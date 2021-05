Ascolti Tv mercoledì 5 maggio 2021, Buongiorno mamma 16.5%, Chi l’ha visto? 13.7%

Condividi su







Ascolti Tv lunedì 3 maggio 2021. Esordio basso per Chiamami ancora amore su Rai 1 che si ferma al 16.3%. L’isola dei famosi supera di poco il 17% nonostante la lunga durata. Ottimi risultati per Report oltre il 12%. Il vegetale, film con Rovazzi, si attesta sotto il 6%. Ecco nei dettagli il quadro completo dell’Auditel per i programmi andati in onda ieri.

Ascolti Tv lunedì 3 maggio 2021, il prime time

Su Rai 1 Chiamami Ancora Amore ha registrato 3.878.000 spettatori con 16.3%

Su Rai 2 Il Vegetale ha ottenuto 1.846.000 telespettatori con 5.8%

Su Rai 3 Report ha raccolto 3.046.000 spettatori con 12.3%

Su Canale 5 L’Isola dei Famosi 15 ha ottenuto 2.885.000 spettatori con 17.4%

Su Rete 4 Quarta Repubblica: 1.088.000 telespettatori con 5.8%

Su Italia 1 Overdrive ha intrattenuto 1.405.000 persone con 5.7

Su La 7 The Interpreter ha registrato 664.000 spettatori con 2.8%

Su Tv8 Quattro Hotel sigla 369.000 con 1.7%

Su NOVE Il 13° guerriero: 325 .000 spettatori con 1.4%.

Ascolti Tv lunedì 3 maggio 2021, la fascia preserale Blob vola al 6.5% di share Su Rai 1 L’Eredità – La Sfida dei Sette: 2.848.000 con 20.6%. L’Eredità 4.312.000 con 23.6% Su Rai 2 SWAT ha raccolto 519.000 spettatori con 3.1% Su Rai 3 Blob sigla 1.412.000 spettatori con 6.5% Su Canale 5 Avanti il Primo: 2.046.000 con 15.7%. Avanti un Altro: 3.291.000 spettatori con 18.8% Su Rete 4 Tempesta d’Amore ha intrattenuto 839.000 con 3.9% Su Italia 1 Amici di Maria De Filippi raccoglie 556.000 persone con 3.5% Su La 7 Lie To Me ha ottenuto 133.000 con 0.8% Su Tv8 Cuochi di Italia raccoglie 236.000 con 1.1% Ascolti Tv lunedì 3 maggio 2021, l’access prime time Bene la fascia di Rai 3 Su Rai 1 Soliti Ignoti ottiene 5.272.000 telespettatori con 20.2% Su Rai 2 TG2 Post ha interessato 938.000 spettatori con 3.5% Su Rai 3 Via dei Matti numero 0: 1.430.000 con 6%. Un Posto al Sole: 1.860.000 spettatori con 7.2% Su Canale 5 Striscia la Notizia registra 4.300.000 spettatori con 16.3% Su Rete 4 Stasera Italia: 1.215.000 con 4.9% e 1.129.000 spettatori con 4.3% Su Italia 1 CSI ha registrato 1.135.000 spettatori con 4.4% Su La 7 Otto e Mezzo ha interessato 2.156.000 con 8.3% Su Tv8 Guess My Age ha ottenuto 528.000 spettatori con 2% Su NOVE Deal With It – Stai al Gioco: 469.000 spettatori con 1.8%

Ascolti Tv lunedì 3, daytime mattutino

Continua il gradimento di pubblico per la Clerici

Su Rai 1 Uno Mattina 992.000 spettatori con il 18%. E’ Sempre Mezzogiorno ha raccolto 1.714.000 con 15%

Su Rai 2 I Fatti Vostri: 441.000 con 6.7% e 897.000 con 8.6%.

Su Rai 3 Agorà coinvolge 444.000 spettatori con 8%

Su Canale 5 Mattino Cinque: 1.071.000 con 19.5% e 913.000 con 18.4%. Forum: 1.416.000 telespettatori con 17%

Su Rete 4 La Signora in Giallo ha ottenuto 636.000 con 4.3%

Su La 7 L’Aria che Tira: 411.000 con 6.6% e 540.000 spettatori con 4.6%

Su Tv8 4 Ristoranti ha raccolto 83.000 spettatori con 0.8%

Ascolti Tv lunedì 3, day time pomeridiano

Ottimi ascolti per Ore 14

Su Rai 1 Oggi è un Altro Giorno: 1.721.000 con 13.3%. Il Paradiso delle Signore: 2.051.000 con 19.8%. La Vita Diretta ha raccolto 1.813.000 con 16.9%

Su Rai 2 Ore 14 ha siglato 744.000 con 5.4%. Detto Fatto ha ottenuto 501.000 spettatori con 4.8%

Su Rai 3 #Maestri ha coinvolto 453.000 con 4.1%

Su Canale 5 Pomeriggio Cinque: 1.582.000 con 16.1% e 1.736.000 con 16%

Su Rete 4 Lo Sportello di Forum: 648.000 spettatori con 4.8%.

Su Italia 1 Big Bang Theory: 412.000 spettatori con 3.7% 412.000 spettatori con 3.7%

Su La 7 Tagadà ha interessato 324.000 persone con 2.8%

Ascolti Tv lunedì 3, seconda serata

Bene In barba a tutto con Barbareschi

Su Rai 1 Sette Storie è seguito da 821.000 spettatori con 7.3%

Su Rai 2 Made in China Napoletano segna 650.000 spettatori con 4.4%. I Lunatici: 100.000 con 1.7%

Su Rai 3 In Barba a Tutto 957.000 spettatori con 6.2%

Su Canale 5 TG5 Notte: 706.000 spettatori con 17.7%

Su Rete 4 N Io e Napoleone è visto da 188.000 con 4.2%

Su Italia 1 Tiki Taka – La Repubblica del Pallone è visto da 417.000 con 6.8%

Condividi su