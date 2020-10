Caduta libera supera il 18% ma non è ancora al massimo

Su NOVE Little Big Italy: 232.000 spettatori con 1.3%

Ascolti Tv lunedì 5 ottobre ottobre 2020, l’access prime time

Deal with it supera ancora Guess my age

Su Rai 1 Soliti Ignoti – Il Ritorno ottiene 4.993.000 spettatori con 18.9%.

Su Rai 2 Tg2 Post: 1.178.000 persone con 4.5%

Su Rai 3 Tutto su mia Madre: 1.284.000 con 5.1%. Un Posto al Sole: 1.745.000 con 6.6%.

Su Canale 5 Striscia la Notizia registra 4.629.000 spettatori con 17.5%.

Su Rete 4 Stasera Italia News: 1.285.000 con 5.1% e 1.171.000 con 4.4%

Su Italia 1 CSI ha registrato 1.170.000 spettatori con 4.5%.

Su La 7 Otto e Mezzo ha interessato 2.016.000 persone con 7.6%

Su Tv8 Guess my Age registra 508.000 spettatori con 1.9%