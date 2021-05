Condividi su







Ascolti Tv venerdì 7 maggio 2021. A L’isola dei famosi basta il 16.8% per vincere la serata. Top Dieci cala al di sotto del 16%. Bene Quarto Grado, mentre Fratelli di Crozza si ferma al 5%. Ecco nei dettagli il quadro completo dell’Auditel per i programmi in onda ieri.

Ascolti Tv venerdì 7 maggio 2021, il prime time

Su Rai 1 Top Dieci ha conquistato 3.350.000 telespettatori con 15.6%

Su Rai 2 N.C.I.S. ha interessato 1.313.000 spettatori con 5.2%

Su Rai 3 Mother’s Day è scelto da 1.170.000 telespettatori con 4.9%.

Su Canale 5 L’Isola dei Famosi: 2.858.000 telespettatori con 16.8%

Su Rete 4 Quarto Grado interessa 1.693.000 spettatori con 9%

Su Italia 1 Transformers – L’ultimo cavaliere: 1.054.000 con 5.2%

Su La 7 Propaganda Live ha registrato 1.012.000 telespettatori con 5.5%

Su Tv8 Indiana Jones e l’ultima crociata: 308.000 con 1.4%

Su NOVE Fratelli di Crozza: 1.220.000 spettatori con 5%.

Su Real Time

Ascolti Tv venerdì 7 maggio 2021, la fascia preserale L’Eredità sfiora il 15% Su Rai 1 L’Eredità – La Sfida dei Sette: 2.702.000 con 20.9%. L’Eredità è visto da 4.205.000 con 24.9% Su Rai 2 S.W.A.T. ha raggiunto 519.000 spettatori con 3.4% Su Rai 3 Blob segna 1.114.000 telespettatori con 5.3% Su Canale 5 Avanti il Primo! 1.972.000 con 16.2%. Avanti un Altro! 3.139.000 con 19.3% Su Rete 4 Tempesta d’Amore interessa 821.000 spettatori con 4.2% Su Italia 1 Amici è seguito da 591.000 spettatori con 4% Su Tv8 Cuochi d’Italia ha conquistato 229.000 spettatori con 1.2% Su NOVE Little Big Italy sigla 185.000 con 1.2% Ascolti Tv venerdì 7 maggio 2021, l’access prime time Testa a testa tra Tv8 e NOVE Su Rai 1 Soliti Ignoti – Il Ritorno: 4.582.000 spettatori con 18.8% Su Rai 2 Tg2 Post interessa 966.000 telespettatori con 3.9% Su Rai 3 Un Posto al Sole è scelto da 1.755.000 con 7.3% Su Canale 5 Striscia la Notizia raggiunge 4.014.000 con 16.3% Su Rete 4 Stasera Italia: 1.222.000 con 5.3% e 1.070.000 con 4.3% Su Italia 1 C.S.I. sigla 1.069.000 spettatori con 4.4%. Su La 7 Otto e Mezzo ha interessato 1.872.000 spettatori con 7.7% Su Tv8 Guess My Age – Indovina l’Età è scelto da 475.000 con 2% Su NOVE Deal With It – Stai al Gioco: 418.000 spettatori con 1.8%.

Ascolti Tv venerdì 7, daytime mattutino

Storie italiane al 14.1% nella seconda parte

Su Rai 1 Unomattina: 943.000 con 17.2%. Storie Italiane: 721.000 con 15.3% e 812.000 con 14.1%. E’ Sempre Mezzogiorno è visto da 1.643.000 con 14.8%

Su Rai 2 I Fatti Vostri: 474.000 con 7.6% e 850.000 con 8.3%

Su Rai 3 Agorà coinvolge 451.000 spettatori con 8.2%

Su Canale 5 Mattino Cinque: 1.021.000 con 18.9% e 933.000 con 19.7%

Su Rete 4 La Signora in Giallo è scelto da 631.000 spettatori con 4.4%

Su Italia 1 C.S.I. Miami è seguito da 197.000 spettatori con 3.2%

Su La 7 L’Aria che Tira: 286.000 spettatori con 4.9% e 475.000 con 4.2%

Ascolti Tv venerdì 7, day time pomeridiano

Altro record per Il Paradiso delle Signore

Su Rai 1 Oggi è un altro Giorno: 1.746.000 con 13.6%. Il Paradiso delle Signore: 2.148.000 con 20.8%. La Vita in Diretta intrattiene 1.966.000 con 19.3%.

Su Rai 2 Ore 14: 740.000 spettatori con 5.4%. Detto Fatto: 502.000 con 4.8%

Su Rai 3 Geo: 1.011.000 spettatori con 9.8%

Su Canale 5 Pomeriggio Cinque: 1.476.000 con 15.4% e 1.649.000 con 15.6%

Su Rete 4 Lo Sportello di Forum: 792.000 spettatori con 5.9%.

Su Italia 1 Big Bang Theory ha conquistato 393.000 spettatori con 3.5%

Su La 7 Tagadà è visto da 332.000 persone con 2.9%

Ascolti Tv venerdì 7, seconda serata

Bene La Confessione su NOVE

Su Rai 1 Tv7 è seguito da 592.000 spettatori con 6.5%

Su Rai 2 Instinct: 661.000 spettatori con 3.6%. Gli Specialisti 356.000 con 2.9%

Su Rai 3 Tg3 Linea Notte interessa 330.000 persone con 3.3%

Su Canale 5 Tg5 Notte ha informato 664.000 spettatori con 14.6%

Su Rete 4 Motive è scelto da 285.000 con 5.1%

Su Italia 1 Interceptor – Il guerriero della storia è scelto da 266.000 con 4.3%

Su Tv8 Italia’s Got Talent – Best Of: 90.000 con 1.1%

Su NOVE La Confessione conquista 468.000 spettatori con 2.5%.

Condividi su