Ascolti Tv martedì 13 aprile 2021. La serie televisiva su Leonardo da Vinci si conclude al 21.3%. La partita di Canale 5 sfiora il 16%. Fra i talk del martedì ha la meglio Fuori dal coro, segue Giovanni Floris su La7. In terza posizione #cartabianca. Ecco nei dettagli il quadro completo dell’Auditel per i programmi andati in onda ieri.

Ascolti Tv martedì 13 aprile 2021, il prime time

Su Rai 1 La serie Leonardo chiude a 5.279.000 telespettatori con 21.3%

Su Rai 2 Un’Ora Sola vi Vorrei, con Enrico Brignano: 1.548.000 con 5.8%

Su Rai 3 #cartabianca: 954.000 spettatori con 4.2%

Su Canale 5 PSG vs Bayern Monaco ha interessato 4.279.000 con 15.9%

Su Rete 4 Fuori dal coro ha registrato 1.069.000 con 5.5%.

Su Italia 1 Le Iene ha intrattenuto 1.890.000 telespettatori con 10.4%

Su La 7 DiMartedì ha registrato 1.192.000 telespettatori con 5.1%.

Su Tv8 Italia’s Got Talent – Best of: 363.000 telespettatori con 1.5%

Su NOVE Deja vu – Corsa contro il tempo ha registrato 414.000 con 1.8%

Ascolti Tv martedì 13 aprile 2021, la fascia preserale L’Eredità al 23% Su Rai 1 L’Eredità: La sfida dei Sette: 2.946.000 con 18.7%. Il game: 4.539.000 con 23% Su Rai 2 NCIS ha registrato 977.000 con 4.2% Su Rai 3 Blob segna 1.265.000 spettatori con 5.4% Su Canale 5 Avanti un altro! Avanti il primo! 2.354.000 con 15.5%. Il programma 3.736.000 con 19.5% Su Rete 4 Tempesta d’amore ha intrattenuto 855.000 con 3.8% Su Italia 1 Amici di Maria De Filippi 631.000 con 3.6% Su La 7 Lie to me ha registrato 131.000 con 0.7% Su Tv8 Cuochi di Italia Under 30 raccoglie 301.000 con 1.4% Ascolti Tv martedì 13 aprile 2021, l’access prime time Bene la fascia di Rai 3 Su Rai 1 Soliti Ignoti – Il ritorno ha registrato 5.565.000 telespettatori con 20.2% Su Rai 2 Tg2 Post ha interessato 1.143.000 con 4.1% Su Rai 3 Via dei Matti numero 0 1.539.000 con 6%. Un posto al sole 1.790.000 con 6.6% Su Canale 5 Striscina la notizina ha registrato 4.202.000 persone con 15.9% Su Rete 4 Stasera Italia: 1.482.000 con 5.6% e 1.431.000 con 5.2% Su Italia 1 CSI: Miami ha registrato 1.601.000 con 5.6% Su La 7 Otto e mezzo ha interessato 1.899.000 con 7% Su Tv8 Guess my age ha registrato 518.000 con 1.9% Su NOVE Deal With It ha siglato 544.000 con 2%

Ascolti Tv martedì 13, daytime mattutino

Agorà al 9.3%

Su Rai 1 Uno Mattina: 1.064.000 spettatori con il 16.9%. Storie Italiane: 978.000 con 17.1% e 1.019.000 con 14.6%. E’ Sempre Mezzogiorno: 1.813.000 con 14.5%

Su Rai 2 I Fatti Vostri raccoglie 518.000 con 6.7% e 1.002.000 con 8.5%

Su Rai 3 Agorà interessa 583.000 spettatori con 9.3%

Su Canale 5 Forum: 1.671.000 telespettatori con 17.9%

Su Rete 4 Il Segreto ha raccolto 213.000 con 1.7%

Su La 7 L’Aria che Tira: 417.000 con 5.9% e 591.000 con 4.6%

Su Tv8 4 Ristoranti ha raccolto 91.000 spettatori con 0.8%.

Ascolti Tv martedì 13, day time pomeridiano

Il Paradiso delle Signore leader della fascia oraria

Su Rai 1 Oggi è un Altro Giorno: 1.982.000 con 13.9%. Il Paradiso delle Signore: 2.203.000 con 18.6%. La Vita Diretta ha raccolto 2.128.000 16.8%.

Su Rai 2 Ore 14 ha siglato 606.000 spettatori con il 4%. Detto Fatto: 458.000 con 3.8%

Su Rai 3 #Maestri ha coinvolto 512.000 con 4.1%

Su Canale 5 Pomeriggio Cinque: 1.945.000 con 16.3% e 2.050.000 con 15.5%

Su Rete 4 Lo Sportello di Forum: 809.000 spettatori con 5.4%.

Su Italia 1 Big Bang Theory segna 518.000 persone con 4.2%

Su La 7 Tagadà ha interessato 445.000 con 3.7%

Su Tv8 Inaspettate Passioni ottiene 201.000 spettatori con 1.7%

Ascolti Tv martedì 13, seconda serata

Fuori tema all’esordio con il 4%

Su Rai 1 Porta a Porta è seguito da 1.124.000 spettatori con 11.2%

Su Rai 2 Fuori Tema segna 772.000 spettatori con 4%

Su Rai 3 Tg3 Linea Notte: 389.000 spettatori con 4.5%.

Su Canale 5 Champions League: 1.292.000 con 6.9%

Su Rete 4 Amami o Muori è stato scelto da 193.000 con 4.1% è stato scelto da 193.000 con 4.1%

Su Italia 1 AP Bio è visto da 668.000 spettatori con 13.8% e 507.000 con 13.1%

