Ascolti Tv mercoledì 3 marzo 2021. Perde ancora ascolto Sanremo 2021. La seconda serata del 2020 aveva raccolto 9.693.000 spettatori con una share del 53.30%. Significa 11 punti percentuali in meno. Mantiene le proprie posizioni Chi l’ha visto? su Rai 3 che supera il 7% di share. Ecco nei dettagli il quadro dell’Auditel per i principali programmi andati in onda ieri.

Ascolti Tv mercoledì 3 marzo 2021, il prime time

Su Rai 1 Festival di Sanremo ha registrato 7.586.000 spettatori con 42.1%

Su Rai 2 il film 211 Rapina In Corso: 1.173.000 spettatori con 4.17%

Su Rai 3 Chi l’ha visto? ha raggiunto 1.777.000 con 7.27%

Su Canale 5 Daydreamer – Le Ali del Sogno: 1.888.000 con 8.9%

Su Rete 4 Stasera Italia Speciale: 529.000 spettatori con 2.13%

Su Italia 1 Halloween ha intrattenuto 744.000 spettatori con 2.78%

Su La 7 Atlantide: 480.000 spettatori con 2.12%

Su Tv8 Italia’s Got Talent – Special Edition: 624.000 con 2.48%

Su NOVE Accordi e Disaccordi ha raccolto 337.000 con 1.2%

Ascolti Tv mercoledì 3 marzo 2021, la fascia preserale Sempre bene L’Eredità oltre il 23% di share Su Rai 1 L’Eredità – La Sfida dei Sette: 3.533.000 con 20.02% e L’Eredità: 5.139.000 con 23.61% Su Rai 2 NCIS New Orleans ha raccolto 620.000 telespettatori con 3.1% Su Rai 3 Blob segna 1.292.000 spettatori con 5.1% Su Canale 5 Caduta Libera – Inizia la Sfida: 2.584.000 con 15.09%. Caduta Libera: 3.751.000 con 17.6 Su Rete 4 Tempesta d’Amore ha coinvolto 844.000 con 3.45% Su Italia 1 Amici di Maria De Filippi: 841.000 spettatori con 4.3%. Su La 7 Body of Proof: 127.000 telespettatori con 0.6% Ascolti Tv mercoledì 3 marzo 2021, l’access prime time Prima Festival cala di due punti di share rispetto alla prima serata della kermesse Su Rai 1 Prima Festival ottiene 7.091.000 telespettatori con 25.72%. Su Rai 2 G2 Post ha ottenuto 840.000 con 2.85% Su Rai 3 Che 2 San3mo: 1.496.000 spettatori con 5.55% Su Canale 5 Striscia la Notizia registra 3.524.000 con 12.8% Su Rete 4 Stasera Italia: 1.117.000 con 4.05% e 926.000 con 3.1% Su Italia 1 CSI Miami ha registrato 1.155.000 con 4.06% Su La 7 Otto e Mezzo ha interessato 1.590.000 con 5.86%

Ascolti Tv mercoledì 3 marzo 2021, daytime mattutino

Aumento di ascolti per le trasmissioni legate a Sanremo 2021

Su Rai 1 Uno Mattina Speciale Sanremo: 1.293.000 con 21.11%. Storie Italiane: 1.208.000 con 21.35%. E’ Sempre Mezzogiorno: 1.864.000 con 15.73%

Su Rai 2 Fatti Vostri: 391.000 con 5.65% e 926.000 spettatori con 8.39%

Su Rai 3 Agorà convince 451.000 spettatori con 7.28%

Su Canale 5 Forum: 1.475.000 telespettatori con il 17.02%

Su La 7 L’Aria che Tira: 311.000 con 4.82% e 565.000 con 4.65%

Ascolti Tv mercoledì 3, day time pomeridiano

Bene Pomeriggio Cinque nonostante la concorrenza che puntava su Sanremo 2021

Su Rai 1 Oggi è un Altro Giorno 2.171.000 con 16.18%. Il Paradiso delle Signore: 2.097.000 con 19%. La Vita Diretta: 2.268.000 con 17.53%.

Su Rai 2 Ore 14 ha registrato 149.000 spettatori con 3.27%

Su Rai 3 #Maestri ha interessato 470.000 spettatori con 4.05%

Su Canale 5 Pomeriggio Cinque: 1.900.000 con 16.59% e 2.367.000 con 17%

Su Rete 4 Lo Sportello di Forum: 919.000 spettatori con 6.57%

Su Italia 1 Big Bang Theory segna 456.000 spettatori con 3.71%

Su La 7 Tagadà ha interessato 414.000 con 3.1%

Ascolti Tv mercoledì 3, seconda serata

Sanremo 2021 si è chiuso all’1.30 dopo la mezzanotte

Su Rai 1 Rai News informa 890.000 spettatori con 24.68%

Su Rai 2 Novantesimo Minuto: 692.000 spettatori con 4%

Su Rai 3 Tg3 Linea Notte segna 563.000 persone con 5.42%

Su Canale 5 X Style ha totalizzato 423.000 con 5.28%

Su Rete 4 Il Camorrista è scelto da 172.000 spettatori con 2.2%