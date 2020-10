Ascolti Tv lunedì 12 ottobre 2020. La seconda puntata della serie Io ti cercherò perde qualche punto di share. Ma vince sul GF vip 5 che si ferma al 18.5%. Quarta Repubblica sfiora il 6%. Clamoroso flop della serata dedicata a Chiara Ferragni da Rai 2. Ecco nei dettagli il responso dell’Auditel per i programmi andati in onda ieri.

Su Italia 1 Le Iene presentano Do you know Mirko Scarcella? 1.343.000 con 7.7%.