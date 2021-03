Sanremo 2021 conferenza stampa 4 marzo, tutte le dichiarazioni

Oggi, 4 marzo 2021, alle 12.00 si tiene la conferenza stampa di presentazione della quarta serata di Sanremo 2021. Intervengono, come di consueto, il direttore artisticoe conduttore Amadeus e il direttore di Rai 1 Stefano Coletta che rispondono alle domande dei giornalisti in presenza o in collegamento.

Dalle 20.40 di questa sera su Rai 1, la kermesse canora prosegue con la serata speciale dedicata alle cover. In chiusura della puntata di ieri sera, Fiorello ha scherzato con Amadeus ricordandogli che la puntata potrebbe finire ben oltre le due di notte. Il rischio, in effetti, è concreto, dato che devono esibirsi tutti e 26 i cantanti in gara.

Inoltre, la super modella italiana Vittoria Ceretti è la co-conduttrice della terza serata di Sanremo 2021. E poi, Zlatan Ibrahimović torna in presenza al teatro Ariston con Fiorello e Amadeus. Infatti, Ibra è protagonista, insieme al duo di conduttori, di un quartetto canoro che prevede la partecipazione di Sinisa Mihajlovic. Canteranno Io Vagabondo, dei Nomadi. Infine, grande attesa per l’esibizione dei Negramaro in onore di Lucio Dalla, e per il terzo quadro di Achille Lauro.

Sanremo 2021 conferenza stampa 4 marzo, la scaletta in ordine alfabetico

Ecco la scaletta della serata in ordine alfabetico:

Aiello , Gianna (Rino Gaetano) con Vegas Jones

, (Rino Gaetano) con Annalisa , La musica è finita (Ornella Vanoni)

, (Ornella Vanoni) Arisa , Quando (Pino Daniele) con Michele Bravi

, (Pino Daniele) con Bugo , Un’avventura (Lucio Battisti) feat Pinguini Tattici Nucleari

, (Lucio Battisti) feat Colapesce Dimartino , Povera Patria (Franco Battiato)

, (Franco Battiato) Coma_Cose , Il mio canto libero (Lucio Battisti) con Alberto Radius e Mamakass

, (Lucio Battisti) con e Ermal Meta , Caruso (Lucio Dalla) con Napoli Mandolin Orchestra

, (Lucio Dalla) con Extraliscio feat Davide Toffolo , Medley Rosamunda (Gabriella Ferri) con Peter Pichler

, (Gabriella Ferri) con Fasma , La fine (Nesli) con Nesli

, La fine (Nesli) con Francesco Renga , Una ragione di più (Ornella Vanoni) con Casadilego

, (Ornella Vanoni) con Fulminacci , Penso positivo (Jovanotti) con Valerio Lundini e Roy Paci

, (Jovanotti) con Gaia , Mi sono innamorato di te (Luigi Tenco) con Lous and The Yakuza

, (Luigi Tenco) con Ghemon , Medley (“Le ragazze”, “Donne”, “Acqua e sapone”, “La canzone del sole”) con Neri per caso

, Medley (“Le ragazze”, “Donne”, “Acqua e sapone”, “La canzone del sole”) con Gio Evan , Gli anni (883) con i cantanti di The Voice Senior

, (883) con i cantanti di Irama , Cyrano (Francesco Guccini)

, (Francesco Guccini) La Rappresentante di lista , Splendido Splendente (Donatella Rettore) con Donatella Rettore

, (Donatella Rettore) con Lo Stato Sociale , Non è per sempre (Afterhours) con Sergio Rubini e i lavoratori dello Spettacolo

, (Afterhours) con Madame , Prisencolinensinainciusol (Adriano Celentano)

, (Adriano Celentano) Malika Ayane , Insieme a te non ci sto più (Caterina Caselli)

, (Caterina Caselli) Maneskin , Amandoti (CCCP di Giovanni Lindo Ferretti) con Manuel Agnelli

, (CCCP di Giovanni Lindo Ferretti) con Max Gazzè , Del Mondo (Csi di Giovanni Lindo Ferretti) con M.M.B

, (Csi di Giovanni Lindo Ferretti) con Francesca Michielin e Fedez , Medley (Calcutta – Del Verde, Daniele Silvestri – Le cose che abbiamo in comune)

, Medley (Calcutta – Del Verde, Daniele Silvestri – Le cose che abbiamo in comune) Noemi , Prima di andare via (Neffa) con Neffa

, (Neffa) con Orietta Berti , Io che amo solo te (Sergio Endrigo) con Le Deva

, (Sergio Endrigo) con Random , Ragazzo fortunato (Jovanotti) con The Kolors

, (Jovanotti) con Willie Peyote, Giudizi Universali (Samuele Bersani) con Samuele Bersani

Sanremo 2021 conferenza stampa 4 marzo, la diretta

Inizia la conferenza, e vengono condivisi da Elena Capparelli di RaiPlay i dati per la seconda serata del Festival. Confermata l’importanza dei social network (+120% di interazioni, +300% su Instagram) e dello streaming. RaiPlay ieri ha raggiunto il miglior risultato dell’anno. Bene anche le clip estrapolate dalla puntata, anche più della puntata intera. Inoltre, i momenti più commentati sono l’esibizione di Bugo e quella conclusiva di Elodie. Sui social è stato registrato un sentiment assolutamente positivo nei confronti della kermesse.

Interviene poi anche il direttore di Rai 1 Stefano Coletta. “Ho gradito la serata di ieri anche più del debutto” afferma. “Come ho fatto ieri prima di comunicare i dati di share, voglio premettere che questa edizione è incomparabile con le altre. Non è una tecnica comunicativa di difesa. Siamo orgogliosi di aver ribattuto con forza questo appuntamento del servizio pubblico.”.

Quindi, comunica i dati di share della seconda serata del Festival di Sanremo 2021: 42,22% per la prima parte, 45,70% per la seconda parte della kermesse. “Tradizionalmente, nella seconda serata c’è un declivio. E poi, dopo tanti anni, il calcio ha coinciso con la settimana sanremese.”.