Isola dei Famosi 2021 anticipazioni 10 maggio: il possibile ritiro di un naufrago

Lunedì 3 maggio, in diretta dalle 21.25, Canale 5, ha trasmesso la quattordicesima puntata de L’Isola dei famosi 2021.

Ignazio Moser, entrato giovedì scorso, si sottopone alla Prova dell’Eroe per ottenere dei benefit per la propria squadra, i Primitivi. A sostenerlo c’è la fidanzata Cecilia Rodriguez.

In studio invece sono presenti 3 ex naufraghi. Si tratta di Elisa Isoardi, Drusilla Gucci e Brando Giorgi.

Scopriamo inoltre anche l’esito del televoto tra Roberto Ciufoli, Rosaria Cannavò e Gilles Rocca.

Da questa settimana l’appuntamento infrasettimanale del giovedì si sposta al venerdì. Il reality si scontrerà con lo show di Rai 1 Top Ten con Carlo Conti.

Isola dei Famosi 2021, la diretta 3 maggio

Nella diretta del 3 maggio Ilary Blasi annuncia l’ingresso in studio dell’ex concorrente Elisa Isoardi. Accanto a lei anche Brando Giorgi, che indossa gli occhiali da sole, perché ha subìto un intervento agli occhi. E’ nuovamente presente anche Cecilia Rodriguez per sostenere Ignazio Moser.

Successivamente la conduttrice si collega con Playa Palapa. Si sofferma in particolare su Gilles Rocca che dopo un’inizio promettente ha ultimamente espresso il desiderio di tornare in Italia. Ed è attualmente a rischio eliminazione insieme a Ciufoli e Cannavò. Il naufrago appare visibilmente debilitato, non solo per un fatto di dimagrimento, ma anche perché nel mese di dicembre ha contratto il Covid.

Elettra Lamborghini chiede a Gilles come mai non si sia ritirato ma lui ha ammesso che non può farlo per vincoli contrattuali. La Blasi invece si focalizza anche sulla scontro avvenuto tra Miryea e Angela Melillo per la questione delle nomination. L’ex Pupa, nella puntata precedente, aveva infatti lamentato il fatto che i Primitivi non volevano ammettere di essersi messi d’accordo per votare Gilles. Ma loro hanno tentato di smentire. Interviene nel discorso Brando Giorgi il quale sostiene che la Melillo non è sempre sincera.

Isola dei Famosi 2021, la sorpresa per Gilles Rocca, il verdetto del televoto

Terminato il capitolo sulle tensioni tra i naufraghi, Ilary Blasi invita Gilles Rocca a raggiungere la spiaggia. La fidanzata Miriam le ha preparato un videomessaggio, in cui lo sostiene e gli mostra la sua vicinanza. Lo invita ad essere più sereno perché è disposta ad aspettarlo.

Ilary Blasi svela poi l’esito del televoto. Gilles Rocca deve abbandonare l’Isola. Rosaria Cannavò e Roberto Ciufoli sono invece salvi. Il naufrago prima di andare via dà il suo Bacio di Giuda ad Isolde Kostner.

Isola dei Famosi 2021, la prova ricompensa

I Primitivi e gli Arrivisti devono ora affrontare la consueta prova ricompensa. In palio c’è un numero consistente di spiedini. Il premio è stato scelto dal pubblico tra le seguenti opzioni: minestrone, frittata e appunto spiedini.

Per la sfida giocano quattro membri per ogni squadra:

Primitivi : Miryea, Andrea, Ubaldo ed Ignazio

: Miryea, Andrea, Ubaldo ed Ignazio Arrivisti: Matteo, Roberto, Isolde, Awed

I componenti delle squadre sono legati tra loro attraverso un elastico. La prova consiste nel prendere dei totem e posizionarli nel punto di arrivo. Trionfano i Primitivi che ne hanno recuperati in numero maggiore. Hanno solo due minuti a disposizione per mangiare e non possono tenere ciò che avanza.

Ilary Blasi si collega con Beatrice Marchetti che prosegue in solitudine la sua esperienza a Playa Imboscada. La concorrente ha pensato di ideare una linea di bikini con le foglie e in diretta ne mostra un modello. La conduttrice la invita a creare un altro costume da esibire più tardi e le viene anche fornito del materiale. Se conquista il gradimento degli opinionisti otterrà della frutta.

La raggiunge poi Gilles Rocca che ha deciso di non continuare la sua avventura sull’Isola ma di tornare in Italia.

Entra poi in studio Drusilla Gucci, che si unisce agli altri ex concorrenti, Elisa Isoardi e Brando Giorgi.

Sorpresa per Matteo Diamante, la Prova dell’Eroe

Successivamente la Blasi si occupa di Awed che nei giorni scorsi ha scambiato alcuni baci con Emanuela Tittocchia. Ma si discute anche del suo forte legame di amicizia con Matteo Diamante, con il quale ha scoperto molte affinità.

La conduttrice convoca poi Matteo Diamante nel luogo dove si tengono le nomination. Per lui c’è una sorpresa: in studio c’è sua madre Franca.

Ilary Blasi annuncia a Ignazio Moser che deve sottoporsi alla Prova dell’Eroe. Deve superare il record di 2 minuti e 58 secondi di Andrea Cerioli. In palio c’è una moka e una fornitura di caffè per tutta la squadra. Qualora non superi la prova il premio andrà agli Arrivisti. Il naufrago segna un nuovo record: 3 minuti e 4 secondi.

Isola dei Famosi 2021, la prova leader 3 maggio

Prima di affrontare le nomination le due squadre devono sottoporsi alla Prova Leader per eleggere il proprio, appunto, leader. Iniziano i Primitivi. Non partecipa al gioco Andrea Cerioli in quanto ha avuto un giramento di testa. I naufraghi sono in piedi su una palafitta e sorreggono un’asta di legno mentre guardano verso il mare.

Massimiliano Rosolino gira il timone che allunga sempre più le loro corde. La prova consiste nel rimanere in equilibrio e non cadere in acqua. I primi ad arrendersi sono Ubaldo, Miryea. Seguono Valentina Persia, Ignazio Moser e Francesca Lodo. Per i Primitivi vince Angela Melillo.

Segue il turno degli Arrivisti. Non partecipano Fariba Tehrani ed Emanuela Tittocchia. La prova viene ripetuta due volte perché a Diamante si è spezzata la corda. Nel tentativo successivo in pochi minuti cedono tutti i naufraghi tranne Isolde Kostner che diventa Leader.

La trasmissione torna da Beatrice Marchetti che sfila con il costume. La ragazza supera la prova ed otterrà la propria ricompensa.

Sei naufraghi devono ora sottoporsi al gioco chiamato “La mela di peccato”. Vengono suddivisi in coppie e devono mangiare insieme la mela senza usare le mani. La coppia vincitrice, che finisce per prima il frutto, si aggiudica una sera romantica.

Le coppie sono:

Francesca con Matteo

Valentina e Ignazio

Emanuela e Awed

Dato che parte della mela è caduta a tutti a terra, non ci sono coppie perdenti.

Isola dei Famosi 2021, le nomination del 3 maggio

E’ giunto il momento delle nomination, che sono segrete per i Primitivi. Palesi invece per gli Arrivisti. Ogni naufrago però può nominare solo un concorrente del proprio gruppo. Sono immuni Angela Melillo ed Isolde Kostner in quanto leader. Il loro voto però manderà il naufrago direttamente in nomination. Ecco come hanno votato i Primitivi:

Francesca Lodo– > Ubaldo

Andrea Cerioli– > Ubaldo

Valentina Persia– >Miryea

Ubaldo Lanzo– > Miryea

Ignazio Moser – > Francesca

Miryea Stabile–> Francesca

Ecco il voto invece degli Arrivisti:

Rosaria Cannavò– > Roberto

Roberto Ciufoli– > Emanuela

Matteo Diamante– > Roberto

Fariba Tehrani – > Matteo

Awed – > Roberto

Emanuela Tittocchia–> Roberto

E’ il turno delle due leader. Il loro nominato va direttamente in nomination.

Angela Melillo– > Ubaldo

Isolde Kostner–> Emanuela

Per la Kostner c’è anche un videomessaggio da parte dei suoi tre figli.

Vanno al televoto Roberto Ciufoli, Emanuela Tittocchia, Miryea Stabile ed Ubaldo Lanzo. Il pubblico è chiamato a scegliere chi salvare.

