Condividi su







Ascolti Tv domenica 25 aprile 2021. Vince, ma di poco la terza puntata di La compagnia del cigno 2. Avanti un altro pure di sera cala e si ferma al 14.2%. Non è L’Arena in doppia cifra nella seconda parte. Ecco nei dettagli il quadro completo dell’Auditel per i programmi andati in onda ieri.

Ascolti Tv domenica 25 aprile 2021, il prime time

Su Rai 1 La Compagnia del Cigno 2 ha raggiunto 3.390.000 spettatori con 14.7%

Su Rai 2 The Rookie ha catturato 1.216.000 spettatori con 4.6%

Su Rai 3 Che Tempo Che Fa: 2.679.000 spettatori con 10.3%

Su Canale 5 Avanti Un Altro Pure di Sera: 3.152.000 spettatori con 14.2%

Su Rete 4 Il Miglio Verde è stato visto da 947.000 spettatori con 5.5%

Su Italia 1 Bumblebee ha ottenuto 1.290.000 spettatori con 4.2%

Su La 7 Non è L’Arena: 1.717.000 con 6.8% e 1.445.000 spettatori con 10.8%

Su Tv8 4 Hotel è seguito da 417.000 spettatori con 2%

Su NOVE Supernanny segna 428.000 persone con 1.7%

Ascolti Tv domenica 25 aprile 2021, la fascia preserale L’Eredità al 20% Su Rai 1 L’Eredità – La Sfida dei Sette: 2.680.000 con 16.6%. L’Eredità: 3.884.000 con 20% Su Rai 2 Novantesimo Minuto: 766.000 spettatori con 5.1% e 1.082.000 con 5.9% Su Rai 3 TGR ha informato 2.937.000 persone con 14.3% Su Canale 5 Avanti Il Primo: 1.814.000 con 11.7%. Avanti un Altro: 3.053.000 con 16.2% Su Rete 4 Tempesta d’Amore ha intrattenuto 755.000 con 3.5% Su Italia 1 Studio Aperto Mag raggiunge 535.000 con 3.1% Su La 7 Doc D – Day Il Giorno più lungo: 223.000 con 1.4% Ascolti Tv domenica 25 aprile 2021, l’access prime time Paperissima Sprint poco oltre il 13% Su Rai 1 Soliti Ignoti ha ottenuto 4.944.000 spettatori con 19.1%. Su Canale 5 Paperissima Sprint: 3.384.000 spettatori con 13.1%. Su Rete 4 Stasera Italia Weekend: 1.081.000 con 4.4% e 997.000 con 3.8% Su Italia 1 CSI ha totalizzato 1.203.000 telespettatori con 4.7% Su Tv8 Quattro Ristoranti: 600.000 spettatori con 2.4% Su NOVE Little Big Italy raccoglie 242.000 con 1%.

Ascolti Tv domenica 25, daytime mattutino

Bene Le Storie di Melaverde. Boom di ascolti per la puntata di Melaverde senza concorrenza

Su Rai 1 Uno Mattina in Famiglia 761.000 spettatori con il 18.7% e 1.437.000 con 21.8%

Su Rai 2 Un Ciclone in Convento ha raggiunto 473.000 spettatori con 3.6%

Su Rai 3 Il Posto Giusto in replica: 354.000 spettatori con 2%.

Su Canale 5 Le Storie di Melaverde: 1.121.000 con 11.9% e Melaverde 2.250.000 con con 17.5%

Su Rete 4 Dalla Parte degli Animali ha ottenuto 356.000 spettatori con 3.9%

Su Italia 1 Legacies sigla 179.000 con 2.8%

Su La 7 L’Ingrediente Perfetto: 95.000 spettatori con 1.1%.

Ascolti Tv domenica 25, day time pomeridiano

Quelli che il calcio poco oltre il 5%

Su Rai 1 Domenica In: 3.108.000 con 18.6% e 2.687.000 con 17.9%. Da Noi… A Ruota Libera: 2.001.000 con 14.6%

Su Rai 2 Quelli che Aspettano: 962.000 con 5.9%. Quelli che il calcio: 778.000 con 5.3%

Su Rai 3 Mezz’ora in Più ha interessato 1.153.000 spettatori con 7.3%.

Su Canale 5 Domenica Live: 1.471.000 con 9.9% in Attualità. Poi: 1.750.000 con 13.2% e 1.905.000 con 13.6%.

Su Rete 4 Mussolini – Ultimi Giorni: 424.000 con 2.6%

Su Italia 1 Lethal Weapon ha convinto 398.000 con 2.8%

Ascolti Tv domenica 25, seconda serata

La notte degli Oscar in chiaro a 3.2%. Che Tempo che fa-Il Tavolo 8.1%

Su Rai 1 Speciale Tg1 ha conquistato 627.000 con 6.1%

Su Rai 2 La Domenica Sportiva sigla 785.000 spettatori con 5.6%

Su Canale 5 , Il Cardellino: 405.000 spettatori con 8.3%

Su Rete 4 TG4 Ultima Ora è visto da 164.000 spettatori con 3.7%

Su Italia 1 Pressing Serie A: 419.000 con 6.4%

Su Tv8 La Notte degli Oscar: 190.000 spettatori con 3.2%

Condividi su