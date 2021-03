Condividi su







Ascolti Tv martedì 9 marzo 2021. Vince la partita di Champions. Non ce la fa Loredana Bertè ad appassionare il pubblico: Non sono una signora si rivela un altro insuccesso, come i precedenti show del ciclo A grande richiesta. I tre talk del martedì appaiati intorno al 4%. Ecco nei dettagli il responso dell’Auditel per i programmi e i film andati in onda ieri.

Ascolti Tv martedì 9 marzo 2021, il prime time

Su Rai 1 A grande Richiesta – Non sono una Signora: 3.939.000 con 13.8% e 2.488.000 con 11%

Su Rai 2 Stasera tutto è possibile 1.626.000 con 7.2%

Su Rai 3 #Cartabianca ha raccolto: 973.000 spettatori con 4.1%

Su Canale 5 Juventus-Porto: 6.309.000 spettatori con 24.7%

Su Rete 4 Fuori dal Coro: 870.000 spettatori con 4.3%

Su La 7 DiMartedì ha registrato 1.018.000 spettatori con 4.2%

Su Tv8 Harry & Meghan – L’esclusiva intervista di Oprah: 1.204.000 con 4.5%

Su NOVE Il filmAir Force One ha registrato 421.000 con 1.5%

Ascolti Tv martedì 9 marzo 2021, la fascia preserale L’Eredità oltre il 24% Su Rai 1 L’Eredità: La sfida dei Sette: 3.583.000 con 19.9%. Il game: 5.390.000 con 24.3% Su Rai 2 NCIS New Orleans ha raccolto 597.000 con 2.9% Su Rai 3 Blob segna 1.356.000 spettatori con 5.4%. Su Canale 5 Avanti un altro! Avanti il primo! 3.040.000 con 17.5% e 4.175.000 con 19.4 Su Rete 4 Tempesta d’amore ha registrato 957.000 con 3.9% Su Italia 1 Amici di Maria De Filippi 708.000 con 3.5% Su La 7 Laz Doc – Meraviglie senza Tempo: 136.000 spettatori con 0.7% Su Tv8 Cuochi d’Italia fa siglare 361.000 con 1.5% Ascolti Tv martedì 9 marzo 2021, l’access prime time Aumenta il gradimento di Striscia anche in edizione ridotta Su Rai 1 Soliti Ignoti – Il ritorno ha registrato 5.021.000 telespettatori con 17.5% Su Rai 2 g2 Post ha siglato 1.070.000 con 3.5% Su Rai 3 Che succ3de? 1.451.000 con 5.4%. Un posto al sole 1.797.000 con 6.5% Su Canale 5 Striscina la notizina ha registrato 4.942.000 con 18.1% Su Rete 4 Stasera Italia ha registrato 1.420.000 con 5.2% e 1.199.000 con 4.1% Su Italia 1 CSI: Miami ha registrato 1.422.000 con 5% Su La 7 Otto e mezzo ha registrato 2.063.000 con 7.2% Su Tv8 Guess my age ha registrato 628.000 con 2.2% Su NOVE Deal With It ha ottenuto 594.000 con 2.1%

Ascolti Tv martedì 9, daytime mattutino

Ancora Effetto Sanremo per Storie italiane

Su Rai 1 Uno Mattina: 1.243.000 con 19.3%. Storie Italiane: 1.185.000 con 19.4% e 1.259.000 con 16.6%. E’ Sempre Mezzogiorno: 1.956.000 con 14.9%

Su Rai 2 I Fatti Vostri: 522.000 con 6.4% e 942.000 con 7.4%

Su Rai 3 Agorà convince 534.000 spettatori con 8.3%

Su Canale 5 Forum: 1.735.000 telespettatori con 17.5%

Su Rete 4 La Signora in Giallo: 711.000 spettatori con 4.3%

Su Italia 1 Chicago P. D. 304.000 persone con 4.2%

Su La 7 L’Aria che Tira interessa 436.000 con 5.6% e 639.000 con 4.7%

Ascolti Tv martedì 9, day time pomeridiano

Ottimi ascolti per Il Paradiso delle Signore

Su Rai 1 Oggi è un altro Giorno: 2.018.000 con 13.9%. Il Paradiso delle Signore: 2.254.000 con 18.4%. La Vita in Diretta informa 2.275.000 con 16.2%

Su Rai 2 Ore 14 informa 548.000 con 3.6%. Detto Fatto: 634.000 con 5.1%

Su Rai 3 Geo 1.840.000 spettatori con 12.5%

Su Canale 5 Pomeriggio Cinque: 2.171.000 con 17.1% e 2.584.000 con 17.1%

Su Rete 4 Lo Sportello di Forum è seguito da 851.000 con 5.7%

Su Italia 1 Modern Family: 364.000 con 3.2%

Su La 7 Tagadà ha ottenuto 446.000 spettatori con 3.3%

Ascolti Tv martedì 9, seconda serata

Bene Porta a Porta con la prima parte dedicata a Sanremo 2021

Su Rai 1 Porta a Porta convince 946.000 spettatori con 11.3%

Su Rai 2 Ti Sento segna 440.000 spettatori con 5.2%

Su Rai 3 Tg3 Linea Notte: 449.000 con 5.1%

Su Canale 5 Tg5 ha informato 473.000 con 7.5%

Su Rete 4 Streghe verso Nord: 203.000 spettatori con 4.7% 203.000 spettatori con 4.7%

Su Italia 1 Amici di Maria De Filippi: 325.000 con 6.7% e 229.000 con 6.3%

