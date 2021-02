Che Dio ci aiuti 6 episodi Non dire no e Tradimento su Rai 1

Che Dio ci aiuti 6 torna questa sera con gli episodi Non dire no e Tradimento. L’appuntamento è in prima serata giovedì 25 febbraio alle 21:25 su Rai 1.

La serie comedy è ambientata nel convento più singolare del piccolo schermo. É una produzione Lux Vide in collaborazione con Rai Fiction e si avvale della regia di Francesco Vicario.

Protagonista principale nel ruolo di suor Angela è Elena Sofia Ricci. Nel cast ci sono anche Valeria Fabrizi che interpreta suor Costanza, la superiore del convento, e Francesca Chillemi che dà il volto al personaggio di Azzurra Leonardi. Gian Marco Saurino è il personaggio di Nico.

Riassunto della puntata precedente

Nella puntata precedente di giovedì 18 febbraio, Ginevra era appena tornata in convento ed aveva lasciato Nico senza spiegazioni. Azzurra e Penny nel frattempo avevano aiutato Monica a rendersi conto di quali erano realmente i suoi sentimenti per Nico.

Sempre nella stessa puntata suor Angela aveva accolto nel convento un giovane seminarista. Infine la frequentazione tra Primo ed Erasmo aveva suscitato la gelosia di suor Angela. Nico intanto si sentiva in colpa nei confronti di Ginevra mentre Carolina accusa anche lei dei sensi di colpa sempre nei confronti di Ginevra.

Che Dio ci aiuti 6 trama episodio Non dire no

L’episodio Non dire no è il numero 17 della serie. I telespettatori si trovano dinanzi ad una nuova situazione drammatica. Primo, il padre di suor Angela, versa in condizioni di salute critiche. Ha urgente bisogno di un trapianto di rene. Erasmo è l’unico che potrebbe essere compatibile ed aiutare l’anziano genitore di suor Angela a sopravvivere. Si verifica però da parte sua una inattesa esitazione a fare il test. Questo non depone a suo favore e mette in dubbio la sua onestà.

Intanto Azzurra vorrebbe che Monica prendesse in affido Penny. Ma la ragazza è stata distratta dall’arrivo in convento di Edo, il figlio di Luca. Infine per Nico e Monica si sta verificando un vero e proprio tuffo nel passato.

Che Dio ci aiuti 6 trama episodio Tradimento

Siamo all’episodio 18. Il giorno del trapianto di rene per il padre di suor Angela è arrivato. Tutti sono in trepidazione. Intanto però, mentre il padre è in sala operatoria, suor Angela viene a conoscenza di una verità a dir poco sconvolgente. Azzurra cerca di nascondere a suor Costanza una sua colpa. Nico infine è alle prese con un caso legale che coinvolge sua sorella Miriam.

