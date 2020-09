Terza puntata, questa sera di Nero a metà 2 con gli episodi Quello che resta e Qualcosa di troppo. La serie è interpretata da Claudio Amendola nel ruolo dell’ispettore Carlo Guerrieri. Accanto a lui il giovane attore Manuel Gobbo Diaz che interpreta Malik Soprani.

Guerriero è alle prese con la risoluzione di cui casi che lo hanno toccato da vicino. Da una parte l’omicidio dell’agente Paolo Moselli. Dall’altra la scomparsa e poi la morte della sua più stretta collaboratrice Olga.

Nero a metà 2: Quello che resta – trama quinto episodio

Eccole anticipazioni dell’episodio.

I vestiti ritrovati nel cortile di una scuola, accompagnati da una scritta che non prelude a nulla di buono, appartengono a un ragazzo scomparso. Ascoltando gli studenti si scopre che era vittima di bullismo, ma in classe nessuno è intenzionato a parlare, fino alla scoperta della sua morte.

Grazie al tenace lavoro di ricerca della squadra, Muzo ottiene i domiciliari e anche Malik si convince della sua innocenza.

Carlo continua a pensare che la morte di Olga e quella di Paolo siano collegate. Per questo mette Ottavia sulle tracce della macchina che ha investito il ragazzo. Coinvolge anche Marta e fra i due è ormai evidente un legame profondo che il dolore di Marta per la perdita del figlio e il rispetto per Cristina da parte di Carlo rendono per ora impossibile. Alba trova conforto nella leggerezza e nella simpatia di Enea, ma è a Malik che chiede aiuto per rintracciare sua madre…

Trama sesto episodio Qualcosa di troppo

Nel secondo episodio un accumulatore seriale viene ucciso nel suo appartamento.

Per risolvere il caso risulta fondamentale il contributo della psicologa che seguiva da tempo il disturbo dell’uomo. Tra lei, Monica Porta, e Malik scatta un feeling immediato, non solo lavorativo. Il proseguimento delle indagini, scagiona definitivamente Muzo dimostrando che Olga e Paolo sono stati uccisi dalla stessa persona.

Lisi, padre biologico di Emma, decide di far valere i suoi diritti. La Repola s’innervosisce per questa pretesa, ma decide di non dire nulla a Cantabella… Di un’altra madre si sta occupando Malik, quella di Alba, della quale sta cercando la città in cui si nasconde. All’oscuro di Carlo. Dopo aver inutilmente lottato contro i sentimenti che lo spingono verso Marta, Carlo cede. I due fanno l’amore e Cristina lo scopre.

Nero a Metà 2 – il cast completo

Di seguito il cast della serie Nero a Metà 2 e i rispettivi personaggi interpretati dagli attori