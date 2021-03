Sanremo 2021 conferenza stampa 3 marzo, tutte le dichiarazioni

Oggi, 3 marzo 2021, alle 12.00 si è tenuta la conferenza stampa di presentazione della terza serata di Sanremo 2021. Questa sera, poi, dalle 20.40 su Rai 1, la kermesse canora prosegue con le esibizione degli ultimi 4 cantanti della sezione giovani, e dei 13 “Big”.

Intervengono, come di consueto, il direttore artistico Amadeus e il direttore di Rai 1 Stefano Coletta che rispondono alle domande dei giornalisti in presenza o in collegamento. Nel corso della conferenza stampa del 1 marzo Claudio Fasulo, vice direttore di Rai 1, ha comunicato i nomi di tutti i cantanti e degli ospiti di questa sera in ordine alfabetico:

Nuove Proposte: Davide Sciorti, Dellai, Greta Zuccoli, Wrongonyou

Big: Bugo, Gaia, Ermal Meta, Extraliscio, Joe Evan, Fulminacci, La rappresentante di lista, Lo stato sociale, Malika Ayane, Noemi, Orietta Berti, Random, Willy Peyote

Infine, c’è grande attesa per la partecipazione di Laura Pausini, prevista per questa sera, 3 marzo 2021.

Sanremo 2021 conferenza stampa 3 marzo, la diretta

A inizio conferenza il sindaco di Sanremo Alberto Bianchieri si congratula per la riuscita della prima serata. Quindi, il direttore di Rai 1 Stefano Coletta fornisce i dati di share della prima serata: 46,5 per la prima parte, 47,77 per la seconda parte del primo appuntamento. Si dice soddisfatto del risultato. “C’è stato un ringiovanimento del target, anche grazie al rinnovato cast di cantanti scelti da Amadeus. E’ il trionfo della fascia 15-24 anni. Sui social poi è la serata del Festival più commentata di sempre.” afferma Coletta.

“I picchi di share ci sono coincisi con la presentazione di Diodato, e poi alle 23:23, quando Fiorello ha cantato -Se stasera sono qui-“ termina poi Coletta.

Elena Capparelli, direttore di RaiPlay, diffonde quindi i dati di ascolto dalla piattaforma in streaming. “Risultati molto positivi, complimenti a tutti. E’ l’evento Rai più visto in diretta streaming, con un +45% rispetto all’edizione del 2020. Con un +62% sull’ascolto on demand. Altro dato interessante, +123% sulla fascia di ascolto dai 14 ai 25 anni, e un +100% sulla fascia 25-30 anni. Inoltre abbiamo registrato oltre 2 milioni di interazioni su Twitter.”.

Sanremo 2021 conferenza stampa 3 marzo, Amadeus ed Elodie

Tocca poi ad Amadeus esprimersi: “Sono quasi commosso di tutto questo. Fra non fare Sanremo e farlo al meglio delle nostre possibilità, anche se con disagio, abbiamo scelto di farlo. Mi fa piacere sapere che i ragazzi giovani abbiano apprezzato Sanremo. Per anni si è detto che Sanremo andava svecchiato. Questa non era la mia mission, ma è una strada che volevo comunque intraprendere.”

In sala stampa c’è anche Elodie, co-conduttrice questa sera con Amadeus e Fiorello. “Per me Sanremo è sempre stato un appuntamento importante. Sinceramente non pensavo di poter avere questo ruolo stasera. Per me sarà un gioco, porterò la mia Elodie dodicenne sul palco, mi voglio divertire.”.

Sanremo 2021 conferenza stampa 3 marzo, la scaletta della serata con Claudio Fasulo, Irama deve ritirarsi

Claudio Fasulo vice direttore di Rai 1 anticipa quindi la scaletta in ordine di uscita per questa sera, 3 marzo 2021.

Ospiti: Laura Pausini, Il Volo e Andrea Morricone, Gigliola Cinquetti, Fausto Leali e Marcella Bella, il calciatore Alex Schwazer, Gigi D’Alessio, Cristiana Girelli. Achille Lauro ha come ospiti nel suo quadro odierno Claudio Santamaria e Francesca Barra.

E’ poi confermata la positività del membro dello staff di Irama. Quindi, a termini di regolamento, Irama, nonostante sia negativo al tampone, si ritirerà, essendo stato in contatto con il suddetto membro dello staff.

Amadeus aggiunge poi che “Da regolamento Irama si dovrebbe ritirare. Questa notte ho avuto un’idea. Purtroppo quanto accaduto a Irama potrebbe accadere ad altri, anche a gara inoltrata. Chiederò a tutti i cantanti, se sono d’accordo, di tenere in gara Irama mandando in onda il video della prova generale. Non ci sono vantaggi nè svantaggi, le prove si sono svolte in condizioni simili a quelle della diretta televisiva. Ma serve l’unanimità degli altri cantanti per cambiare il regolamento.”.

Sanremo 2021 conferenza stampa 3 marzo, arriva Rosario Fiorello, le domande dei giornalisti

“Mi fermo solo 10 minuti in conferenza. Abbiamo avuto due mesi per preparare la prima puntata, e due ore per la seconda. Sono io la parte del duo che lavora. Riguardo il cambio di regolamento: sta cambiando tutto. La scuola, le riunioni del presidente del consiglio, perchè non può cambiare Sanremo? Un giorno si dirà che al Festival 2021 Irama partecipò con il video della prova generale. Spero tutti gli altri cantanti accetteranno la proposta.” afferma Rosario Fiorello appena arrivato in sala stampa.

Poi iniziano le domande dei giornalisti.

Le domande dei giornalisti

Domanda 1: per Alberto Bianchieri, la situazione è difficile a Sanremo. Giovedì si chiuderanno Bar e Ristoranti durante il giorno. E i ristoratori, se accadesse, hanno dichiarato che manifesteranno davanti al teatro impedendo l’ingresso ai cantanti. Come risponde Sanremo e il sindaco?

“Il problema non è nel rientro in arancione. Se ci sono dei dati sanitari vanno rispettati. Il problema è che nell’arco di tre giorni non si capisce come cambino i colori delle fasce da giallo ad arancione. La scelta più facile sarebbe stata non fare Sanremo. MI sono sentito con Toti, e mi sentirò personalmente con le associazioni di ristoratori. Non vogliamo non rispettare i protocolli, ma ci sentiamo presi in giro. Mi auguro non si sfoghi in una protesta.”

Domanda 2: per Amadeus e Coletta. La puntata non è partita fino alle 10 ieri, avete pensato al coprifuoco? State pensando di fare puntate più corte?

Risponde Amadeus: “Non ho pensato al Coprifuoco, ho voluto un doppio inizio ieri, stasera includeremo una cantante prima del -secondo inizio-. Non mi piace modificare lo show, con 26 cantanti delle serate lunghe sono inevitabili.”

Domanda 3: per Amadeus, la proposta di Irama non la potevate pensare prima? Per Elodie, pensi esista un problema di discriminazione di genere nel mondo della musica?

Inizia Sanremo: “Potevamo pensarci prima, ma la stipula del regolamento è stata fatta vedendo il bicchiere mezzo pieno.

Continua Elodie: “Sono felice dei miei risultati in classifica, ma sicuramente le donne hanno bisogno di essere più presenti. Essere più competitive e fare squadra fra noi, non è sempre un problema di mondo maschile o femminile. Noi donne, poi dovremmo essere più fan delle donne. Ma anche grazie a Sanremo le cose cambieranno.”

Altre domande dei giornalisti in sala

Domanda 4: per Fiorello, la battuta sulle terga è stata estemporanea o ragionata? IN quanto padri, Fiorello e Amadeus, come state vivendo questo periodo?

Risponde prima Fiorello: “Ama non sa mai niente”. Continua rispondendo la seconda domanda: “Male, la sto vivendo male se penso a mia figlia. I momenti più belli della mia vita erano la ricreazione, il cinema dopo la scuola, stare insieme. Sapere che a mia figlia tutto questo è stato negato mi fa addolorare. Ho paura perché si stanno abituando a non uscire. ” Amadeus è d’accordo con Fiorello.

Domanda 5: Per Elodie, quale Elodie vedremo stasera? Oserai nel look come l’anno scorso?

“La tensione non manca mai. Riguardo quello che farò stasera voglio tenerlo per me. Sarà qualcosa fuori dall’ordinario. I miei abiti sono parte fondamentale delle mie performance. Se mi sento bella è più facile lavorare”.

Domanda 6: per Amadeus, se la proposta di Irama andasse in porto, come funzionerà la serata delle Cover? Lo spot della Regione Liguria ti ha irritato ieri sera?

“Era una battuta evitabile francamente. Sanremo appartiene alla Regione, è come dire -venite a fare il bagno nel nostro mare, ma attenti che l’acqua è fredda-. Lo ritengo un piccolo autogol sinceramente. Per quanto riguarda le cover, come dicevo anche le prove generali delle cover si sono già svolte, e varrà come esibizione.”

Domanda 7: quale è il momento più difficile della serata? Il brano dei Maneskin è stato identificato come molto simile a un altro del 2015, avete avuto segnalazioni in merito?

Claudio Fasulo smentisce, non sono arrivate segnalazioni riguardo il brano del gruppo. Poi risponde Amadeus: “La mancanza del pubblico è la maggiore. Che è una difficoltà anche per il regista della serata, che non può mai fare stacchi sul pubblico, devi sempre inventarti qualcosa.”

Le domande dei giornalisti in collegamento

Domanda 8: per Elodie, ti posizionerai in favore delle donne stasera, visto che ieri Matilde De Angelis non si è sentita di farlo?

“Non devono per forza affermare una forza femminile a tutti i costi, io non do loro alcuna indicazione. Il bello di questi Festival al Femminile è permettere alle signore che fanno parte del programma di dire quello che desiderano.” risponde Amadeus.

Elodie conferma: “Amadeus mi ha chiesto di essere me stessa, e mi ha dato lo spazio per raccontarmi. Ognuno usa lo spazio di Sanremo per fare e dire quel che si sente di dire.”

Domanda 9: Umberto Tozzi sarà presente sabato con la sua band, questo mi ha colpita. Per Amadeus, cosa diresti ai tuoi colleghi all’estero, cosa possono fare per far tornare la musica alla gente?

“Credo che si debba provare ad agire nei limiti di quanto ci è consentito. La musica non si ferma mai, ne abbiamo bisogno. La musica è spettacolo. Fate qualcosa come stiamo tentando di fare noi a Sanremo.”

Domanda 10: come funziona il carrello dei fiori? Potete avvicinarvi o no?

Risponde Amadeus: “Io e Fiorello viviamo in una bolla, tamponati ogni sera prima del Festival. Non sarebbe possibile fare altrimenti.”

Le ultime domande dei giornalisti in collegamento

Domanda 11: possiamo avere qualche dato sulle interruzioni pubblicitarie?

Risponde Coletta: “L’impianto pubblicitario era lo stesso dell’anno scorso.”

Domanda 12: per Amadeus, cosa hai pensato nei primi minuti di Sanremo?

“Una sensazione strana, c’è quasi più pubblico durante le prove che durante la prima serata. Non lo auguro a nessun altro conduttore.”

Ancora domande dai giornalisti in sala stampa

Domanda 13: per Amadeus, Sanremo può cambiare, ma non pensi che la gara verrà falsata? Come mai Ibrahimovich ha avuto poco spazio?

“Ibrahimovich conosce poco l’italiano, non ha la stessa velocità di Fiorello per parlare e rispondere. E’ un ragazzo intelligente, e lui per primo ha voluto avere un ingresso discreto in un mondo che non gli appartiene. Oggi si collegherà da Milano, e domani tornerà a Sanremo. Riguardo Irama, lo chiederò anche a lui. Se preferisce escludersi dalla gara lo farà. Ma credetemi, le prove generali si sono tenute con grande Pathos.”

Domanda 14: esiste una modalità di accesso agli artisti paritaria, come l’hanno avuta i colleghi di Radio 2? Per Amadeus, l’appello per Patrick Zaki era stato preparato o è stato spontaneo? Condividete la classifica della giuria demoscopica?

Risponde prima Amadeus: “L’appello non va pubblicizzato, deve essere spontaneo. Era dovuto. Riguardo la giuria demoscopica è vero che ha una modalità di valutazione a parte. Come la giuria della sala stampa e il televoto. Solitamente la giuria demoscopica premia la conservazione, è vero.”.

Continua Claudio Fasulo: “La giuria è qualificata e composta da persone che masticano la musica su vari livelli. Riguardo la possibilità di incontrare gli artisti in presenza; sia Rai che le case discografiche ritengono sia necessario ottimizzare gli incontri in presenza solo nell’Ariston.”

Domanda 15: potremo vedere le cover in anteprima domani?

Risponde Fasulo: “Non cambierà nulla rispetto agli anni scorsi. La serata delle cover è complessa. Faremo il possibile per darvi qualche insider.”

Le ultime domande dei giornalisti

Domanda 16: domani ricorre il giorno di nascita di Lucio Dalla. E anche il premio Lucio Dalla compie vent’anni. Verrà ricordato nella puntata? Amadeus conferma.

Domanda 17: per Elodie, ci sono stati momenti in cui ti sei sentita attaccata dalle donne? Per Amadeus, ci racconti qualche altra difficoltà che inizialmente ti sembrava facilmente sormontabile?

Inizia Elodie: “Attaccata è una parola che non userei. Direi -non compresa-. Tra donne potremmo essere più comprensive e meno giudicanti. Ci lamentiamo degli uomini, ma anche noi usiamo termini sbagliati. Sembra sempre che altre donne vogliano rubarci il lavoro, o l’amore.” Parla quindi Amadeus: “A settembre probabilmente, se avessi saputo che la condizione sarebbe stata questa, avrei accorciato le scalette. Abbiamo già tagliato molto. Invece, anche se questo è il Festival della rinascita, siamo ancora in lotta.”.