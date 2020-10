Arriva Matrimonio a prima vista Italia 5. L’appuntamento è su Real Time in prima serata da martedì 6 ottobre per un totale di dieci puntate.

Matrimonio a prima vista Italia 5 – il format

Anche in questa edizione il format rimane invariato. Si tratta di un esperimento sociale nel quale, con l’aiuto di un team di esperti, vengono selezionati sei single. Gli esperti, in base alle caratteristiche di ognuno, formano le coppie. Ciò significa che tre perfetti sconosciuti si sposano con partner che non hanno mai visto precedentemente. E li incontrano soltanto dinanzi all’ufficiale di stato civile.

Da sottolineare che la selezione delle coppie è stata interrotta a causa della pandemia Covid-19. Dopo il lockdown sono iniziate le registrazioni delle puntate. Naturalmente le tre coppie sono consapevoli che il loro è un matrimonio assolutamente anomalo. In questo caso, a causa delle regole anti Covid, non ci sono né amici né parenti. E le nozze si svolgono con pochissime persone.

Le coppie, create a tavolino dagli esperti, dovranno trascorrere insieme un determinato numero di giorni. Dopodiché c’è la decisione finale. Ovvero dovranno annunciare dinanzi alle telecamere di Real Time se desiderano continuare la loro esperienza matrimoniale, oppure chiedere il divorzio.

Il team di esperti

Il team di esperti che ha selezionato le tre coppie è formato da Nada Loffredi, Mario Abis e Fabrizio Quattrini.

Nada Loffredi è la sessuologa presente in tutte le edizioni del reality estremo made in Italy. Ha il compito di seguire gli eventuali problemi di natura sessuale delle coppie e di venire loro incontro nei momenti di difficoltà.

Mario Abis è il sociologo che ha avuto un ruolo importante sulla creazione delle coppie. Ha cercato infatti di studiare a tavolino la probabile Intesa di coppia.

Fabrizio Quattrini è lo psicoterapeuta di coppia che si occupa soprattutto della relazione sentimentale. È socio fondatore e presidente dell’Istituto Italiano di Sessuologia Scientifica (IISS).

Matrimonio a prima vista Italia 5 – le coppie ufficiali

Le coppie ufficiali di Matrimonio a prima vista Italia 5 sono: Giorgia Pantini e Luca Cantiano, Nicole Sonia e Andrea Ghiselli, Sitara Rapisarda e Gianluca Elifani.

Giorgia Pantini è insegnante di educazione fisica e vive a Roma. Ha 32 anni, insegna pallanuoto e nuoto sincronizzato. Riferisce di aver scelto di partecipare al reality perché non ha mai conosciuto il vero amore. E spera adesso di trovarlo.

Luca Cantiano viene da Cisterna di Latina, ha 31 anni ed è impiegato nel mondo del turismo. Dice di avere molte passioni e di volerle condividere con una donna che possa essere considerata la sua anima gemella.

Nicole Sonia ha 29 anni e vive a Milano. É impiegata come contabile ed ha una grandissima passione per gli accessori di abbigliamento. Ama in particolare abbinare agli abiti borse e scarpe secondo il suo gusto che ritiene insuperabile.

Andrea Ghiselli è di Montecchio frazione di Vallefoglia in provincia di Pesaro Urbino. È il responsabile del ristorante di famiglia ed è un grande sportivo, ama soprattutto il tiro al piattello.

Sitara Rapisarda ha 29 anni, viene da Roma ed è impiegata come cameriera in un noto ristorante. Adesso vive con i genitori dai quali si era allontanata prima dello scoppio della pandemia.

Gianluca Elifani invece ha 31 anni e viene da Firenze. È un artista che dipinge e scolpisce con la tecnica digitale.