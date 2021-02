Ascolti Tv domenica 14 febbraio 2021. La puntata conclusiva di Mina Settembre vince la serata. Live Non è la D’Urso non va al di sopra del 12%. Bene Fazio con il 10% su Rai 3. Massimo Giletti con Non è L’Arena raggiunge e supera il 7% nella seconda parte. Ecco, nei dettagli il quadro dell’Auditel per i programmi andati in onda ieri.

Ascolti Tv domenica 14 febbraio 2021, il prime time

Su Rai 1 Mina Settembre ultima puntata: 6.546.000 telespettatori con 26.4%

Su Rai 2 9-1-1 ha registrato 1.181.000 telespettatori con 4.3%.

Su Rai 3 he Tempo che fa: 2.712.000 telespettatori con 10%

Su Canale 5 Live – Non è la d’Urso ha registrato 2.038.000 telespettatori con 12%

Su Rete 4 il film il film Colette ha ottenuto 592.000 spettatori con 2.6%.

Su Italia 1 Il film Justice League: 1.576.000 telespettatori con 6.4%

Su La 7 Non è l’Arena: 1.484.000 con 5.6% e 990.000 spettatori con 7.1%

Su Tv8 Family Food Fight: 329.000 telespettatori con 1.3%

Su NOVE Quasi quasi cambio i miei ha registrato 279.000 con 1%.

Ascolti Tv domenica 14 febbraio 2021, la fascia preserale L’Eredità al 20.5% Su Rai 1 L’Eredità Weekend:La sfida dei Sette: 3.403.000 con 16.4% e 4.811.000 con 20.5%. Su Rai 2 90° Minuto: Tribuna 1.017.000 con 5.1%. Il programma 1.246.000 con 5.5% Su Rai 3 Anteprima Che Tempo che Fa ha registrato 1.863.000 con 7.1% Su Canale 5 Caduta Libera Il weekend: 2.440.000 con 12% e 3.565.000 con 15.5%. Su Rete 4 Tempesta d’amore ha registrato 879.000 con 3.5%. Su Italia 1 CSI: Miami ha registrato 799.000 telespettatori con 3.2% Ascolti Tv domenica 14 febbraio 2021, l’access prime time Paperissima Sprint al 12.6% Su Rai 1 Soliti Ignoti – Il ritorno ha registrato 4.977.000 telespettatori con 18%. Su Rai 3 TGR informa 3.637.000 persone con 15% Su Canale 5 Paperissima Sprint ha registrato 3.490.000 telespettatori con 12.6% Su Rete 4 Stasera Italia Weekend: 1.230.000 con 4.5% e 1.058.000 con 3.8%. Su Italia 1 CSI Miami ha totalizzato 1.333.000 persone con 4.9% Su Tv8 4 Ristoranti: 565.000 con 2.1% Su NOVE Little Big Italy: 238.000 con 0.9%

Ascolti Tv domenica 14 febbraio 2021, daytime mattutino

Bene Le Storie di Melaverde con il ritorno di Edoardo Raspelli

Su Rai 1 Uno Mattina in Famiglia: 262.000 con 13.1% e 1.903.000 con 22.8%

Su Rai 2 Campionato del Mondo di Sci conquista 678.000 con 5.4%

Su Rai 3 Il Posto Giusto registra 328.000 spettatori con 1.7%.

Su Canale 5 Le Storie di Melaverde: 814.000 con 7.2% e 1.218.000 10%. Melaverde: 2.215.000 spettatori con 14.6%

Su Rete 4 Colombo: 454.000 spettatori con 2.5%

Su Italia 1 The Vampire Daries: 314.000 con 2.4%

Su La 7 L’Ingrediente Perfetto è scelto da 174.000 con 1.5%

Ascolti Tv domenica 14 , day time pomeridiano

La Fialdini, in collegamento, vince sulla D’Urso. Cresce Quelli che il calcio.

Su Rai 1 Domenica In: 3.144.000 con 17.6% e 2.852.000 con 16.8%. Da Noi… a Ruota Libera: 2.624.000 con 14.3%

Su Rai 2 Quelli che Aspettano: 1.245.000 con 7.1%. Quelli che il Calcio 1.343.000 con 7.9%

Su Rai 3 Mezz’Ora in più: 1.622.000 con 9.5%. Mezz’Ora in più – Il Mondo che Verrà 1.195.000 con 7.1. Kilimangiaro 1.063.000 con 6.3% e 1.785.000 con 9.6%

Su Canale 5 Domenica Live: 2.514.000 spettatori con 13.6%

Su Rete 4 Rancho Notorious ha registrato 524.000 spettatori con 2.9%.

Su Italia 1 Friends intrattiene 430.000 con 2.4%

Su La 7 Il Destino di un Cavaliere: 261.000 con 1.5%

Ascolti Tv domenica 14, seconda serata

Il Tavolo di Che tempo che fa al 7.8%

Su Rai 1 Speciale Tg1: 826.000 con 6.9%

Su Rai 2 La Domenica Sportiva: è seguita da 974.000 con 6.6%

Su Rai 3 Che tempo che fa Il Tavolo: 1.446.000 con 7.8%

Su Canale 5 TG5 Notte informa 578.000 spettatori con 15.6%

Su Rete 4 U. S. Marshals – Caccia senza Tregua: 190.000 spettatori con 2.9%