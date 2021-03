Condividi su







Ascolti Tv mercoledì 17 marzo 2021. Vince il film di Rai 1 Green book. Ma parte bene la quarta stagione di Rocco Schiavone che sfiora l’11% di share. Buon riscontro anche per Italia’s got talent su Tv8. Ecco nei dettagli il quadro completo dell’Auditel per i principali programmi andati in onda ieri.

Ascolti Tv mercoledì 17 marzo 2021, il prime time

Su Rai 1 Green Book ha registrato 4.255.000 spettatori con 18.1%

Su Rai 2 Rocco Schiavone 4 ha interessato 2.703.000 con 10.9%

Su Rai 3 Chi l’ha Visto? è scelto da 2.335.000 spettatori con 10.3%

Su Canale 5 Sole a catinelle: 2.692.000 spettatori con 11.2%

Su Rete 4 Stasera Italia Speciale interessa 831.000 spettatori con 3.6%

Su Italia 1 Edge of Tomorrow – Senza domani ha siglato 1.140.000 con 4.7%

Su La 7 C’eravamo tanto amati ha registrato 451.000 persone con 2%

Su Tv8 Italia’s Got Talent segna 1.222.000 persone con 5.1%

Su NOVE Accordi & Disaccordi è seguito da 399.000 spettatori con 1.5%

Ascolti Tv mercoledì 17 marzo 2021, la fascia preserale Amici di Maria De Filippi al 4% Su Rai 1 L’Eredità – La Sfida dei Sette: 3.451.000 con 19.3%. L’Eredità è visto da 5.329.000 con 23.8% Su Rai 2 N.C.I.S. ha raccolto 932.000 persone con 3.5% Su Rai 3 Blob sigla 1.261.000 telespettatori con 4.9%. Su Canale 5 Avanti il Primo! 2.854.000 con 16.6%. Avanti un Altro! 4.227.000 con 19.5% Su Rete 4 Tempesta d’Amore interessa 860.000 persone con 3.5% Su Italia 1 Amici è seguito da 797.000 spettatori con 4% Su La 7 Meraviglie senza tempo ha ottenuto 150.000 con 0.7% Su Tv8 Cuochi d’Italia ha raggiunto 378.000 spettatori con 1.6% Su NOVE Little Big Italy: 246.000 spettatori con 1.1% Ascolti Tv mercoledì 17 marzo 2021, l’access prime time Parità tra Tv8 e Nove Su Rai 1 Soliti Ignoti – Il Ritorno è seguito da 5.285.000 con 18.7% Su Rai 2 Tg2 Post interessa 1.273.000 con 4.5% Su Rai 3 Via dei Matti n°0 sigla 1.572.000 con 5.8%. Un Posto al Sole:1.867.000 con 6.6% Su Canale 5 Striscia la Notizia raggiunge 4.523.000 con 16% Su Rete 4 Stasera Italia: 1.449.000 con 5,.2% e 1.068.000 con 3.7% Su Italia 1 C.S.I. Miami: 1.481.000 spettatori con il 5.3%. Su La 7 Otto e Mezzo ha interessato 2.304.000 con 8.1% Su Tv8 Guess My Age – Indovina l’Età è selezionato da 590.000 con 2.1% Su NOVE Deal With It – Stai al Gioco: 594.000 spettatori con 2.1%.

Ascolti Tv mercoledì 17, daytime mattutino

Briciole di ascolto per Il Segreto

Su Rai 1 Unomattina: 989.000 con 15.5%. E’ Sempre Mezzogiorno è scelto da 1.810.000 con 14.3%

Su Rai 2 I Fatti Vostri: 497.000 con 6.5% e 958.000 con 8%

Su Rai 3 Agorà convince 577.000 spettatori con 9%

Su Canale 5 Forum: 1.612.000 spettatori con 17.1%.

Su Rete 4 Il Segreto: 201.000 telespettatori con 1.5%

Su Italia 1 Chicago P.D. è seguito da 353.000 con 4.7%

Su Tv8 Ogni Mattina raccoglie 50.000 con 0.8% e 90.000 con 0.6%

Ascolti Tv mercoledì 17, day time pomeridiano

Cresce ore 14 su Rai 2. Vince Pomeriggio Cinque.

Su Rai 1 Oggi è un altro Giorno: 1.977.000 con 13.7%. Il Paradiso delle Signore: 2.130.000 con 17.1%. La Vita in Diretta: 2.255.000 con 16.2%

Su Rai 2 Ore 14 ha conquistato 551.000 con 3.6%. Detto Fatto: 559.000 con 4.5%

Su Rai 3 Geo da 1.760.000 spettatori con 12.3%

Su Canale 5 Pomeriggio Cinque: 2.220.000 con 17.4% e 2.529.000 con 17.1%

Su Rete 4 Sportello di Forum: 929.000 spettatori con 6.3%

Su Italia 1 Modern Family 313.000 con 2.5%

Su La 7 Tagadà è scelto da 433.000 spettatori con 3.2%

Su Tv8 In gioco e in amore: 299.000 spettatori con 2.4%

Ascolti Tv mercoledì 17 marzo 2021, seconda serata

Porta a porta oltre l’11%

Su Rai 1 Porta a Porta è stato seguito da 957.000 con 11.4%

Su Rai 2 ReStart segna 536.000 spettatori con 5%

Su Rai 3 Tg3 Linea Notte informa 748.000 spettatori con 9.6%

Su Canale 5 X-Style ha raggiunto 874.000 con 7%

Su Rete 4 L’innocente è stato scelto da 167.000 con 2.9%

Su Italia 1 Pressing Champions League: 440.000 spettatori con 5.6%

Su La 7 Brutti, sporchi e cattivi: 105.000 con 1.9% 105.000 con 1.9%

Su Tv8 Scemi da Matrimonio: 398.000 con 3.7%

