Ascolti Tv giovedì 3 dicembre 2020. Rai 1 guadagna faticosamente la prima serata con la docu-fiction legata al Maxiprocesso. Da segnalare l’esordio di Qui e adesso su Rai 3 che si ferma al 6.5% di share, nonostante la presenza di molti importanti personaggi dello spettacolo e non solo.Inoltre, Del Debbio con Dritto e Rovescio supera Ranieri. Ecco nei dettagli la risposta dell’Auditel per i principali programmi andati in onda ieri.

Ascolti Tv giovedì 3 dicembre 2020, il prime time

Su Rai 1 Io, una Giudice Popolare al Maxiprocesso: 3.389.000 spettatori con 13.7%

Su Rai 2 FBI: 1.086.000 con 3.9%. Subito dopo 9-1-1: 912.000 con 3.6%

Su Rai 3 Qui e Adesso: 1.505.000 telespettatori con 6.5%

Su Canale 5 Harry Potter e il Calice di Fuoco: 2.528.000 persone con 12.7%

Su Rete 4 Dritto e Rovescio: 1.338.000 spettatori con 6.9%

Su Italia 1 Le Iene Show: 1.710.000 spettatori sintonizzati con 9.3%

Su La 7 PiazzaPulita ha registrato 922.000 persone con 4.1%.

Su Tv8 AZ Alkmaar-Napoli ha interessato 1.401.000 spettatori con 5.1%

Su NOVE Diverso da Chi? ha siglato 356.000 spettatori con 1.5%

Ascolti Tv giovedì 3 dicembre 2020, la fascia preserale La caduta del campione Massimo Cannoletta al 23.1%. Mantiene Caduta libera. Male gli Amici di Maria Su Rai 1 L’Eredità – La Sfida dei Sette: 3.548.000 con 19%. L’Eredità: 5.261.000 con 23.1% Su Rai 2 Hawaii Five-0 ha raccolto 721.000 persone con 3.4% Su Rai 3 TGR: 3.618.000 con 15.1%. Blob 1.310.000 con 5% Su Canale 5 Caduta Libera – Inizia la Sfida: 2.481.000 con 13.6%. Caduta Libera 4.005.000 con 18% Su Rete 4 Tempesta D’Amore: 796.000 con 3.3% Su Italia 1 Amici di Maria De Filippi: 533.000 con 2.6% Su La 7 The Good Wife: 265.000 con 1.5% e 280.000 con 1.3% Su Tv8 Cuochi d’Italia: 332.000 spettatori con 1.3% Su NOVE Little Big Italy: 348.000 persone con 1.5% Ascolti Tv giovedì 3 dicembre 2020, l’access prime time Crolla sotto il 4% la striscia di Geppy Cucciari su Rai 3. Su Rai 1 Soliti Ignoti – Il ritorno ha ottenuto 5.232.000 con 18.2% Su Rai 2 Tg2 Post ha registrato 1.091.000 persone con 3.8% Su Rai 3 Che Succ3de? 1.116.000 con 3.9%. Un Posto al Sole: 1.751.000 con 6.1% Su Canale 5 Striscia la Notizia: 4.548.000 spettatori con 15.8% Su Rete 4 Stasera Italia: 1.483.000 con 5.2% e 1.481.000 con 5.1% Su Italia 1 CSI ha registrato 1.075.000 telespettatori con 3.7% Su La 7 Otto e Mezzo ha interessato 2.451.000 con 8.2% Su NOVE Deal with It – Stai al gioco: 557.000 spettatori con 1.9%

Ascolti Tv giovedì 3, daytime mattutino

E’ sempre mezzogiorno si assesta intorno al 14%. Bene Mattino Cinque

Su Rai 1 UnoMattina: 1.140.000 con 17.2%. Storie Italiane 995.000 con 15.7% e 1.022.000 con 13.6%. È sempre mezzogiorno 1.774.000 con 13.9%

Su Rai 2 Radio 2 Social Club 204.000 con 3.1%. I Fatti Vostri: 527.000 con 6.6% e 965.000 con 8.2%.

Su Rai 3 Agorà ha registrato 536.000 persone con 8.2%

Su Canale 5 Mattino Cinque: 1.256.000 con 19% e 1.201.000 con 19.1%. Forum: 1.700.000 con 17.5%.

Su Rete 4 La signora in giallo 741.000 con 4.5%

Su Italia 1 The Mentalist ha registrato 327.000 persone con 4.1%

Su La 7 L’aria che tira 349.000 con 4.6%. L’aria che tira – Oggi 490.000 con 3.7%

Ascolti Tv giovedì 3, day time pomeridiano

Male il pomeriggio di Rai 2. Crolla anche Vite da copertina.

Su Rai 1 Oggi è un altro Giorno: 1.673.000 con 11.4%. Il Paradiso delle Signore: 2.052.000 con 16.7%. La Vita in Diretta: 2.447.000 con 16.2%

Su Rai 2 Ore 14: 409.000 con 2.7%. Il film tv Due sorelle e un omicidio 294.000 con 2.3%

Su Rai 3 #Maestri 540.000 con 4.2%. Geo 1.939.000 con 122.6%

Su Canale 5 Pomeriggio Cinque 1958.000 con 14% e 2358.000 con 14.7%.

Su Rete 4 Lo sportello di Forum: 887.000 con 3.9%

Su Italia 1 I Simpson: 1.016.000 persone con 6.2% 1.016.000 persone con 6.2%

Su La 7 Tagadà ha ottenuto 397.000 spettatori con 2.9%

Su Tv8 Vite da Copertina: 153.000 con 1%

Ascolti Tv giovedì 3, seconda serata

Porta a porta al 9.1%

Su Rai 1 Porta a Porta interessa 1.010.000 spettatori con 9.1%

Su Rai 2 O anche no – Il lavoro è di tutti: 149.000 spettatori con 1.2%

Su Rai 3 Tg3 Linea Notte: 641.000 spettatori con 7%

Su Canale 5 X-Style ha coinvolto 545.000 con 8.3%