Ascolti Tv martedì 2 marzo 2021. In flessione la prima serata del Festival di Sanremo rispetto al risultato dello scorso anno. Tutta la programmazione di contorno delle altre reti, sia Rai che Mediaset, si assesta su risultati molto più bassi rispetto alla media tradizionale. Ecco nei dettagli il risultato dell’Auditel per i programmi andati in onda ieri.

Ascolti Tv martedì 2 marzo 2021, il prime time

Su Rai 1 Festival di Sanremo ha siglato 11.176.000 con 46.35% di share e 4.212.000 con 47.77%

Su Rai 2 Il film Il tuo ex non muore mai ha registrato 731.000 con 2.75%

Su Rai 3 Cartabianca Speciale ha ottenuto 723.000 spettatori con 3.03%

Su Canale 5 La Vita è Una Cosa Meravigliosa: 1.568.000 spettatori con 6.47%

Su Rete 4 Sempre più Fuori dal Coro: 835.000 spettatori con 4.1%

Su Italia 1 Le Iene presentano Un anno di Covid: 977.000 spettatori con 5.22%

Su La 7 DiMartedì ha registrato 895.000 spettatori con 3.65%

Su NOVE Chaos ha registrato 322.000 spettatori con 1.29%

Ascolti Tv martedì 2 marzo 2021, la fascia preserale Bene la replica di Caduta libera. Su Rai 1 ’Eredità: La sfida dei Sette: 3.338.000 con 19.35%. Il game 5.223.000 con 24.1% Su Rai 2 NCIS ha registrato 1.167.000 con 4.7% Su Canale 5 Caduta Libera: 2.783.000 con 16.64%. Il game: 3.870.000 con 18.35% Su Rete 4 Speciale Tg4 792.000 con 3.81%. Tempesta d’amore: 956.000 con 3.67% Su Italia 1 Amici di Maria De Filippi 638.000 con 3.3 Su La 7 TGLA7 Speciale: 366.000 spettatori con 1.87% Su Tv8 Cuochi di Italia raccoglie 306.000 spettatori con 1.3% Ascolti Tv martedì 2 marzo 2021, l’access prime time Prima Festival sfora il 28% Su Rai 1 PrimaFestival ha siglato 7.841.000 telespettatori con 27,81%. Su Rai 2 Tg2 Post ha registrato 822.000 con 2.73% Su Rai 3 Che 2 Sanremo 1.364.000 con 5%. Un posto al sole 1.545.000 con 5,23% Su Canale 5 Striscia la Notizia registra 3.470.000 spettatori con 11.65% Su Rete 4 Stasera Italia ha registrato 1.288.000 con 4.57% e 1.182.000 con 3.92% Su Italia 1 CSI: Miami ha registrato 1.143.000 con 3.93% Su La 7 Otto e mezzo ha registrato 1.698.000 telespettatori con 5.8% Su Tv8 Guess my age ha registrato 542.000 con 1.8% Su NOVE C Deal With It ha registrato 388.000 con 1.3% Ascolti Tv martedì 2, daytime mattutino

Boom di ascolti per Mattino Cinque che umilia la concorrenza

Su Rai 1 Uno Mattina: 1.077.000 con 18%. Storie Italiane 897.000 con 16.79% e 919.000 con 15%. È sempre mezzogiorno 1.728.000 con 14.86%

Su Rai 2 I Fatti Vostri: 398.000 con 5.92% e nella seconda 892.000 con 8.2%

Su Rai 3 Agorà ha registrato 473.000 con 7.85%

Su Canale 5 Mattino Cinque: 1.181.000 con 19.77% e 1.166.000 con 21.30%. Forum ha registrato 1.533.000 con 17.97%.

Su Rete 4 La signora in giallo 581.000 con 3.83%

Su Italia 1 Chicago PD ottiene 248.000 spettatori con 4.28%

Su La 7 L’aria che tira 416.000 con 6.64%. L’aria che tira – Oggi 604.000 con 5%

Ascolti Tv martedì 2, day time pomeridiano

Bene La vita in diretta con ampi spazi su Sanremo 2021. Ma vince Pomeriggio Cinque.

Su Rai 1 Oggi è un Altro Giorno: 1.895.000 con 14.38%. Il paradiso delle signore: 1.978.000 con 18.42%. La Vita in Diretta: 2.085.000 con 16.38%

Su Rai 2 Ore 14 ha registrato 411.000 con 2.91%. Detto Fatto 523.000 con 4.38%

Su Rai 3 Geo 1.561.000 con 11.59%

Su Canale 5 Pomeriggio Cinque 2.051.000 con 18.07% e 2642.000 con 19.38%.

Su Rete 4 Lo sportello di Forum ha registrato 803.000 con 5.82%

Su Italia 1 I Simpson ha registrato 610.000 con 3.88%.

Ascolti Tv martedì 2, seconda serata

Una seconda serata senza storia per la prevalenza di Sanremo 2021

Su Rai 1 In onda il Festival di Sanremo 2021

Su Rai 2 Il film Il vicolo ha registrato 214.000 con 1.64%.

Su Rai 3 Tg3 Linea Notte: 306.000 spettatori con 3.05%

Su Canale 5 Un Mondo Perfetto: 266.000 spettatori con 3.2%