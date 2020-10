Ascolti Tv mercoledì 30 settembre 2020. Alberto Angela ha la meglio su Temptation island 8 che si ferma al 17%. La seconda puntata di Mare fuori si attesta al 6.7% di share. Nel day time pomeridiano, La vita in diretta ha la meglio su Pomeriggio 5. Ecco nei dettagli il quadro dell’Auditel per i programmi andati in onda ieri.

Ascolti Tv mercoledì 30 settembre 2020, il prime time

Su Rai 1 Ulisse – Il piacere della scoperta: Elisabetta II, l’ultima grande regina 3.682.000 con 17.5%

Su Rai 2 Mare Fuori ha interessato 1.502.000 spettatori con 6.7%

Su Rai 3 Chi l’ha Visto? 1.709.000 telespettatori con 8.4%.

Su Canale 5 Temptation Island 2.952.000 spettatori con 17%

Su Rete 4 Speciale Stasera Italia: 1.017.000 spettatori con 4.5%

Su Italia 1 Il film Rambo III ha registrato 1.433.000 telespettatori con 6.4%.

Su La 7 Atlantide – Fuori i Mercanti dal Tempio: 578.000 spettatori con 3.4%

Su Tv8 Il film The Eagle: 255.000 telespettatori con 1.2%.

Su NOVE Il film Fantozzi contro tutti: 286.000 telespettatori con 1.3%.

Ascolti Tv mercoledì 30 settembre 2020, la fascia preserale L’Eredità al 21.8%. Caduta libera sotto il 19% Su Rai 1 L’Eredità – La Sfida dei Sette: 2.824.000 con 19.2%. Il game: 4.111.000 con 21.8% Su Rai 2 Castle ha registrato 986.000 telespettatori con 4.5%. Su Rai 3 Blob: 993.000 spettatori con 4.4%. Su Canale 5 Caduta Libera – Inizia la Sfida: 1.900.000 con 14.3%. Il game: 3.325.000 con 18.6% Su Rete 4 Tempesta d’amore: 791.000 telespettatori con 3.7%. Su Italia 1 CSI: 371.000 con 2.2%. CSI: NY 607.000 con 2.7%. Su La 7 The Good Wife: 120.000 con 1% e 145.000 con 0.8%. Su Tv8 Cuochi d’Italia: 279.000 persone con 1.3% Su NOVE Little Big Italy: 245.000 spettatori con 1.3% Ascolti Tv mercoledì 30 settembre 2020, l’access prime time Testa a testa tra Striscia la notizia e Soliti ignoti. Deal with it al 2.5% supera Guess my age Su Rai 1 Soliti Ignoti – Il Ritorno: 4.496.000 con 17.8%. Su Rai 2 Tg2 Post: 890.000 telespettatori con 3.5% Su Rai 3 Tutto su mia madre 1.059.000 con 4.4%. Un posto al sole 1.705.000 con 6.8%. Su Canale 5 Striscia la Notizia: 4.322.000 spettatori con 17.1% Su Rete 4 Stasera Italia:1.132.000 con 4.7% e 1.088.000 con 4.3%. Su Italia 1 CSI ha registrato 1.048.000 con 4.2% Su La 7 Otto e mezzo: 1.789.000 telespettatori con 7.1%. Su Tv8 Guess my age ha intrattenuto 512.000 persone con 2%. Su NOVE Deal With It: 633.000 telespettatori con 2.5%.

Ascolti Tv mercoledì 30, daytime mattutino

Scende ancora E’ sempre mezzogiorno. Ogni mattina a 0.5% nella seconda parte

Su Rai 1 UnoMattina: 817.000 con 16.6%. Storie Italiane 845.000 con 17.3% e 873.000 con 14.7% E’ Sempre Mezzogiorno: 1.518.000 con 13.7%

Su Rai 2 I Fatti Vostri: 336.000 con 5.3% e 779.000 con 7.7%.

Su Rai 3 Agorà interessa 407.000 spettatori con 7.6’%

Su Canale 5 Mattino Cinque: 790.000 con 15% e 802.000 con 16.7%. Forum: 1.393.000 con 17.4%.

Su Rete 4 La signora in giallo 537.000 con 3.6%

Su Italia 1 The Mentalist: 293.000 telespettatori con 4%. 293.000 telespettatori con 4%.

Su La 7 L’aria che tira 322.000 con 5.4%. L’aria che tira – Oggi 463.000 con 4.1%.

Su Tv8 Ogni Mattina 43.000 con 0.8% e 77.000 con 0.5%

Ascolti Tv mercoledì 30, day time pomeridiano

Oggi è un altro giorno sale nei consensi. Pomeriggio cinque cede a La vita in diretta

Su Rai 1 Oggi è un altro Giorno: 1.527.000 con 11.8%. Il Paradiso delle Signore: 1.915.000 con 17.9%. La Vita in Diretta:1.675.000 spettatori con il 15.9%

Su Rai 2 La Natura che parla ha convinto 233.000 persone con 2.2%

Su Rai 3 Geo: 1.000.000 spettatori con 9.2%

Su Canale 5 Pomeriggio Cinque 1446.000 con 15.1% e 1701.000 con 15.4%.

Su Rete 4 Lo Sportello di Forum: 850.000 spettatori con 6.4%.

Su Italia 1 Big Bang Theory: 466.000 spettatori con 4%

Su La 7 Tagadà: 356.000 spettatori con il 3%

Su Tv8 Vite da Copertina: 167.000 con 1.5%

Ascolti Tv mercoledì 30, seconda serata

Una pezza di Lundini al 2.1%

Su Rai 1 Porta a Porta: 763.000 spettatori con 10.6%

Su Rai 2 Una Pezza di Lundini: 307.000 telespettatori con 2.1%

Su Rai 3 Tg3 Linea Notte: 451.000 spettatori con 5.8%

Su Rete 4 Il film The life of David Gale: 238.000 telespettatori con 3.3%.