Ascolti Tv giovedì 25 febbraio 2021. Vince Che Dio ci aiuti 6 ed umilia Checco Zalone su Canale 5 fermo a 8.2%. PiazzaPulita vince su Dritto e Rovescio. Brutto tonfo per Lui è peggio di me che si ferma al 3.7% di share. MasterChef Italia 10 su Sky Uno raggiunge 923.000 spettatori con 3.4% nel primo episodio e 870.000 con 4.3% nel secondo. Ecco il quadro dell’Auditel per i programmi andati in onda ieri.

Ascolti Tv giovedì 25 febbraio 2021, il prime time

Su Rai 1 Che Dio ci Aiuti 6 ha ottenuto 5.492.000 spettatori con 22.7%

Su Rai 2 Robin Hood – L’Origine della Leggenda: 1.028.000 con 4.1%

Su Rai 3 Lui è Peggio di Me: 895.000 spettatori con 3.7%

Su Canale 5 Che Bella Giornata ha raggiunto 1.909.000 spettatori con 8.2%

Su Rete 4 Dritto e Rovescio: 990.000 spettatori con 5.3%

Su Italia 1 La Pupa e il Secchione e Viceversa: 1.379.000 spettatori con 7.4%

Su La 7 PiazzaPulita ha avuto 1.153.000 spettatori con 6.1%

Su Tv8 Europa League Milan-Stella Rossa: 1.809.000 spettatori con 6.8%

Su NOVE Il Contadino Cerca Moglie – I Protagonisti: 367.000 con 1.4%

Ascolti Tv giovedì 25, la fascia preserale Amici di Maria De Filippi sotto il 4% Su Rai 1 L’Eredità – La Sfida dei Sette: 3.312.000 con 19.6%. L’Eredità: 4.864.000 spettatori con 22.7% Su Rai 2 NCIS New Orleans ha raccolto 564.000 persone con 2.9% Su Rai 3 Blob segna 1.183.000 telespettatori con 4.8% Su Canale 5 Caduta Libera – Inizia la Sfida: 2.321.000 con 14.2%. Caduta Libera 3.551.000 con 17.1% Su Rete 4 Tempesta D’Amore: 895.000 persone con 3.7% Su Italia 1 Amici di Maria De Filippi: 711.000 spettatori con 3.7% Su La 7 Body of Proof intrattiene 170.000 spettatori con 0.8% Su Tv8 Cuochi d’Italia: 345.000 con 1.5% Su NOVE Little Big Italy è seguito da 282.000 spettatori con 1.4% Ascolti Tv giovedì 25 febbraio 2021, l’access prime time Tg2 Post al 3.5% Su Rai 1 Soliti Ignoti – Il Ritorno: 4.927.000 telespettatori con 17.9% Su Rai 2 Tg2 Post 965.000 persone con 3.5% Su Rai 3 Che Succ3de? 1.423.000 con 5.4%. Un Posto al Sole: 1.783.000 spettatori con 6.5%. Su Canale 5 Striscia la Notizia registra 3.727.000 con 13.5% Su Rete 4 Stasera Italia: 1.313.000 con 5% e 1.074.000 con 3.9% Su Italia 1 CSI Miami ha registrato 1.290.000 telespettatori con 4.7%. Su La 7 Otto e Mezzo ha interessato 2.127.000 con 7.8% Su Tv8 In onda la partita di Europa League Su NOVE Deal with It – Stai al gioco: 586.000 spettatori con 2.2%.

Ascolti Tv giovedì 25, daytime mattutino

I funerali di Stato al 21.1%

Su Rai 1 Uno Mattina informa 1.061.000 con 16.9%. Funerali di Stato Attanasio e Iacovacci: da 1.207.000 con 21.1%.

Su Rai 2 I Fatti Vostri: 455.000 con 6.7% e 946.000 con 8.3%

Su Rai 3 Agorà convince 493.000 spettatori con 8.1%

Su Canale 5 Forum: 1.374.000 telespettatori con 16.3%

Su Rete 4 La Signora in Giallo: 630.000 spettatori con 4.3

Su Italia 1 Chicago P. D. è seguito da 301.000 spettatori con 4.4%

Su La 7 L’Aria che Tira: 436.000 con 6.8% e 573.000 con 4.9%

Su Tv8 Ogni Mattina: 38.000 con 0.6%

Ascolti Tv giovedì 25, day time pomeridiano

Il Paradiso delle Signore leader della fascia oraria di Rai 1 con circa il 19% di share

Su Rai 1 Oggi è un altro Giorno: 1.754.000 con 13.5%. Paradiso delle Signore: 2.026.000 con 18.9%. La Vita in Diretta: 2.066.000 con 16.5%

Su Rai 2 Ore 14 informa 421.000 con 3%. Detto Fatto: 517.000 con 4.8%

Su Rai 3 Geo 1.381.000 spettatori con 10.9%

Su Canale 5 Pomeriggio Cinque: 1.836.000 con 16.5% e 2.191.000 con 16.3%.

Su Rete 4 Lo Sportello di Forum è seguito da 748.000 spettatori con 5.5%

Su Italia 1 Modern Family intrattiene 243.000 con 2.3%

Su La 7 Tagadà ha ottenuto 378.000 spettatori con 3.2%

Ascolti Tv giovedì 25, seconda serata

Bene Porta a porta oltre il 12% con Fiorello e Amadeus

Su Rai 1 Porta a Porta: 1.246.000 spettatori con il 12.4%

Su Rai 2 Il Paradiso per Davvero: 444.000 spettatori con 4.1%

Su Rai 3 Tg3 Linea Notte: 364.000 spettatori con 4.4%

Su Canale 5 Tg5 ha informato 593.000 con 5%