercoledì 23 settembre 2020, la fascia preserale Ultime battute per Reazione a catena sempre con share alta. Su Rai 1 Reazione a catena: L’intesa vincente 2.625.000 con 19.51%. Il game: 4.362.000 con 24.2%. Su Rai 2 Castle: 965.000 telespettatori con 4.6%. Su Rai 3 Blob sigla 1.039.000 spettatori con 4.69% Su Canale 5 Caduta Libera: 1753.000 con 13.77% e nel game 2804.000 con 16.4%. Su Rete 4 Tempesta d’amore: 891.000 telespettatori con 4.3%. Su Italia 1 Dr. House: 434.000 con 2.6% e 670.000 con 3.1% Ascolti Tv mercoledì 23 settembre 2020, l’access prime time Bene il docu reality Tutto su mia madre Su Rai 1 Soliti Ignoti ottiene 4.320.000 spettatori con 17.55% Su Rai 2 Tg2 Post ha registrato 876.000 telespettatori con 3.5%. Su Rai 3 Tutto su mia madre 1.224.000 con 5.3%. Un posto al sole 1.779.000 con 7.2%. Su Canale 5 Paperissima Sprint ha registrato 3.807.000 telespettatori con 15.4%. Su Rete 4 Stasera Italia: 1.351.000 con 5.73% e 1.208.000 con 4.85%. Su Italia 1 CSI ha registrato 1.022.000 telespettatori con 4.2%. Su La 7 Otto e mezzo ha interessato 1.632.000 persone con 6.62%. Su Tv8 Guess my age ha registrato 570.000 telespettatori con 2.3%. Su NOVE Deal With It: 621.000 con 2.6%.

Ascolti Tv mercoledì 23, daytime mattutino

Forum sfiora il 17%.

Su Rai 1 Storie Italiane 908.000 con 16.94% e 878.000 con 13.48%.

Su Rai 2 I Fatti Vostri: 344.000 con 5.08% e 774.000 con 7.37%.

Su Rai 3 Agorà: 421.000 con 7.5%

Su Canale 5 Forum ha registrato 1.444.000 persone con 16.90%

Su Rete 4 La signora in giallo 595.000 con 3.90%

Su La 7 L’aria che tira 323.000 con 4.98%. L’aria che tira – Oggi 481.000 con 4.05%

Su Tv8 Ogni Mattina: 70.000 con 1.2%. Ogni Mattina Dopo il TG: 110.000 con 0.8%.

Ascolti Tv mercoledì 23, day time pomeridiano

La D’Urso riconquista la leadership del day time pomeridiano

Su Rai 1 Oggi è un altro giorno 1.374.000 con 10.34%. Il paradiso delle signore: 1.794.000 con 16.36%. La Vita in Diretta: 1.459.000 con 13.80%.

Su Rai 3 Geo 916.000 persone con 8.4%

Su Canale 5 Pomeriggio Cinque 1487.000 con 14.85% e 1711.000 con 15.59%.

Su Rete 4 Lo sportello di Forum: 871.000 telespettatori con 6.3%

Su Italia 1 GF Vip 265.000 persone con 2.4%

Su La 7 Tagadà ha registrato 408.000 telespettatori con 3.9%;

Su Tv8 Vite da Copertina ha raccolto 176.000 persone con 1.7%.

Ascolti Tv mercoledì 23 settembre 2020, seconda serata

Esordio basso per Disconnessi on the road

Su Rai 1 Porta a Porta ha registrato 717.000 persone con 9.76%.

Su Rai 2 Una pezza di Lundini: 406.000 telespettatori con 2.71%.

Su Rai 3 TG3 Lineanotte: 472.000 con 6.13%.

Su Rete 4 Il film Il film E’ nata una star? ha registrato 231.000 telespettatori con 2.92%.

Su Italia 1 Disconessi on the Road è scelto da 426.000 spettatori con 3.5%