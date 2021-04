Il Commissario Montalbano: La rete di Protezione su Rai 1 – trama, cast, finale

Condividi su







Ha per titolo Love Is in the Air la nuova serie tv di origini turche che Canale 5 trasmette a partire dal prossimo giugno.

Le atmosfere sono da commedia romantica, la produzione è turca e le puntate complessive previste sono 39, ognuna da 130 minuti. Almeno questa è stata la composizione nella prima stagione andata in onda in terra madre sul canale Fox Turchia.

La serie, trasmessa dallo scorso 8 luglio 2020, si è conclusa il 17 aprile 2021 con il finale di stagione. Visto il successo avuto è probabile che ci sia anche un sequel, che sicuramente arriverà successivamente su Canale 5. Si tratta per la principale rete Mediaset di un acquisto di grande rilevanza, visti i successi ottenuti in passato dalle precedenti serie turche. Una tra tutti Daydreamer – le ali del sogno.

Love is in the air serie tv – regia, protagonisti, dove è girato

La regia è affidata a vari registi, tra questi spicca in particolare Altan Dönmez. Protagonisti principali sono Eda Yildiz e Serkan Bolat interpretati rispettivamente da Hande Erçel e Kerem Bursin. Nel cast anche Bige Onal nel ruolo di Selin Atakan.

Le riprese si sono svolte in Turchia, in particolare ad Istanbul. Qui il set principale è stato il quartiere di Maslak, uno dei più importanti della capitale sul lato europeo del Bosforo.

La produzione è della MF Yapim. Il titolo originale è Sen Çal Kapimi, che tradotto in italiano significa letteralmente Bussa alla mia porta.

Trama della serie tv in onda su Canale 5

La trama raccontata ha le atmosfere di una commedia romantica, o meglio di una favola moderna. I due protagonisti sono Eda e Serkan. Lei è una giovane studentessa che ha come obiettivo principale la laurea. Serkan invece è un ricco uomo d’affari che finanzia le borse di studio dell’università frequentata da Eda.

Durante un incontro tra studenti e professori, Eda viene a sapere che Serkan avrebbe tagliato i fondi all’università. Così in preda ad una comprensibile preoccupazione per il futuro dell’ateneo, si scaglia ferocemente contro di lui.

La situazione non è come Eda la descrive. Infatti Serkan è completamente estraneo al taglio dei fondi. Non è mai dipeso da lui dimezzare le risorse all’università.

Però vedendo la tenacia con cui Eda si batte, Serkan decide di farle una proposta. Le offre una borsa di studio, ma Eda deve fingere per due mesi di essere la sua fidanzata. Inizialmente la studentessa rifiuta l’offerta, perché detesta cordialmente Serkan. Ma basta poco per rendersi conto che le sue condizioni economiche sono disastrose. Ed allora è costretta purtroppo ad accettare.

Serkan in effetti con questa proposta ha deciso soltanto di divertirsi alle spalle di Eda. Ma i due protagonisti hanno un futuro differente da quello prospettato. Infatti cominciano lentamente a conoscersi e ognuno inizia ad apprezzare alcune qualità dell’altro.

Love is in the air – il cast completo

Di seguito il cast della serie tv Love is in the air e i rispettivi personaggi interpretati dagli attori

Hande Erçel – Eda Yildiz

– Eda Yildiz Kerem Bürsin – Serkan Bolat

– Serkan Bolat Bige Önal – Selin Atakan

– Selin Atakan Ismail Ege Sasmaz – Kaan Karadag

– Kaan Karadag Evrim Dogan – Ayfer Yildiz

– Ayfer Yildiz Anil Ilter – Engin Sezgin

– Engin Sezgin Cagri Citanak – Ferit Simsek

– Ferit Simsek Elcin Afacan – Melek Yücel

– Melek Yücel Melisa Döngel – Ceren Basar

Condividi su