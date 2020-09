Ascolti Tv martedì 29 settembre 2020. Vince la replica di Imma Tatatanni su Rai 1. I concerti di Renato Zero su Canale 5 si fermano al 10.5%. Stabili sulla stessa audience i tre talk del martedì, con una leggera prevalenza di Fuori dal coro su Rete 4. Da segnalare in day time pomeridiano il boom per la puntata de Il Paradiso delle Signore. Ecco nei dettagli il quadro completo dell’Auditel per i programmi andati in onda ieri.

Ascolti Tv martedì 29 settembre 2020, il prime time

Su Rai 1 Imma Tataranni – Sostituto Procuratore: 3.581.000 spettatori con 16.7%

Su Rai 2 Un’Ora sola vi vorrei ha divertito 1.763.000 telespettatori con 7.4%

Su Rai 3 #Cartabianca ha raggiunto 1.114.000 spettatori con 5.6%.

Su Canale 5 Zero il Folle ha intrattenuto 1.570.000 telespettatori con 10.5%

Su Rete 4 Fuori dal Coro: 976.000 telespettatori con il 5.8%

Su Italia 1 The War – Il Pianeta delle Scimmie: 1.336.000 spettatori con 6.8%

Su La 7 DiMartedì ha registrato 1.124.000 persone con 5.6%.

Su Tv8 Name That Tune – Indovina la canzone: 666.000 telespettatori con 3.2%.

Su NOVE Il film I magnifici 7 ha registrato 497.000 persone con 2.5%

Ascolti Tv martedì 29 settembre 2020, la fascia preserale Salgono gli ascolti di Caduta Libera Su Rai 1 L’Eredità – La Sfida dei Sette: 2.849.000 con 20%. Il game: 4.184.000 con 22.5% Su Rai 2 Castle ha registrato un netto di 981.000 telespettatori con 4.5%. Su Rai 3 Blob: 1.034.000 spettatori con 4.5%. Su Canale 5 Caduta Libera – Inizia la Sfida: 2.014.000 con 15.7%. Il game: 3.376.000 con 19.4% Su Rete 4 Tempesta d’amore ha registrato 918.000 telespettatori con 4.3% Su La 7 The Good Wife: 122.000 con 1% e 162.000 con 0.9%. Su Tv8 Cuochi d’Italia: 349.000 spettatori con 1.7% Ascolti Tv martedì 29 settembre 2020, l’access prime time Guess my age supera Deal with it Su Rai 1 Soliti Ignoti – Il ritorno: 4.744.000 telespettatori con 18.83%. Su Rai 2 Tg2 Post ha registrato 1.057.000 telespettatori con 4.2%. Su Rai 3 Tutto su mia Madre: 1.165.000 con 4.9%. Un Posto al Sole: 1.652.000 con 6.5% Su Canale 5 Striscia la notizia ha registrato 4.503.000 con 17.8%. Su Rete 4 Stasera Italia: 1.157.000 con 4.7% e 1.099.000 con 4.2%. Su Italia 1 CSI ha registrato 1.150.000 telespettatori con 4.6%. Su La 7 Otto e mezzo ha registrato 2.004.000 persone con 7.4%. Su Tv8 Guess my age: 592.000 telespettatori con 2.4%. Su NOVE Deal With It ha registrato 562.000 persone con 2.3%.

Ascolti Tv martedì 29, daytime mattutino

Mattino 5 supera UnoMattina. Crolla Ogni Mattina

Su Rai 1 UnoMattina: 803.000 con 16.4%. Storie Italiane 825.000 con 18.4% e 842.000 con 15%. E’ sempre mezzogiorno 1.529.000 con 14.1%.

Su Rai 2 Fatti Vostro: 315.000 con 5% e 738.000 con 7.1%

Su Rai 3 Agorà ha registrato 391.000 con 7.6%

Su Canale 5 Mattino Cinque: 877.000 con 17.2% e 813.000 con 17.6%. Forum 1.289.000 con 16.5%%

Su Italia 1 The Mentalist ha registrato 267.000 persone con 3.8%.

Su La 7 L’aria che tira 290.000 con 5.1%; L’aria che tira – Oggi 468.000 con 4.2%

Su Tv8 Ogni Mattina: 40.000 con 0.8% e 99.000 con 0.7%

Ascolti Tv martedì 29, day time pomeridiano

Record per Il Paradiso delle Signore al 20%

Su Rai 1 Oggi è un altro Giorno: 1.475.000 con 11.6%. Il Paradiso delle Signore: 2.021.000 con 20%. La vita in diretta: 1.670.000 con 16.2%.

Su Rai 2 Squadra Omicidi Istanbul ha registrato 378.000 persone con 2.9%

Su Rai 3 Geo 910.000 con 8.6%

Su Canale 5 Pomeriggio Cinque 1.439.000 con 15.2 e 1.734.000 con 16.1%.

Su Rete 4 Lo sportello di Forum: 746.000 telespettatori con 5.6%

Su Italia 1 Big Bang Theory: 493.000 spettatori con 4.3% 493.000 spettatori con 4.3%

Su La 7 Tagadà ha registrato 366.000 telespettatori con 3.1%

Ascolti Tv martedì 29, seconda serata

Porta a porta oltre il 12%

Su Rai 1 Porta a Porta ha registrato 1.061.000 con 12.4%.

Su Rai 2 Una pezza di Lundini: 573.000 telespettatori con 2.9%.

Su Rai 3 Tg3 Linea Notte: 421.000 spettatori con 5.4%